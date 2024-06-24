发布日期：2024年6月24日

各赛制无变更。

下一次禁用和限用公告更新时间为8月。请点击此处查看各赛制的禁限牌列表。

桌面版详情由Andrew Brown撰写。

标准赛

距离我们把标准赛轮替的周期从两年调整至三年已经过去了一年，我们还在持续观察赛制的情况。这一变化是我们振兴桌面版标准赛的第一步。这个变更带来了许多值得欢迎的结果：标准赛的套牌多样性非常丰富，越来越多的牌手在本地游戏店参与这一赛制的游戏。

在去年的文章中，我们提到了会在夏季系列（Bloomburrow）发售前决定是否对标准赛作出调整。我们讨论过禁牌是赛制调整的下策，以及我们的目标是让对赛制的调整更具一致性和稳定性。因此，本次我们决定在今年的轮替前不将任何牌新加入禁牌列表。标准赛整体来看非常健康，需要关注的套牌在轮替后都会失去重要的组件和强度。

我们探讨过禁止的牌包括 大一统将领亚崔夏 和 亿欧游侠骑士 。预测轮替之后会发生什么非常难，或许这两张牌在其他套牌和策略中也会发光发热，但只要环境能不断进化，我们就足够满意。亚崔夏一直在环境中非常活跃，它是领土主题的引领牌，有时在结算之后的确过于难以对付。轮替后，这些套牌失去了新卡佩纳：喧嚣黑街的三色地，提升领土的难度陡然提升，应当能为其强度套上缰绳。

红白召集套牌一直在环境里非常稳健，在《万智牌：竞技场》中的使用率尤其高。我们欢迎环境中有衍生物快攻套牌，但有时候这副套牌的前期展开几乎无可阻挡。轮替后这副套牌会失去沃达连品血客，没有这张牌配合 欢乐毁坏 ，这副牌就很难在二回合用出亿欧游侠骑士。

先驱赛

在最近的先驱赛制区域冠军资格赛（RCQ）中，我们看到了大量比赛结果和套牌列表，结论是好坏参半。这一赛制目前最令我们满意的地方是，所有套牌的大类别在环境中都有出现。

我们之后会特别关注一副套牌： 阿玛利亚 组合技。总的来说，我们乐于见到生物组合技套牌出现，但这副牌能强行制造平局的能力容易带来负面的游戏体验。

本次禁限列表更新中没有任何变化，因为我们认为环境还有继续适应阿玛利亚组合技使用率上升的空间，也因为先驱赛制的RCQ会一直举办到7月中旬，在赛季中干预环境不是好选择。先驱赛制的区域冠军赛会从9月28日举办到12月7日。

近代赛

如同我们日前宣布，在摩登新篇3专业赛前我们不计划干预摩登赛制。目前摩登新篇3对近代赛产生了可观的影响，我们也预计这些影响会反映在即将举办的专业赛中。

这个新环境才刚刚开始。刚刚发售时， 翼展智慧拿杜 引发了一些担忧，但事实证明近代赛的牌池中有足够与其拮抗的对策。随着赛制开始适应调整，Modern Leagues（近代联盟赛）和Modern Challenges（近代挑战赛）的结果都开始逐渐稳定。

投入摩登新篇3新加入的 红宝石徽章 与 风雨法师拉尔 的咒语组合技套牌红宝石风暴也成为了环境中值得关注的一大新势力，这副套牌通常比拿杜组合技快一回合启动，从而拥有优势。不过，随着其使用量上升，环境中也开始涌现对策。

除了前文提到的两副组合技套牌外，还有使用能量和奥札奇套装，以及其他各种以新牌为核心的套牌出现。看到新套牌类别出现总是令人激动。

自摩登新篇3发售起，奥札奇塔脉炉、玛尔都中速（使用 拿卡地贱民阿耶尼 与 马可夫家族的索霖 ）、纯黑死冥霸权、红绿灵技、艾斯波怨灵复仇、红蓝龙候、白蓝控制、班特拿杜和红白烧都在万智牌线上版的挑战赛（Challenges）中取得过成绩。

薪传赛

当前，我们对薪传赛的态度和对近代赛类似。摩登新篇3为赛制带来了巨变，我们还在观察环境会如何适应新系列发售。牌手社群在探索摩登新篇3的可能性，而我们会持续关注在最近几个月里使用率涌升的活尸法套牌。我们计划在八月底的下一期公告中认真观察薪传赛制。

特选赛

总的来说，特选赛环境较为健康。考虑到这个赛制的游戏规模和游戏数量，我们会以社群第一的角度继续维护其环境。

《万智牌：竞技场》详情由Dave Finseth撰写。

炼金赛

目前，炼金赛的高分段环境前所未有的多样，新出现的Heist套牌挑战了纯红和纯黑套牌的霸主地位。高分段还出现了各种各样的实验性套牌，有些非常有趣的套牌在白金段位及以下很少出现。这些套牌的胜率都在可接受的范围内，带来了非常丰富的环境。考虑到再过一个月赛制就要迎来轮替，炼金赛当前不需要任何调整。

争锋赛

争锋赛牌手在摩登新篇3中获得了大量新工具，我们在幕后观察和调整，为新指挥官安排合适的匹配权重。部分指挥官，例如 翼展智慧拿杜 需要大幅调整。有部分其他指挥官也需要小幅调整。我们希望牌手和环境来引导这些调整，这样新环境可以在一段狂野的实验期之后逐渐分层出强度阶级。比起我们早早出手干预，让有些指挥官再多花些时间适应环境是更好的选择。

史迹赛

史迹赛在摩登新篇3加入后受到了巨大影响，而且非常明显。环境中出现了不少新套牌，旧套牌也纷纷收获了提升。我们需要继续观察有没有新套牌能继续进化，挑战红蓝法术师套牌的霸权地位。其中有几副套牌我们非常看好。几周后的Arena Championship（ 6第六届竞技场冠军赛）会带来最新的史迹赛战绩，届时我们能了解更多情况，但就目前而言赛制的情况还算健康。

永续赛

要是说史迹赛受到了摩登新篇3的大幅影响，永续赛可谓被这个新系列重新定义。我们观察到了环境的巨变，包括我们预见到的拥有了 怒火 与 悲恸 的红黑套牌，和一些新套牌。之前的强力套牌，如谆谆教诲和领土依旧存续，但占比变低。永续赛现在正经历着前所未有的变化。没有任何套牌在干寻常的事情，但总体来说还算平衡。牌张在永续赛受限制的门槛非常高，目前还没有哪张牌配得上这一待遇。

探源赛

《万智牌：竞技场》的探源赛禁牌会继续和先驱赛同步。