发布日期：2023年5月29日

标准赛：

破镜奇谭//奇奇几奇映影禁用。

召现绝望 禁用。

帮派破库械 禁用。

生效日期：

桌面版和万智牌线上版：2023年5月29日

《万智牌：竞技场》：2023年5月30日

请点击此处查看各赛制的禁限牌列表。

标准赛变化为禁用和限用原则带来的更新

近期我们发布了一篇文章，谈及桌面版标准赛和助其在各场景下重现活力的新措施。在本文中，我们会详述实现这个目标的第二步。

和牌手们谈及标准赛禁牌时，绝大多数社群反馈（无论是来自参与桌面版专业赛的牌手，还是只在本地游戏店打打休闲标准夜赛的牌手）指出当前的禁牌频度带来了过多混乱。禁牌导致人们无法投入标准赛。它难以捉摸，变化无常，让牌手不敢构组套牌，不敢使用套牌。

从今往后，我们会调整各赛制的禁牌频度，以标准赛为首。我们的目标是每年只对各赛制做出一次调整，提升更新频率的一贯性。这个新的年度更新时间为每年秋季系列的预览季开始前。除标准赛外，它还会涉及近代赛、先驱赛、薪传赛和特选赛。

宽泛来讲，我们的目标依旧是维持标准赛的环境健康且具趣味性。我们也会仔细观察长期统治环境的牌张和游戏思路，确保标准赛新鲜有趣，充满吸引力。

除年度更新外，我们还会在每个系列发售后的第三个星期一更新一次禁用和限用列表，解决环境中可能出现的严重不平衡问题。这些更新大体上会发生在专业赛之后。

我们的愿景是尽可能不使用这个窗口来影响标准赛环境。如果某张新牌迅速对环境造成了极大的负面影响，我们不希望给牌手一种“困境感”，迫使他们面对糟糕的环境直到下一次年度更新。举例来说，除非一张牌达到了 护卫晶角兽 的级别，否则我们不会考虑通过这个窗口来禁止它。理想情况下，标准赛禁牌更新每年只会发生一次，这样牌手就可以有足够信心选择和构组套牌。

为了协助这个变更，我们在此宣布三张标准赛新禁用牌。我们感觉在标准赛的新时代开始前，有必要算清旧账，解决最近关于标准赛禁牌甚嚣尘上的议论。因此，我们做出了以下决定：

破镜奇谭//奇奇几奇映影禁用。

帮派破库械 禁用。

禁用。 召现绝望 禁用。

先前几个系列发售后的重要赛事中，我们持续关注对局情况，发现以黑红为核心的三色思路对环境的统治逐渐加深。我们相信这些变化可以抑制当前赛制中具统治地位思路的胜率，带来激动人心的环境动荡，并为整个夏季和即将发售的艾卓仙踪系列的标准赛打下良好基础。

破镜奇谭//奇奇几奇映影是黑红思路套牌的主心骨，同时也是它在环境期间整个标准牌池中最强的牌张之一。它集资源、过牌和必须去除的威胁于一身，高效程度难以匹敌。应对这张牌的手段不仅量少，而且时常花费超过三点法术力，导致后手牌手极难应对它。通过将破镜奇谭//奇奇几奇映影从环境中移除，我们希望能削弱黑-红套牌的实力，并提升套牌构组策略的重要性，让需要威胁、过牌和激活复活效应的套牌各取所需。因以上原因，和其在大量套牌中过高的使用率，破镜奇谭//奇奇几奇映影现已禁用。

帮派破库械 自从发售，这张牌就成为了众多标准套牌获得牌差优势的首选工具。作为无色牌，所有套牌都可以轻松使用它，无论颜色和思路为何。它的灵活性和强度使其他获取牌张优势的选择无人问津。同时，它也对生物的身材标准产生了影响，能搭载 帮派破库械 的生物比其他生物更容易出现在套牌中。为提升环境多样性，将其职能还给各种颜色的其他类别牌张， 帮派破库械 现已禁用。

召现绝望 自其发售，这张牌便是黑红套牌和一切黑色为主的思路最重要的顶曲线牌张。它的强大效应能同时管理场面和创造牌张优势，还弥补了黑色的一些弱项。使用各种类别的永久物是应对使用大量一换一去除套牌的传统策略。 召现绝望 使得牌手很难用这种方式对抗黑色思路。其使用者甚至对着没有生物的对手施放这张牌，就能解决结界牌和鹏洛客牌——后两者长期以来被视作对抗这类使用大量去除套牌的对策。介于其过高的强度和对环境多样性的影响， 召现绝望 现已禁用。

我们会在2023年8月7日，艾卓仙踪的预览季开始前首次更新年度禁止和限用公告。