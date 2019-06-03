随着2020核心系列上市，我们将为所有的竞争级万智牌赛制推出一款新的再调度系统。这一款新的再调度曾经在举办于伦敦的传奇锦标赛II与Magic Online中测试，它的运作方式是这样的：

103.4. 每位玩家抽与起始手牌数相等的牌，通常是七张。(某些效应可能会改变玩家的起始手牌数) 对起始手牌不满意的玩家可以进行再调度。首先，先手玩家宣布是否要进行再调度。接着其他玩家依序类推。一旦每位玩家皆宣布完成，所有决定要再调度的玩家便同时进行再调度。所谓再调度，是指某位玩家把手牌洗进自己的牌库中，并抽取一副新的手牌，数量等同于起始手牌数，接着将其中一部分的牌以任意顺序放到牌库底，数量则等同于该玩家再调度的次数。一旦玩家选择不进行再调度，剩下的牌便成为该玩家的起始手牌，玩家不能再进行任何再调度。接着重复这个过程，直到没有玩家再调度为止。玩家可以不断再调度，直到起始手牌为零张。

本质上，你每次再调度时，抽七张牌，接着你在这场游戏再调度几次，便把同样数量的牌从手上放到牌库底，顺序则由你决定。你每再调度一次，起始手牌依然会减少一张，但你能从七张牌中选择起始手牌。和目前的 (「温哥华式」) 再调度不同，在决定起始手牌后并不会占卜。

这项规则将在2020核心系列规则更新时生效。有关新规则于桌上版、以及Magic Online上推出的时程细节，请见此 。

这次新「伦敦式」再调度的目标，在于让那些有玩家进行再调度的对局变得更有竞争性，特别是在玩家间再调度次数不同的状况下。更精确来说，提供起始手牌更多的选择，将能减少玩家的套牌因为缺乏合理的地牌与咒语比例而无法运作的状况。

和任何的规则修改一样，我们理解这次改变中的某些部份必定会有争议。万智牌之所以能成为如此令人惊奇的游戏，很大一部分是因为它不断地进化与改进。作为设计师，我们不只致力于推出新牌，同时也持续更新游戏的规则与系统，尽力提供有趣而具竞争性的体验。关于这次改变的原因，我想分享一些观点，并告诉大家我们所期待的结果。

为什么要改变？

综观万智牌的历史，再调度系统已经改变过数次。从早期的「没地/全地」再调度，「巴黎式」再调度，到最近的「温哥华式」再调度，每次改变的目标都是为了让玩家能更有机会拿到合理的起始手牌，并进行一场每个玩家都有机会获胜的竞争性游戏。

这些日子来，随着越来越多的万智牌对局在桌上版与数字版的平台上进行，我们收集的数据显示，即便是目前的温哥华式再调度也不足以为双方玩家提供具竞争性的起跑点。一般来说，再调度一次的玩家对上保留七张牌的对手，其劣势已经超过我们可以接受的程度。要是玩家比对手多调度两次以上的话，状况就更糟了。我们也不喜欢有些这样的游戏，只因为起始手牌的因素，还没开始就无趣地几乎可以宣告结束。

过去一年里，R&D 积极地讨论并测试，想找出改进开始游戏的方法。我们在内部测试了新的伦敦式再调度超过六个月时间，对它减少再调度玩家与对手的差距，以及减少玩家的套牌与策略完全无法运作的游戏数量上很满意。因此，我们觉得与温哥华式再调度比起来，伦敦式再调度更为「强大」，也对玩家更有利。

测试再调度

当然，在强化再调度的同时，也有可能做得太过。过度强大、提供起始手牌过多动力的再调度方式可能会让过多对局都呈现同样的面貌。组合技套牌也有滥用强大再调度方式的风险，造成对局早期凑齐组合技的机率大幅增加；抑或快攻套牌总是拥有最佳起手；或控制套牌总是拥有正确解牌，这些都可能过度地改变赛场主流的平衡性。除此之外，再调度越强，玩家就越常选择用它，这会增加洗牌以及游戏开始前做决定的时间。

