公告日期：2020年5月18日

争锋赛

卓尼斯官员 禁用

聚力领袖薇诺塔 禁用

薪传赛

梦巢猫魇路拉斯 禁用

熠晓灵狐泽尔达 禁用

特选赛

梦巢猫魇路拉斯 禁用

桌上版生效日期：2020年5月18日

万智牌线上版生效日期：2020年5月18日

万智牌竞技场生效日期：2020年5月21日

各赛制的完整禁限牌表，请见此。

特选赛

依克黎：巨兽时空在万智牌线上版发售之后，我们观察到使用梦巢猫魇路拉斯作为行侣的特选套牌开始变得流行起来，其胜率也不断上升。因为特选赛有着巨大的牌池范围，以及各种强力的限用牌张，使用路拉斯作为行侣，其套牌构组限制所带来的副作用几乎可以忽略不计。结果就是，万智牌线上版联盟赛中路拉斯套牌的胜率已经超过了55%，而且使用路拉斯套牌的数量也极其巨大，目前没有迹象表明这一情况将来会有所改善，因此，梦巢猫魇路拉斯在特选赛中禁用。

我们知道在特选赛中禁用某张牌而非限用它是一个罕见的特例，但在此例中只能如此处理，因为限用路拉斯并不会影响它作为行侣来使用，这也是我们作出此调整的主要原因。

薪传赛

和特选赛一样，薪传赛的牌池非常大，且强力的牌张也很多，在薪传赛中，路拉斯套牌使用低法术力费用永久物所带来的优势与其对于套牌构组上的限制极不对等。而且各类套牌都很强，比如掘穴套牌，将路拉斯加入套牌几乎不用付出任何代价。根据收集的数据显示，路拉斯套牌在环境中的占比已经上升到了一个很大的数量，其各类套牌在万智牌线上版联盟赛中的胜率也超过了55%，对战数据显示仅靠游戏环境自我演化已无法压制这些套牌，我们选择在薪传赛中禁用梦巢猫魇路拉斯。

此外，我们还看到使用熠晓灵狐泽尔达的行侣套牌，在搭配了Grim Monolith的组合技后也有着极高的胜率，虽然目前套牌的用量并不大，但万智牌线上版的数据显示这些套牌很可能会在胜率和环境占比上产生不利的影响，因此我们也选择在薪传赛中禁用熠晓灵狐泽尔达。

争锋赛

我们对于争锋赛的理念是，某一张单卡不应该能够轻易地完全阻止一大批指挥官。举例来说，基于此理念，我们曾在过去禁用了巫视望远镜。我们感觉卓尼斯官员亦属于此类牌张范畴，而且会降低玩家在构组争锋赛套牌时的乐趣和展现自我的方式，因此我们禁用该牌。

出于平衡性的考虑，我们观察到使用聚力薇诺塔作为指挥官的套牌有着很高的胜率，并导致了玩家的使用率不断上升，从而降低了套牌的多样性，以及争锋赛玩家们的体验。虽然我们通常在争锋赛上对于胜率有更高的容忍度——相比其他竞争性赛制来说——我们选择在此禁用她以便争锋赛的赛场环境能够更为多元，并向玩家开放更多展现自我的选择。

其他赛制

虽然本系列造成的变化主要集中在薪传赛、特选赛、以及争锋赛上，但我们也在继续观察其他赛制的赛场环境变化。如果需要对其他赛制作出调整，我们会在未来发表单独的公告。目前为止，我们看到了多样化且充满活力的赛场环境，它每周都在变化，无论是标准赛、先驱赛还是近代赛。在作出是否需要调整、以及需要作出哪些调整的决定之前，我们需要先看到赛场环境进入相对稳定的状态。目前来说，这些赛制的变化太快，数据难以指出哪些牌，或是套牌可能存在问题。

我们还注意到玩家们对于他们遇到行侣套牌的频率有所担忧。虽然我们目前在标准赛、先驱赛或是近代赛中并未看到行侣套牌在胜率方面存在问题。但我们同样会关注整体的赛场环境分布，以及重复游戏体验的可能性。如果我们确定行侣套牌在赛场中的占比过高，且会对长期的游戏环境造成不利影响。我们会愿意采取行动，甚至可能改变行侣机制的运作方式。就目前状况，我们需要更多时间来观察赛场环境，来确定是否有必要进行调整。