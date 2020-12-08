万智牌的故事与传说为社群带来了丰富的话题。玩家能够与角色们一同经历情感之旅，在他们的身上找到代入感，甚至与角色们一同成长。关于回归的网上发布小说，我们想要谈论我们关于创作和分享这些角色与故事的理念。

简而言之，我们讲述故事的创作理念是：

我们会讲述我们想要讲述的故事，并将重心放在人物角色与关系上，用最好的方式来服务我们的受众。我们的重点是精心创作引人入胜的故事。这些故事将覆盖多样化的角色类型，他们将面对不同的经历，挑战，以及冒险。

我们不会为了适应当地市场而对这些故事做出修改。不过作为全球社群的挑战之一是：某些地区不允许谈论我们认为对于故事有价值的主题。遗憾的是，这意味着我们的某些内容将无法在这些地区出现。

虽然我们不认同这些规条，但我们需要进行遵守。我们也需要考虑对这些当地社群产生的影响。

这个决定让我们能够自由地撰写反映我们社群价值观的故事。虽然我们的部分粉丝可能无法看到它们，但我们会尽力确保能够在所有市场保持一致的做法，并期待我们的内容能够被所有人看到的那一天。

下周来看看我们的新角色，我们即将开展凯德海姆的冒险之旅。