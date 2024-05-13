公告日期：2024年5月13日

薪传和特选：

禁用所有会将贴纸或景点带入游戏的卡牌。欲查看完整卡牌清单，请点击下方。

点击这里查看所有贴纸卡牌的完整清单 Aerialephant

Ambassador Blorpityblorpboop

Baaallerina

_____ Balls of Fire

Bioluminary

_____ Bird Gets the Worm

Carnival Carnivore

Chicken Troupe

Clandestine Chameleon

Command Performance

Done for the Day

Fight the _____ Fight

Finishing Move

Glitterflitter

_____ Goblin

Last Voyage of the _____

Lineprancers

Make a _____ Splash

Minotaur de Force

_____-o-saurus

Park Bleater

Pin Collection

Prize Wall

Proficient Pyrodancer

Robo-Piñata

_____ _____ Rocketship

Roxi, Publicist to the Stars

Scampire

Stiltstrider

Sword-Swallowing Seraph

Ticketomaton

_____ _____ _____ Trespasser

Tusk and Whiskers

Wicker Picker

Wizards of the _____

Wolf in _____ Clothing

点击这里查看所有景点卡牌的完整清单 Coming Attraction

Complaints Clerk

Deadbeat Attendant

Dee Kay, Finder of the Lost

Discourtesy Clerk

Draconian Gate-Bot

"Lifetime" Pass Holder

Line Cutter

Monitor Monitor

Myra the Magnificent

Petting Zookeeper

Quick Fixer

Rad Rascal

Ride Guide

Seasoned Buttoneer

Soul Swindler

Spinnerette, Arachnobat

Squirrel Squatters

Step Right Up

The Most Dangerous Gamer

纯铁:

禁用闪光宝物。

桌上版及万智牌线上版生效日：2024年5月13日

下一次限禁牌公告将于2024年6月24日发布。所有赛制的禁限牌列表请参考这里。

薪传和特选

禁用所有会将贴纸或景点带入游戏的卡牌。

________ Goblin在薪传中成为一张可以合理使用的卡牌，而这导致比赛中出现了一些尴尬的情况。不仅仅是鬼怪牌手需要构筑并带来一副贴纸套牌，许多以复制（如非瑞克西亚蜕变妖）为主轴的套牌似乎也感觉得准备贴纸套牌，以免碰上他们他们能够复制________ Goblin的时候。无论套牌里中是否有任何有能与这些贴纸互动的卡牌，牌手都必须在每场比赛开始时展示这些套牌。

让一些 Unfinity 的牌能合法使用的目标，主要是让贴纸牌和景点可以在指挥官模式中使用，但目前还没有能让一堆卡牌在指挥官中使用，却无法在薪传中无法使用的方法。我们原本认为这些卡牌的强度足够低，以至于如果人们偶尔在薪传中尝试使用将会是一个有趣的惊喜。然而，我们误判了________ Goblin，造成现在在赛场上所有牌手都感觉有义务与贴纸机制互动。

我们认为，这对实体及数字都不是一个健康的情况，所以我们决定禁用每一张能派出贴纸或景点的卡牌。我们曾考虑禁用所有与子套牌有关的牌，但这在对齐Gatherer、数字和桌上版的功能运作上更加困难。

当推出 Unfinity 时，我们知道让它的部分卡牌在 万智牌 更大牌池的赛制中可以合法使用是一个带有风险的实验。扩大一个系列使其能接触到更多牌手的概念在核心上仍是一个好主意。放眼未来，在短时间内我们将不会再次进行这个类型的实验。

标准

过去一年标准赛一直是我们的重点，而我们也对光雷驿镖客专业赛结束后的赛制样貌感到满意。我们对于专业赛上有着独立强力卡牌的艾斯波中速成为最多人使用的主流套牌并不感到意外，但结果也证明了这种套牌并非无法被击倒，而这也是赛场主流呈现健康的表征。八强里有六副不同的套牌证明了赛制的多样性，包括充满创意的白黑野马和四色传奇都在比赛中有着很不错的胜率。

到目前为止，我们对于光雷驿镖客在标准赛中的影响感到满意。作为该环境的第十二个系列，它面临着将其卡牌可以被放进套牌的最大挑战，也完成了快速地的循环，许多单独的卡牌也被放进入了备牌和正编里。我们希望更加平衡的法术力基底能够提供更均衡的基准，以激发赛制中的更多创造力。

下一次在摩登新篇3发售后限禁牌公告将是我们考虑在标准赛中禁牌的时机。再度重申我们的理念，除非有极值产生，否则我们打算每年只在夏季对标准赛进行一次更改。我们将在下一次的禁限牌公告发布前密切关注赛场主流。

先驱

先驱赛制在卡洛夫庄园谋杀案专业赛之后仍然保持健康的状态。

在专业赛上有好表现使用了血脉开膛手的拉铎司吸血鬼套牌证明了这并非偶然，并持续在先驱赛场主流中扮演重要角色。它的盛行导致了伊捷凤凰的胜率下降，由于过去很大程度的成功，也是我们在专业赛结束后持续在关注的套牌。

