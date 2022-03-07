公告日期：2022年3月7日

先驱:

禁用梦巢猫魇路拉斯。

摩登:

禁用梦巢猫魇路拉斯。

全铁:

禁用电流传继。

禁用黯窖门徒。

解禁探险地图。

桌上版万智牌生效日：2022年3月7日

万智牌线上版生效日：2022年3月7日

所有赛制的禁限牌列表请参考这裡。

接下来Michael Majors为大家解释摩登和先驱赛制禁牌的原因。

摩登

从摩登新篇2上市以来，大家一直很享受摩登赛中实验和探索的过程。然而，梦巢猫魇路拉斯在这个赛制的各个原型中仍是一个无所不在的存在。

路拉斯的使用率（万智牌线上版联盟赛获得四胜以上的套牌裡佔了31%）点出了这张牌造成摩登对局的体验太过相似，且与各式不同策略整合所需要的构筑套牌成本太低。

在大范围不轮替的赛制裡，为因应赛制的速度及各式其他的压力，往往有很强的诱因来在套牌裡尽可能放入多张便宜且高效率的牌。路拉斯提供的额外强力资源，能帮助减缓在套牌裡放进低费牌及在游戏后期往往无关紧要所带来的弱点。在太多的原型裡，路拉斯并非是取捨而是全然的加分。

基于对局资料、社群反馈及希望尽可能提供摩登牌手多样化牌张选择的心愿，梦巢猫魇路拉斯在摩登赛被禁用。

先驱

即便在先驱中并未如摩登般支配了整个赛制（万智牌线上版联盟赛获得四胜以上的套牌裡佔了20%），我们预期路拉斯在赛场主流中的份额随着先驱牌池的扩张只会越来越高。

对先驱赛制来说，我们的想法是创造那些最引人注目来自最近标准赛制中内容。随着先驱牌池跟着时间日益增大，不轮替赛制从每个系列中选择最有效率牌的诱因会越来越高，而路拉斯更会加速这段进程。为了保留让先驱有着有趣的多样性，而非等到梦巢猫魇路拉斯造成了大麻烦之后才着手处理，它在先驱赛中也被禁用。

行侣

虽然路拉斯在摩登和先驱赛中出场的频率已经过高让我们得以做出回应，其他的行侣目前的使用情况都还在可接受范围，且有着多样性及健康的赛场主流。就和不同环境下的其他部分一样，我们会持续监视是否出现不受欢迎且反复发生的对局，并在必要时做出分别的改动。

全铁

如果你想了解更多关于全铁赛禁牌的相关资讯，可以参考这篇由Gavin Verhey所写的解释文章。