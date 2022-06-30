关爱你的零售店将于双星大师2022回归

关爱你的零售店即将回归，店家也用更赞的比赛和赠卡来欢迎玩家！

店内旧牌框闪卡版本的阳光戒赠卡

从7月1日开始，只要在本地 WPN 店家消费超过超过 $50美元（人民币$300 元）购买未开封的万智牌产品，就可以获得一张闪卡版本的旧牌框 阳光戒 赠卡！

这个促销活动每人可以不只参加一次，但每位顾客每天只能获得一张赠卡，所以你得要改天回来再消费$50美元（人民币$300 元）才可以获得额外的赠卡。赠卡的数量是有限的，将会提供到发完为止。参加活动的报名费则不适用本次的促销活动内。

双星大师2022上市赛

关爱你的零售店促销活动将和其他两个双星大师2022的活动同时进行，这个系列有着满满强力和帅气的重印牌。

7月1日–7日 ：WPN 优质店家预览赛事

：WPN 优质店家预览赛事 7月8日–10日：双星大师2022上市纪念赛

参加这些活动不只可以获得闪卡，而且还一次两张— 得见天光 和 历艰旅者 —发完为止！

店家冠军赛还有更多赠卡！展现你在轮抽、现开、标准、近代及先驱赛制的技巧，并有机会可以把三张特殊赠卡带回家：参加就可获得 火焰飞斩 ，进八强会再获得 大法师的护符 ，而冠军将会额外获得 黑暗亲信 ！

店家对战

有很棒的赠卡绝对不是你关爱你的零售店的唯一原因。不管是享受指挥官传奇：争战博德之门的指挥官轮抽体验，各式双星大师2022所带来的乐趣，或是想备战下一场店家冠军赛，本地店家都是你最好的选择。

寻找你身边的本地店家，准备开战吧！