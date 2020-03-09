公告日期：2020年3月9日

争锋赛:

不倦朝圣械戈罗斯禁用

Historic:

以下牌张由暂缓使用改为禁用：

窃冠瓯柯

很久以前

夏色帘幕

以下牌张由暂缓使用改为可用：

亡者旷野

薪传赛:

冥界裂隙禁用

近代赛:

很久以前禁用

桌上版生效日期：2020年3月10日

Magic Online生效日期：2020年3月10日

万智牌竞技场生效日期：2020年3月12日

各赛制的完整禁限牌表，请见此.

争锋赛

根据竞技场上争锋赛的表现，使用不倦朝圣械戈罗斯作为指挥官的套牌占比有所上升，大约占到了10%。这使得戈罗斯成为了最受欢迎的指挥官，套牌使用率大约是排第二位指挥官的两倍。虽然这不是造成问题的主要原因，但戈罗斯的五色身份让其能够规避套牌构组上的限制，与此同时，其他大多数争锋套牌必须面对这一点。此外，戈罗斯的异能能够找出特定的地牌，这让他在支付指挥官税时占有优势，也减少了对局的多样性，有违单张赛制的精神。基于这些原因，不倦朝圣械戈罗斯在争锋赛禁用。

Historic

在最近一次Historic更新时，有四张牌因为胜率过高，且降低了对局的多样性而被暂缓使用。我们现在将这些暂缓使用的牌调整为：亡者旷野可用，窃冠瓯柯、夏色帘幕，以及很久以前禁用。

因为Historic的数字特性，及其获得牌张的独特方式，我们的原则是，如果可能，尽量引入问题牌张的解答，而非禁掉它们。以亡者旷野为例，我们在Historic Anthology II时加入了一些新的解牌，包括魂魅城区及毁迹鬼怪 。有了这些新牌的帮助，加上其他套牌也得到了加强，我们对重新带回亡者旷野但不让使用它的套牌统治赛场感到乐观。

窃冠瓯柯、夏色帘幕、以及很久以前是很强大的牌张，而且牌手很难以有利的方式与它们互动。在观察了环境在有无这些牌张的表现后，我们决定将暂缓使用升级为禁用。想了解更多信息，请看2019年12月的公告。

总之，我们对Historic的环境现状，及其套牌种类多样化的表现感到满意。我们会继续关注赛制在加入了Historic Anthology II，以及带回亡者旷野后的发展。如果出现问题，我们会暂缓使用有问题的牌张，并观察环境的反应。

近代赛

在过的几个月，很久以前成为了近代赛用量最多的牌之一，使用率最高与胜率最高的套牌中都有它的贡献。与环境内的其他套牌相比，很久以前让这些套牌的早期展开更为顺畅，这让对局展开的差异受到了限制。此外，很久以前降低了生物和地之间达成组合技的难度，不利于游戏的设计。为了促进游戏的多样性，并降低未来的风险。很久以前在近代赛禁用。

薪传赛

随着塞洛斯：冥途求生的发售，我们观察到了围绕冥界裂隙, Lion's Eye Diamond，以及Brain Freeze的组合技套牌的演化。在大多数情况下，我们会给新的组合技套牌一些时间，来看看赛场环境是否能够适应它的出现。不过随着这些套牌因改进而不断提升的胜率上，可以清楚地看出，冥界裂隙与Lion's Eye Diamond的互动在未来仍会对薪传赛环境造成困扰。与其放任这些套牌可能在将来统治竞争级赛场环境，且届时仍需作出改变，我们选择现在就禁用冥界裂隙。

先驱赛

总的来说，我们对先驱赛过去几周的环境表现感到满意。我们在2月初举办的精英巡回赛上看到了丰富多彩的环境。Magic Online的数据也显示，对现有的赛场环境来说，最受欢迎的套牌处于健康的位置，它在对抗不同的套牌时，有着截然不同的胜率。

不过，我们也注意到了玩家社群对于精英巡回赛期间新出现的组合技的关注，包括底密尔逆真恶体套牌，莲花裂隙套牌，以及日冠赫利欧德和自行弩炮的组合技。总的来说，我们可以接受先驱赛出现组合技套牌，不过如果组合技过于强大，或是占比过高，那就会造成问题。组合技套牌大量出现时，环境就会变得不健康，特别是组合技套牌难以互动，且获胜过快，或是胜率过高时。

在过去两周的MTGO联盟赛，底密尔逆真恶体的非镜像对局胜率为49%，在对抗其他十套最常用套牌中的五套时，有着较低的胜率。精英巡回赛之后，其胜率就一直在下降。莲花裂隙套牌的胜率就更低了，在对抗其他一线套牌时，它有着更多的不利对局。特别是在换备之后，许多套牌都会加入滞阻法球或是其他解牌。

使用了赫利欧德弩炮组合技的套牌在竞争赛事目前的表现并不稳定，套牌的使用率也还算健康。除此之外，许多使用了该组合技的套牌会有其他主要的致胜计划，这就表示对局之间差异更多，而且更少的对局会以组合技达成的方式结束。

考虑到所有这些，我们选择不在此刻对先驱赛作出变动。我们会继续观察组合技套牌在赛场的使用率和胜率，并愿意在将来有必要时作出调整。我们的参考标准包括套牌的总胜率，套牌彼此对局之间的胜率，套牌在赛场上的表现，其环境占比，以及社群对于在对战这些套牌时的感受。我们希望直到4月下旬的休斯顿精英巡回总决赛结束前都能够不作变动。