公告日期：2020年6月1日

新的行侣规则

每盘游戏限一次，于你可以施放法术的时机（在你回合的行动阶段且堆叠为空），你可以支付（3）点一般法术力来将你的行侣从你的备牌置于你手上。此为特殊动作而非起动式异能，立刻生效且无法响应。该动作无法被反击，类似非瑞克西亚断念妖的效应并不能阻止它。

标准赛：

谗言密探 禁用

创新烈焰 禁用

史迹赛：

谗言密探 暂缓使用

创新烈焰 暂缓使用

桌上版生效日期（规则以及禁限牌）：2020年6月1日

Magic Online 行侣规则更新生效日期：2020年6月3日

MTG Arena 行侣规则更新生效日期：2020年6月4日

Magic Online 生效日期：2020年6月1日

MTG Arena 生效日期：2020年6月4日

各赛制的完整禁限牌表，请见此。

行侣规则变动

虽然万智牌的规则变动通常并不属于禁限牌表更新的一部分，不过对于本例，我们想要强调的是，行侣机制的变动是出于游戏平衡性，以及游戏环境中套牌占比的考虑。规则变动将随本更新立即生效，行侣机制（以及所有具有行侣异能的牌）现在的运作方式和之前有所不同。新的行侣机制将以如下方式运作。

每盘游戏限一次，于你可以施放法术的时机（在你回合的行动阶段且堆叠为空），你可以支付（3）点一般法术力来将你的行侣从你的备牌置于你手上。此为特殊动作而非起动式异能，立刻生效且无法响应。该动作无法被反击，类似非瑞克西亚断念妖的效应并不能阻止它。

我们作出此调整的原因是基于游戏环境数据，以及行侣套牌在所有赛制中的占比，以及玩家对于重复的游戏体验之回馈。总的来说，在标准赛、先驱赛、以及近代赛中，行侣套牌的胜率与环境占比都有一些过高了，且在薪传与特选中也已作出了必要的禁牌调整。这一趋势表明它对所有赛制的健康度和多元性都会是一个长期问题。相较于对于每一个赛制作出多次单独的禁限牌调整，我们认为更为健康的解决方案是减少行侣套牌所能获得的优势。

我们的目的是降低环境中行侣套牌的比例，但仍能体现该机制背后的设计灵魂，也希望在某些条件下仍然有行侣值得围绕其来进行套牌构组。我们期望调整后的行侣机制能够为套牌构组带来挑战，也希望玩家在组牌时，能有更多展现自我的选择，而不是被迫成为竞争环境的一份子。

我们讨论了许多规则调整的方式，最终选择了这个版本，因为它能够解决重复的游戏体验，并提供了更多的互动机会。由于要支付额外的法术力，现在使用行侣的效率可能不及打出手上已有的牌。这样一来，玩家就可能在施放行侣前施放更多的其他咒语，并带来不同的游戏对局。其次，额外的法术力一般会让行侣的登场晚上一个回合。允许对手有更多的机会和玩家手中的行侣牌进行互动，或是在行侣踏足战场之前，多给对手一个回合来让他制定计划。

我们很少会采用改变游戏规则的方式来平衡游戏，我们也希望未来能尽量避免此类事件。对这一次来说，平衡问题并非是出于单一牌张、而是由行侣这一群体所造成。我们相信，相较于在一段时间内，在不同赛制进行多次禁牌，现在的解决方案是更为可取的。

标准赛

在过去的几周时间，创新烈焰套牌的胜率，以及其在标准赛场的环境占比已经上升到了统治级的地位，其胜率高达55%，且在对抗标准其他排行前十的套牌时，其胜率也相当可观。这表示单靠游戏环境自我调节已无法解决问题。

此外，我们对未来的环境进行设计和测试时，我们发现创新烈焰对于设计和平衡方面有着重大的限制，缘于其减费效应所带来的灵活性，使得创新烈焰套牌在环境加入新的高费咒语后能够被不断加强。在新系列发售之后，我们观察到创新烈焰套牌的胜率相较于过去有了明显的成长。

基于创新烈焰套牌现在的高胜率及其赛场环境占比，以及它对未来环境带来的风险和设计限制，标准赛禁用创新烈焰。

此外，我们最近观察到，利用紫铜军黜人卢卡、或是聚力领袖薇诺塔来让谗言密探直接进入战场的套牌使用率有所上升。虽然设计这些牌的本意是让玩家能用别出心裁的方式让强大的高费生物登场，但我们观察到利用它们在游戏前期拖出谗言密探很容易伤害对手的游戏体验，而对手也很难扳回局面。

对于能够偷取地牌，或是关键牌张的效应，当其使用率过高时，就会降低对局的多样性。当对手能够偷取关键牌张且无需对套牌构组进行特殊调整时，围绕强力的永久物或是大生物来构组的套牌几乎毫无机会。

因此，为了让更多套牌有机会对抗卢卡与薇诺塔套牌，并促进标准赛套牌构组的多样性，标准赛禁用谗言密探。

史迹赛

出于与标准赛相似的原因，我们选择在史迹赛中暂缓使用创新烈焰以及谗言密探。我们会继续观察史迹赛的成长以及环境的演化。我们会在未来重新评估将这些牌解禁或是从暂缓使用调整为禁用决定。