光雷驿镖客 带来的最大的更动是使用了新惩罚者凯雷威克的纯黑物尽其用套牌的使用率大幅增加。雷威克是一张强大的牌张优势引擎，搭配所有犯下罪行的互动，以及另一个可以有意义地施放四张「头脑空白」的策略，作为对抗领先的凤凰套牌的强大选择。

就目前而言，先驱处于一个很好的位置，任何一种宏观原型都可一搏—快攻、控制、中程或组合技，每种策略都有能应对彼此的工具。

摩登

伴随摩登新篇3即将于2024年6月14日发行，这个决定应该不会太让人意外。

一般来说，我们预期摩登新篇3 将对赛制产生影响，我个人非常期待看到这个系列能带来的孕育和实验。

我们最近一次所采取的行动—禁用暴烈迸发，为摩登的赛场保留了一个能纳入吸收摩登新篇3的健康状态。各种倾曳策略套牌的使用率和胜率都已经回到了我们满意的水平。

近来也有一些关于十会盟地脉强化了多种骸龙后裔策略的问题和担忧，甚至可以追溯到我们上次讨论赛制的时候。社群已经对其中许多进行了实验，但其中最受欢迎和也最强的策略—传统双色伊捷黯潮套牌的五色版本方式，已经稳定到了一个适当的使用率和胜率。

尽情享受摩登新篇3的售前现开赛吧！

薪传

随着禁用所有贴纸和景点的卡牌，我们预计薪传赛场主流将出现一些小幅变动。我们上次讨论这个赛制时，提到了我们一直在关注奥克弓手以及它对薪传的蓝色核心对局所带来的影响。显然，弓箭手和悲恸都是薪传赛场主流中占有一席之地，而这些也是我们将继续监控，看看它们在赛制中长期来看是否能带来乐趣的卡牌。

最近，悲恸在挖坟套牌中作为一种强大的另一种进攻手段出现，为这些策略提供了一个高效率精简节奏的同时，也能挖如 大一统飞将亚崔夏这类传统的目标，实现强力的效果。

从历史上看，摩登新篇系列都有影响薪传的能力，所以我们将看看赛制在纳入了摩登新篇3后将会如何发展。

特选

在特选赛制上，我们的理念与薪传相似，社群的情感可以和数据及比赛一样影响结果。我们正在关注路拉斯和克撒传。同样像薪传一样，我们迫不及待地想看看特选赛制会如何纳入摩登新篇3的卡牌纳入，并观察在上市后的赛制走向。

纯铁

禁用闪光宝物。

点击这里来看Gavin对纯铁限禁牌的完整解释。

Alchemy

Alchemy处于健康状态，上周上市的 Alchemy: Thunder Junction 系列套牌添加了新的Heist关键词。Alchemy是 竞技场 中变化最快的赛制，而这次即将到来的系列轮替将会带来迄今为止最大的变化。在有这么多卡牌被轮替出去的情况下，接下来在赛制重新定义自己的过程中的几个月将会带来许多的惊喜。

探险

所有万智牌竞技场上有而被先驱里禁用的每张卡牌，同样也都在探险中被禁用。

史迹赛

随着光雷驿镖客中许多强大新卡牌的加入，我们持续在史迹赛赛制中看到有着丰富内容及多样性的套牌。就以锻石秘教徒当作例子，它提供了以武具为重点套牌的充分支持，这个原型在之前并不常出现在这个赛制里。

摩登新篇3将为史迹赛带来大量新的工具。为了继续维持赛制的强度，我们将会在系列上市前预先禁用系列里面的几张卡牌，但大多数的卡牌都将进入史迹赛的牌池。在摩登新篇3所有的牌都公开后，我们将会发布完整的预先禁牌公告。

Timeless

自上一次系列发售以来，在这个赛制中出现了几套新的套牌。挖坟促成了一些新的套牌原型，通常会复生像卡扎督姆食人妖或与骄傲血领索霖和血脉开膛手一起使用形成强大的威胁。随着牌手开始在Timeless 赛制中探索磨牌的对局策略，Archive Trap 在 Timeless赛制中的使用率大幅地提升。汲取魔力也为一些套牌提供了足够的火力支持，但到目前为止都被控制在了合理范围内。

与史迹赛相似，摩登新篇3肯定会大幅改变这个赛制。我们将不会在摩登新篇3上市前在Timeless里禁用或限用任何卡牌，但一旦尘埃落定，我们将做出适当的改变。

争锋

最近我们花了一些时间专注于检视争锋的平衡，并透过配对来再次确认那些受欢迎的指挥官是否被适当处理。我们还调查了争锋套牌里其余一些强力的非指挥官牌会如何影响游戏体验。这次检视包括了像汲取魔力这样新加入的东西，以及像悖论引擎这样的常年进行的讨论。到目前为止，数据显示我们以配对为重点的方法很好地处理了这些卡牌，并为牌手提供了适当的对手。我们将继续监控我们的配对，看随着更多强力的卡牌加入是否需要采取更多行动。