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关爱你的零售店将于双星大师2022回归
关爱你的零售店即将回归，店家也用更赞的比赛和赠卡来欢迎玩家！
店内旧牌框闪卡版本的阳光戒赠卡
从7月1日开始，只要在本地 WPN 店家消费超过超过 $50美元（人民币$300 元）购买未开封的万智牌产品，就可以获得一张闪卡版本的旧牌框
这个促销活动每人可以不只参加一次，但每位顾客每天只能获得一张赠卡，所以你得要改天回来再消费$50美元（人民币$300 元）才可以获得额外的赠卡。赠卡的数量是有限的，将会提供到发完为止。参加活动的报名费则不适用本次的促销活动内。
双星大师2022上市赛
关爱你的零售店促销活动将和其他两个双星大师2022的活动同时进行，这个系列有着满满强力和帅气的重印牌。
- 7月1日–7日：WPN 优质店家预览赛事
- 7月8日–10日：双星大师2022上市纪念赛
参加这些活动不只可以获得闪卡，而且还一次两张—
店家冠军赛还有更多赠卡！展现你在轮抽、现开、标准、近代及先驱赛制的技巧，并有机会可以把三张特殊赠卡带回家：参加就可获得
店家对战
有很棒的赠卡绝对不是你关爱你的零售店的唯一原因。不管是享受指挥官传奇：争战博德之门的指挥官轮抽体验，各式双星大师2022所带来的乐趣，或是想备战下一场店家冠军赛，本地店家都是你最好的选择。
寻找你身边的本地店家，准备开战吧！