我们知道，这些是测试伦敦式再调度时需要监控的风险，无论是内部或外部测试。我们希望它在减少无趣对局的表现上优于温哥华式再调度，同时又不会在影响整体对局上过度超越温哥华式。我们依然希望玩家在拥有合理手牌的状况下，倾向不进行再调度，我们只是想要在必须再调度的时候，它能造成少一些的惩罚效果。

就在为伦敦式再调度在标准赛与限制赛的表现感觉满意的同时，我们知道更大的风险会存在于那些非轮替的赛制，它们的牌池更大，游戏节奏更快，组合技套牌的最佳手牌也更强大。而这也是为什么我们选择拥有近代构筑赛与公开牌表政策的传奇锦标赛II (于伦敦举行)作为竞争性测试的原因。如果新的再调度方式太强，我们相信会在那场比赛里表现出来。

我们学到了什么

总的来说，我们在伦敦式再调度身上看到的是利大于弊。传奇锦标赛II呈现出了一个富变化而健全的近代环境，无论是参赛的套牌类型或是表现好的套牌类型上都是。即便上述的风险确实微幅地出现了，例如更频繁的再调度；但整体而言，不管在赛场主流与对局之中，我们都没有发现重大的系统性问题。组合技凑齐频率的稍微提升，被更常出现的备牌给克制，呈现出赛场趋势自行修正的状况。

尽管如此，随着伦敦式再调度推出，我们确实期待赛场主流会有某种程度的改变。不论何时，一旦游戏系统进行像新再调度规则这样的改变，肯定会对一些套牌造成影响。问题在于，赛场趋势是否能调适，并达到一个崭新、健全的平衡状况。目前为止，所有的情况都显示如此，包括近代赛。

我们预期伦敦式再调度会带给标准赛与限制赛的几乎都是好处。在这两个赛制当中，少一张牌所带来的劣势已足以让我们相信，玩家们在采取再调度的态度上，不会比在目前的温哥华式下更为积极。而只会在必须再调度的状况下带来更有乐趣的对局。

我们理解玩家们对永恒赛制会有所担忧，特别是薪传赛与特选赛。我们同意，而收集关于永恒赛制的数据正是我们在 Magic Online 上进行测试的原因之一。数据显示，赛场趋势调整得甚至比我们预期的还要好。薪传赛的特色之一在于大部分的威胁，都有非常高效的一换一解答，因此手牌的数量非常重要。这代表为了得到某张牌或组合技而积极地进行再调度，所背负的代价是相当高的，我们并未看到这样的策略取得特殊的成功。而特选赛受到样本数的影响，搜集资料较为困难，但我们也并未看到任何值得警戒的不平衡状况发生。比如说，即便起手得到 Bazaar of Baghdad 的机率提升，但发掘套牌的胜率并未明显增加。同样的，这可能是因为其他套牌也同样有更高的机率得到备牌所造成的反向平衡。

我们对所有赛制的态度，是在进行任何禁限牌列表的改变前，先容许玩家与赛场趋势进行调整并收集数据。试着预先察觉对我们或对社群来说不正确的状况。在此声明—我们目前并不认为任何特定的卡牌或套牌会有进行禁限牌改变的必要，但在改变上路之后，这样的动作是有可能的。

有些社群成员建议可以只针对某些赛制推出伦敦式再调度，但作为设计师，我们强烈认为一体适用的再调度规则对万智牌来说是正确的方向。许多万智牌玩家一路上会尝试许多不同的赛制，在赛制间采取不一致的再调度规则会确实造成复杂度的增加。从技术上来说，让桌上版完整规则与数字版规则引擎在不同赛制间拥有统一的再调度规则也是有好处的。

随着2020核心系列上市，我们将在所有桌上版与数字版的万智牌上启用伦敦式再调度。随着七月五日桌上版2020核心系列售前赛开跑，新的再调度将全面启用。而在七月十二日M20规则更新时，它也将正式出现在完整规则中。

Magic Online 将在七月二日服务器维护后采用伦敦式再调度。

希望大家和我们一样，享受以新再调度进行游戏的体验。我们理解本次的改变可能会让人难以接受，特别是深深投入万智牌的社群成员们。但这次改变的终极目标，是让万智牌更加有趣，而我们相信它会做到的！