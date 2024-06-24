2024年6月24日禁用和限用牌发布
发布日期：2024年6月24日
各赛制无变更。
下一次禁用和限用公告更新时间为8月。请点击此处查看各赛制的禁限牌列表。
桌面版详情由Andrew Brown撰写。
标准赛
距离我们把标准赛轮替的周期从两年调整至三年已经过去了一年，我们还在持续观察赛制的情况。这一变化是我们振兴桌面版标准赛的第一步。这个变更带来了许多值得欢迎的结果：标准赛的套牌多样性非常丰富，越来越多的牌手在本地游戏店参与这一赛制的游戏。
在去年的文章中，我们提到了会在夏季系列（Bloomburrow）发售前决定是否对标准赛作出调整。我们讨论过禁牌是赛制调整的下策，以及我们的目标是让对赛制的调整更具一致性和稳定性。因此，本次我们决定在今年的轮替前不将任何牌新加入禁牌列表。标准赛整体来看非常健康，需要关注的套牌在轮替后都会失去重要的组件和强度。
我们探讨过禁止的牌包括
红白召集套牌一直在环境里非常稳健，在《万智牌：竞技场》中的使用率尤其高。我们欢迎环境中有衍生物快攻套牌，但有时候这副套牌的前期展开几乎无可阻挡。轮替后这副套牌会失去沃达连品血客，没有这张牌配合
先驱赛
在最近的先驱赛制区域冠军资格赛（RCQ）中，我们看到了大量比赛结果和套牌列表，结论是好坏参半。这一赛制目前最令我们满意的地方是，所有套牌的大类别在环境中都有出现。
我们之后会特别关注一副套牌：
本次禁限列表更新中没有任何变化，因为我们认为环境还有继续适应阿玛利亚组合技使用率上升的空间，也因为先驱赛制的RCQ会一直举办到7月中旬，在赛季中干预环境不是好选择。先驱赛制的区域冠军赛会从9月28日举办到12月7日。
近代赛
如同我们日前宣布，在摩登新篇3专业赛前我们不计划干预摩登赛制。目前摩登新篇3对近代赛产生了可观的影响，我们也预计这些影响会反映在即将举办的专业赛中。
这个新环境才刚刚开始。刚刚发售时，
投入摩登新篇3新加入的
除了前文提到的两副组合技套牌外，还有使用能量和奥札奇套装，以及其他各种以新牌为核心的套牌出现。看到新套牌类别出现总是令人激动。
自摩登新篇3发售起，奥札奇塔脉炉、玛尔都中速（使用
薪传赛
当前，我们对薪传赛的态度和对近代赛类似。摩登新篇3为赛制带来了巨变，我们还在观察环境会如何适应新系列发售。牌手社群在探索摩登新篇3的可能性，而我们会持续关注在最近几个月里使用率涌升的活尸法套牌。我们计划在八月底的下一期公告中认真观察薪传赛制。
特选赛
总的来说，特选赛环境较为健康。考虑到这个赛制的游戏规模和游戏数量，我们会以社群第一的角度继续维护其环境。
《万智牌：竞技场》详情由Dave Finseth撰写。
炼金赛
目前，炼金赛的高分段环境前所未有的多样，新出现的Heist套牌挑战了纯红和纯黑套牌的霸主地位。高分段还出现了各种各样的实验性套牌，有些非常有趣的套牌在白金段位及以下很少出现。这些套牌的胜率都在可接受的范围内，带来了非常丰富的环境。考虑到再过一个月赛制就要迎来轮替，炼金赛当前不需要任何调整。
争锋赛
争锋赛牌手在摩登新篇3中获得了大量新工具，我们在幕后观察和调整，为新指挥官安排合适的匹配权重。部分指挥官，例如
史迹赛
史迹赛在摩登新篇3加入后受到了巨大影响，而且非常明显。环境中出现了不少新套牌，旧套牌也纷纷收获了提升。我们需要继续观察有没有新套牌能继续进化，挑战红蓝法术师套牌的霸权地位。其中有几副套牌我们非常看好。几周后的Arena Championship（ 6第六届竞技场冠军赛）会带来最新的史迹赛战绩，届时我们能了解更多情况，但就目前而言赛制的情况还算健康。
永续赛
要是说史迹赛受到了摩登新篇3的大幅影响，永续赛可谓被这个新系列重新定义。我们观察到了环境的巨变，包括我们预见到的拥有了
探源赛
《万智牌：竞技场》的探源赛禁牌会继续和先驱赛同步。