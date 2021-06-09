公告日期：6 月9日，2021

史迹：

时间弯曲 被禁用。

MTGArena生效日期：6月10日，2021

在加入了那些斯翠海文 发售所带来的强力秘典牌后，我们预期在史迹赛制的赛场上看到很大的改变。 我们现在确实看到了这样的结果。

在刚结束的斯翠海文冠军赛里，八强中的五位玩家（以及四强的全部玩家）都使用了以时间弯曲为主题的洁斯凯回合套牌。 不只这场比赛的结果如此，我们一直以来搜集的史迹赛制对局数据也显示这是一副极为强力的套牌，其他套牌不仅无法望其项背，更会带来一些非常糟的对局。

虽然有时我们会希望看到赛场主流如何随着这样的比赛结果做修正，但当这副套牌牵涉到会让对手无法进行游戏的对局模式，且数据显示会带来一定程度不好的对局时，我们会希望可以尽快做出反应。 基于这些原因，时间弯曲在史迹赛中被禁用。

从大范围来看，斯翠海文冠军赛里的史迹主流显然被红蓝基底的套牌所支配，伊捷凤凰和洁斯凯控制也都被证明是热门 且成功的套牌。 许多的讨论都绕着秘典牌带来的补强强度—最主要是脑力激荡—而这些牌加入所带来的影响也是我们持续密切关注的。 然而，在这些套牌上我们看到了跟洁斯凯回合不同的模式。 这两副套牌都有更多对手可以反击他们策略的机会，而我们也看到其他多副第一级别的套牌对上这两副其中之一（或两副都是）时有很不错的战绩。 此外，这两副套牌都未达到像洁斯凯回合一样的胜率。 基于以上原因，我们认为现在采用留校察看的策略最为适当，视赛场是怎么对应洁斯凯回合被移除后的反应再定。

我们将会密切观察剩下的主流套牌会如何反应，且在方向并未往正面方向发展时做出下一步的动作。