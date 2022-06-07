公告日期：2022年6月7日

先驱

禁用 聚力领袖薇诺塔 。

禁用 展现迭代 。

生效日期：2022年6月7日

各赛制的禁限牌列表请见此。

先驱

在之前的更新中有提到，我们希望先驱能透过持续成长的过往标准赛系列，来提供尽可能多样化的体验。

随着时间的进展，显然纳雅薇诺塔已经对多样性造成破坏，其强度和稳定度大幅降低了使用其他线性生物策略的诱因。不仅只是这副套牌有很强的适应力，能利用许多赛制裡可以使用的强力生物，其包含薇诺塔在内的爆发性抓牌更能最快在第三回合就在盘面上建立绝对的领先优势。

由于其在赛场主流中的高佔有率、高胜率及能产生让去除无效那些令人沮丧的对局， 聚力领袖薇诺塔 在先驱赛中被禁用。

展现迭代 从斯翠海文：魔法学校发售以来一直都是多个赛制的明星，它为先驱裡多个成功的伊捷策略更增添多样性，提供了比其他套牌所能使用那些更优质的牌张选择和牌张优势，让其他策略在消耗战中非常难跟其抗衡。

虽然我们了解到赛制中还有一些其他的强力抓牌咒语，特别是 宝船巡游 和 历时挖掘 ，我们现在相信掘穴咒语为先驱赛中的蓝色套牌在所有永恆赛制中带来一个独特的特性。由于先驱牌池裡较少强力的戏法咒语，也没有找地地，我们希望许多的掘穴牌对比它们在其他非轮替赛制中的表现，可以持续在赛制裡以较适当的强度佔有一席之地。

为了降低广泛多样化伊捷套牌的胜率，并在维持它们在先驱赛中特别的同时，又可以符合赛制裡的其他策略， 展现迭代 被禁用。

其他赛制

虽然这次我们选择只对先驱的禁牌清单做出更动，我们仍检视并讨论了其他竞争级别赛制的健康状况。对这些赛制来说，我们认为当下的赛场主流相对健康，套牌被使用的比例适当，最多人使用的套牌胜率也适中，并在有竞争力的套牌中有着多样化的选择。下面是对各个赛制做出「无更动」决定下的短评。

标准赛

我们从 MTG Arena 天梯上白金和更高级别裡所蒐集到的资料，显示标准赛的赛场主流现在十分健康。几副三色中速套牌是最多人使用的原型，其中最受欢迎的（艾斯波和格利极）分别出现在大概10%左右的天梯主流当中。洁斯凯的变型（以 冠晓麒麟日向 或 翻涌神信徒列尔 为主轴）在高级别对局的普及率正持续提高，但数量及胜率依然维持健康。反之， 铸符斗士 套牌和纯白快攻套牌的受欢迎程度随着时间下降。虽然纯绿快攻不是最受欢迎的套牌之一，对上许多热门原型时都有很不错的胜率。

总而言之，这些都显示了赛场主流会持续进化的可能，而现在的情势已经反应了很不错的多样性。

摩登

摩登的赛场主流持续有着很不错的对局型态多样性：快攻、节奏、组合技、控制和加速等类型都出现在最常被使用的套牌前十名裡。最常被使用的伊捷黯潮在万智牌线上版的赛场主流中大概佔了10%，并维持在50% 左右的胜率。最好的那些套牌彼此间都有优势及劣势，且看似还有一些空间可以让较不热门的「浪客」套牌有所发挥。

薪传

在 巧手窃猴勒格文 于一月被禁用之后，伊捷掘密师的胜率有所下降，这副套牌现在在对上其他最常被使用的原型时则有着适当的优势及劣势。復生、控制、资源锁死、组合技和快攻都是有取得成功的大类原型。我们持续关注发展成不健康的赛制或是不有趣对局的可能，但除此之外目前赛场主流自然形成的力量看似足以掌握受到短期套牌受欢迎程度所带来的影响。

特选

一如往常，特选的资料往往来自相对小的样本数，但我们目前并没有看到任何需要更动的地方。最近万智牌线上版的特选挑战赛展示了在套牌和策略上的多样性，摩登新篇2和最近系列新加进的东西都有亮相，单卡强度上的检验也显示是健康的。我们会持续聆听社群所给我们的所有反馈。