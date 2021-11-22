万智牌想搞点事情，所以MSCHF来帮我们制作牌了。MSCHF是位于布鲁克林的艺术团体，专门制作让人拍案叫绝的东西，他们最著名的是对流行文化惊世骇俗的不恭态度。

在秘室珍品方面，我们需要和制作珍品的人有很强的共鸣，所以我们找到了MSCHF，请他们和我们联名。我们邀请他们制作五张牌，他们发来了五个不同寻常的矩形，每一个的灵感都来自MSCHF的著名产品，例如化枪为剑、MSCHF盒子以及撒旦鞋子。不受约束的牌框，独一无二的插画，还有炫目的处理（腥红之月能闪瞎双眼），这些都会让这一辈子只有一次的秘室珍品在未来数年内引发热议。

秘室珍品 X MSCHF

内含：

1x 化剑为犁（金色蚀刻闪）

1x 严酷导师（带银色薄片的传统闪）

1x 腥红之月（金色蚀刻闪）

1x 割斩//碎身（金色蚀刻闪）

1x 泰菲力的魔术方块（带银色薄片的传统闪）

定价：

$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

切勿错失良机（例如错过那些鞋子！）——尽快预定万智牌的这一历史片段，网页地址为secretlair.wizards.com，时间为太平洋时间11月20日上午9点到11月28日上午9点期间，别错过秘室珍品 X MSCHF！