公告日期：2020年7月13日

Historic

谗言密探 禁用 （原为暂缓使用）

聚力领袖薇诺塔 禁用（原为暂缓使用）

创新烈焰 禁用 （原为暂缓使用）

龙命连结点 禁用

火树族密使 暂缓使用

先驱赛

妮莎的誓约解禁

近代赛

阿肯的星盘禁用

纯普赛

探险地图 禁用

神秘圣地 禁用

桌上版生效日期 ：2020年7月13日

Magic Online 生效日期: 2020年7月13日

MTG Arena 生效日期：2020年7月 16日

各赛制的完整禁限牌表，请见此。

Historic

此部分由Jay Parker撰写

我们之前有3张牌在Historic中暂缓使用：聚力领袖薇诺塔；谗言密探；以及创新烈焰。在暂缓使用之后，我们仔细地检视了Historic赛场环境的变化，我们的数据显示在移除这些牌张后，环境有了明显的改善。这些牌中的每一张都会随着赛制的成长而造成更多问题，要么就是能够通过它们来轻易地达成非常强大的效果，或是其自身效应本就过于强大。

我们觉得数据在暂缓使用这些牌之后有了积极的影响，而且短期内将这些牌加入Historic也有一定风险。聚力领袖薇诺塔；谗言密探；以及创新烈焰在Historic赛制中禁用。（根据先前公布的方针，玩家将收到这些禁牌的万用牌。）

尽管暂缓使用（现在禁用）这些牌改善了游戏环境，但Historic的顶尖套牌数量仍然有限。在禁用了聚力领袖薇诺塔初期，排名最靠前的两副套牌的在环境中占比（三盘两胜）大约为15%，较为健康。不过现在，这两副套牌的用量已经上升到了35%，且仍在增长。

上个月，龙命连结点套牌的环境占比大幅上扬，现在是Historic最普及的套牌。让这副套牌得以运作的两张关键牌分别是复归荒野以及龙命连结点。尽管复归荒野是一张强牌，但我们并未看到其他用到它的套牌产生问题。这套牌会利用多种方式加速来尽早施放龙命连结点，而这些加速的方式只会随着赛制的扩展变得越来越多。最后，复归荒野的主要作用是让玩家在游玩时能够作出更多选择。而龙命连结点则扮演了阻止对手的角色。为了环境的长期健康，以及玩家的游玩体验，我们认为对龙命连结点采取行动更合适。

龙命连结点是一张我们在Historic中长期密切关注的牌。尽管它十分强大，我们仍然希望传统的Historic能够有足够良好的平衡性。尽管套牌十分强大，但使用量和胜率都较为合理，这保持了很长的一段时间，而现在它已经有一些失衡，挤占了其他套牌的生存空间并改变了环境。

龙命连结点和上面提及的其他卡牌很像，它的强度会随着Historic牌池的扩展而不断增长。而且，与其他禁牌一样，我们认为现有的赛场环境很难提供足够的解牌来约束这套牌。虽然对于Historic赛制，我们一般会先暂缓使用来测试影响而非直接禁牌，但这并非铁律。我们不认为龙命连结点会在短期内重新回归Historic。龙命连结点在Historic赛制中禁用。

另一套一线套牌是古鲁快攻。虽然它是最受欢迎的套牌，但它在上个月明显甩开了其他的一线套牌。古鲁快攻和龙命连结点套牌各自的用量比其他套牌的三倍还多（三盘两胜），而古鲁套牌在三盘两胜与一盘定胜负的赛事中都有着极高的胜率。在检视了套牌以及赛场环境后，我们认为禁用火树族密使是最为合适的。虽然它赋予套牌的爆炸性展开开局让套牌用量上升，但它的离开不会让套牌的实力下降太多，而是留在一个更为平衡的位置。

与龙命连结点不同，我们对于Historic赛制能够最终约束火树族密使这件事较有信心。不过，根据现在的赛场环境。它为古鲁快攻所提供的力量将压制赛场环境的多样性，赛制的乐趣与可供选择的套牌种类也将变少。基于这些理由，火树族密使暂缓使用。

关于Historic中暂缓使用的最后一点说明：当我们在12月首次引入该机制时，我们强调了暂缓使用的时间与Historic 排名赛的周期有关。既然Historic 排名赛目前一直可玩，Historic 排名赛就不再适合作为时间范围标记。尽管如此，我们依然会遵照其规定的时间表，利用大致相同的2-3个月的时间，对于暂缓使用的牌，决定其最终将会禁用或是被解除暂缓使用。一旦我们认为数据足够明确，我们就会尽快采取行动。暂缓使用是一种临时举措，以确保针对平衡性的改变能够发挥良好，且暂缓使用不会被用于长期行动。

先驱赛

自去年先驱公布以后，我们观察到赛场环境有了很大的变化。在先驱问世的初期，各种绿色扩展套牌很快成为了主流。为了让这些套牌不至趋同，妮莎的誓约在先驱初期便被加入了禁牌列表。

