发布日期：2024年3月11日

标准赛：

无变更

先驱赛：

无变更

近代赛：

暴烈迸发 禁用。

薪传赛：

无变更

特选赛：

沉思 解限。

探源赛：

无变更

纯普赛制：

无变更

生效日期：桌面版和万智牌线上版为2024年3月11日

下一次禁用和限用公告更新时间为2024年5月13日。请点击此处查看各赛制的禁限牌列表。

如去年12月4日发布的上一次禁用和限用公告中所提到的，我们安排了这次公告，为的是更好地观察卡洛夫庄园谋杀案前后的赛事状况。新年以来，我们观察了几乎一整个赛季的标准赛制区域冠军资格赛，一整个赛季的近代赛制区域冠军资格赛，和MagicCon芝加哥的先驱赛制卡洛夫庄园谋杀案专业赛。

有了这些数据之后，我们接下来分开解说每个赛制的健康状况，以及它们本次是否迎来变更。如果你想了解更多我们有关赛制的看法，欢迎收看3月12日星期二的WeeklyMTG（如果你是在发布当天读到本文，那就是明天）。Andrew Brown和Dan Musser会在节目中详细解释。

标准赛

在十个多月之前，我们提出了重振标准赛的方针。在这十个月中，我们更新了轮替，调整了禁牌思路，带来了更多玩标准赛的机会和赛事，还发布了诸多新系列。在此很高兴告诉大家：标准赛制目前十分健康。环境状况良好，牌手也乐意参与。

在过去一年中，参与桌面版标准赛的牌手数量一直提升，在上周达到了疫情以来的新高。如今的标准赛“参赛人次”（参与比赛的人数）已经比去年同期提升了三倍。桌面版标准赛终于重回了最受欢迎的60张赛制宝座（同时也是最受欢迎的数字赛制）！感谢所有牌手和游戏店，谢谢你们探索标准并享受它！

总之，标准目前健康有趣，各类套牌都有不同微调选择，卡洛夫庄园谋杀案的新牌也带来了影响。例如 生手巡检员 与 门前快车案 强化了红白召集，而 终结谎言 提升了白蓝控制的强度。可靠的领土思路和艾斯波中速套牌也依旧强大，而新的刺探地几乎出现在了所有套牌中。我们也看到了使用 蒸气核学者、 重现罪行和 曝谋史芬斯配合的组合技套牌。要谈标准赛中最有趣的研发，不得不提到MagicCon芝加哥的7.5万美元公开赛赢家Rei Zhang（又名cftsoc）：他在套牌中使用了 事后分析师、 复生物灵师妮莎和 流浆王斯罗咕！

目前标准赛的牌池前所未有地庞大，牌手们很高兴能在这个巨大的沙盒中打造强大的获胜思路。因此这次没有对标准赛的调整，同时我们很期待看到牌手们在四月的光雷驿专业赛中能拿出什么样的表现。

如果你最近没玩过标准赛，但我们成功引发了你的兴趣，欢迎用店家与赛事搜寻器找到你附近的店家。

先驱赛

我们在上次公告做出了几项调整，旨在创造更有趣更多样的先驱赛环境。本次MagicCon芝加哥先驱专业赛是在其基础上举办的，结果令我们颇为满意。

近期的系列也在对这个赛制产生影响，成绩优秀的套牌中出现的新牌包括白蓝控制使用的 终结谎言、 常理推断和 整洁档案库 ； 阿玛利亚贝纳维德阿格雷 出现在冠以其名的生物组合技套牌中； 撬锁恶戏灵 与 变戏法 大幅提升了红蓝凤凰套牌稳定性；高位德鲁伊护符为 莲花田野 组合技带来了前所未见的灵活性。新牌固然精彩，但本次专业赛上最为亮眼的套牌是使用了老朋友 骄傲血领索霖 和新朋友 血脉开膛手的红黑中速——这副套牌席卷了整个赛事。在此祝贺ChannelFireball战队，冠军牌手Seth Manfield和这幅套牌的构组者Paul Rietzl。

最近解禁的 走私直升机 也重临这副红黑中速，以及红蓝缄灵套牌。

考虑到新牌对赛制的影响，以及赛制环境中当前体现出的多样性，我们非常推荐在四月即将举办的区域冠军资格赛中举办先驱赛事。

探源赛

在先驱赛中禁用且《MTG竞技场》中有的牌张均在探源赛中禁用。

近代赛

暴烈迸发 禁用。

在上次近代赛更新中，我们禁用了 怒火 与 爬上豆茎 。在那次调整后，红黑中速回到了合适的强度，但没有从环境中消失。在那之后，我们注意到铁木尔犀牛、走骨行尸、葛加理约格莫夫、泰坦护符和红蓝龙侯的赛场趋势的占比有所提升。赛制的最新进展则是卡洛夫庄园谋杀案的新牌 十会盟地脉 出现在领土动物园，以及使用了 骸龙后裔 与 地脉束缚的犀牛套牌变体中。

在上个区域冠军赛季，铁木尔犀牛套牌的环境占比接近了禁牌前的红黑中速。因此我们决定削弱倾曳思路在近代赛中最为强大的一面，但让它依旧可玩。具体来说，倾曳套牌不再能在瞬间时机倾曳出致胜的牌张。在对手回合施放 暴烈迸发 大幅降低了使用倾曳思路所需面对的危险。这样倾曳牌手就可以开放所有法术力，且犀牛衍生物或者循环生物直接可以攻击。两副倾曳套牌还都使用 否认之力，这张牌不需要法术力即可使用，确保套牌能顺利执行组合技。

综上，暴烈迸发 禁用。禁用 暴烈迸发 会强制倾曳思路使用 热诚祈祷 或 恶魔颤栗 并在自己的回合行动，在削弱它们的同时，不会让它们彻底离开环境，效果与禁用 怒火 对红黑中速的影响类似。

薪传赛

薪传赛在上次调整以来变化不多，主要值得关注的是 舷侧炮手 在鬼怪套和三定红系套牌中的效果。控制、组合技和节奏套牌和收获了补强的红色套牌都在竞争环境顶端的位置，牌手的选择空间非常充足。

奥克弓手 也加入了不少思路，包括偏节奏的 掘密师 、苏勒台控制和掘坟套牌。虽然 奥克弓手 的使用率没有达到 脑力激荡、 沉思和 意志之力这些定义环境牌张的级别，但我们在持续关注。目前，我们对薪传中不少套牌都可以在高级赛事中取胜感到比较满意。

特选赛

沉思 不再受限。

沉思 从2008年起就是特选赛的限制牌！当然，我们并非打算解限所有受限超过十年的牌张，但有证据表明 沉思 回到可以使用四张也没有问题。

自上次公告以来，特选赛虽然没有迎来什么变化，但我们感觉咒语类的组合技或许需要一点加强。目前赛场趋势顶端的套牌包括路拉斯克撒传、先制和 Mishra's Workshop 套牌。虽然大多路拉斯套牌使用蓝色，但一般完全不用 沉思。

这个调整应该不会带来巨大影响，但应该能为需要找到特定牌张来执行策略的套牌带来几个百分点的胜率。