在过去的一年里，几乎每个行业的所有商品、运输和制造成本都显著而稳定地增加。对于威世智而言，这意味着我们制作万智牌的总成本大幅飙升。因此，我们决定从9月开始将我们产品线中部分产品的价格提升约11%，并会考虑到地区差异。

我们一直努力在我们的能力范围内，让我们的主要系列（每年四个影响到标准赛制的上市系列）的轮抽补充包——以及后来的系列补充包和聚珍补充包——保持相对一致的价格。但是，制作万智牌的价格已显著上涨，尤其是过去一年在世界各地生产、制造和运输万智牌的成本都大幅上升。

我们已尽可能缩小涨价幅度，并且只会调整以下主要系列、Unfinity和速战产品的定价：

轮抽补充包

系列补充包

聚珍补充包

套装

速战补充包

与此同时，指挥官套牌的定价提升将随新卡佩纳：喧嚣黑街生效。我们没有计划在7月进一步提高指挥官套牌的价格。

这些产品中的每一款价格提高的百分比略有不同，我们估计在定价提升的产品当中，增幅将为约11%，并会考虑到地区差异。定价提升将不会影响到其他产品线，例如大师系列、新篇系列、秘室珍品、Challenger Deck和无疆新宇宙。

此外，即使是主要系列，我们目前也没有计划更改售前组合的价格。

价格提升会影响多明纳里亚：众志成城以及从7月开始的所有常销产品。