从那之后，一些其他绿色加速套牌中的牌张也被禁用，包括很久以前, 夏色帘幕以及窃冠瓯柯。此外，新系列的发售也加强了其他种类的套牌并为套牌构组提供了更多选项。我们认为在现有的赛场环境下解禁妮莎的誓约能够让夜天神殿尼索斯加速套牌，以及其他围绕关键生物、地，或是鹏洛客的套牌稍稍加强一些。

我们对先驱赛目前的赛场环境感到满意，主流套牌之间对抗时，各自的优缺点都非常明显。我们会继续观察环境内最受欢迎的组合技套牌的表现，尽管现在Magic Online上组合技套牌的胜率并不算高。我们还发现一些非主流的套牌也已出头，这代表赛场环境还将继续演化。

近代赛

在过去几个月中，我们观察到近代赛的环境中，一些使用阿肯的星盘的多色套牌的用量与胜率都有所上升，且其中部分套牌在面对非镜像对局时，胜率达到了55%。尽管这些套牌形态各异，它们的游戏计划基本都是利用阿肯的星盘来使用那些各颜色的强牌。于是，阿肯的星盘成为了近代赛最常用的牌之一。

虽然多色的“强牌堆砌”套牌占据赛场环境一隅严格来说并不是什么坏事，因为套牌的强度与灵活性通常会被法术力基础所约束，比如横置进战场的地，支付生命，或是一些其他的套牌构组限制。但阿肯的星盘只花了很小的代价就解除了这个约束，玩家通常只需要一张阿肯的星盘就能完成调色，而且不亏手牌。此外，阿肯的星盘还是一个低费神器永久物，这让它还产生了一些额外的配合，可以闪烁或是反复施放它来获得卡牌优势。简而言之，阿肯的星盘以过小的代价为这些套牌带来了过多的优势。对游戏环境产生了不利的影响。因此，阿肯的星盘在近代赛禁用。

基于类似的理由，我们会关注阿肯的星盘在薪传赛中的表现，虽然目前来说还不需要采取行动。我们已经注意到了薪传社群对于此事表露的担忧，但我们也想确保贯彻我们的理念，只有当某张牌或某副套牌的胜率产生问题，且无法通过赛场环境来自我调节时，才将其禁用。

纯普赛

在去年纯普赛禁用Gush，吉塔厦探刺 ，以及目眩之后，我注意到了一个玩家潜在的担心，也就是对于蓝色节奏套牌的削弱可能会导致环境中塔脉炉套牌的用量上升。我们虽然没有见到环境迅速向此方向偏转，但塔脉炉套牌的用量和强度一直都很稳定。其在Magic Online纯普赛事中决赛圈套牌的占比曾一度接近25%。

考虑到这一赛场趋势，加上社群对此的反馈，促使我们对塔脉炉套牌在纯普赛环境中所扮演的角色进行思考。虽然套牌策略的多样性非常重要，但我们也看到了一些负面影响，比如重复的游玩进程，单调的游玩方式，以及达成胜利的手段过于单一。这压制了其他套牌的发展，使得其要么需要有办法处理场面，要么需要有办法与塔脉炉套牌竞速。极大地限制了套牌构组的空间。

因此，我们将禁用探险地图，以便降低赛场上塔脉炉套牌的同一性与使用量。

其次，近期有许多套牌加入了神秘圣地来反复循环或是死锁场面。虽然套牌中一般只会用到两张神秘圣地，但事实证明它带来的死锁能力已对环境产生了负面的影响。作为一张可能会继续造成问题的卡牌，我们同样选择在纯普赛中禁用神秘圣地。

我们的目的是，通过禁用这些牌，让塔脉炉套牌能有所变化，并进行降速；同时减少蓝色节奏套牌游戏的重复性。

关于标准赛的说明

在仔细观察环境之后，我们选择本次不对标准赛作出任何变动。我们观察了线上精英巡回赛第3场和第4场，参考了套牌的整体胜率、晋级第二天套牌的转化率、用量最多的套牌等数据， 班特加速与铁木尔复归套牌的使用率已经下调至了健康的水平。然后我们发现其他套牌的胜率和用量也有所上升，包括纯绿快攻，拉铎司牺牲，纯黑快攻，红白“狗剑”，析米克闪现等套牌。2021核心系列带来了各种新组件，我们可能要在精英巡回总决赛才会看到游戏环境有所稳定。

虽然我们认同成长涡旋加速套牌在赛场环境的用量偏大，但我们也看到了这些套牌运作起来其实不尽相同，并在游戏环境中扮演了不同的角色。考虑到近期有迹象表明其热度有所下降，加上2021核心系列将带来的变化，以及秋天时标准系列的轮替。我们决定允许环境能够继续自然演化。