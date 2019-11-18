公告日期：2019年11月18日

标准赛：

窃冠瓯柯 禁用

很久以前 禁用

夏色帘幕 禁用

争锋赛：

窃冠瓯柯 禁用

薪传赛：

芮恩与六树妖 禁用

特选赛：

揭帷娜尔施 限用

桌上版生效日期：2019年11月22日

万智牌竞技场生效日期：2019年11月21日

Magic Online生效日期：2019年11月18日

各赛制的完整禁限牌表，请见此

下一次禁限牌公告：2019年12月16日

标准

在过去的几周里，标准赛的环境一直处于不健康的状态，所以我们要采取重大的措施来校正它。最主要的两个问题是，在竞争级别的游戏环境中，主用窃冠瓯柯的泛析米克食品套牌，以及占比过高的绿色套牌。

主用窃冠瓯柯的食品套牌已经成为了艾卓王权标准赛季中最受欢迎且胜率最高的套牌。尤为突出的是，在里士满传奇锦标赛，大约有70%的套牌使用了窃冠瓯柯。根据万智牌竞技场高排名传统对局（三盘两胜）的数据，在其他十副使用率最高的套牌中，只有一副套牌（析米克闪现）在对抗泛析米克食品套牌时有一定胜率，且仅仅略高于50%。食品套牌在面对非镜像对局时，其平均胜率达到了53%，即便游戏环境已偏向针对于它。

窃冠瓯柯能够关停生物与神器，这同样压制了游戏环境的多样化，以及标准对局的多样性。最终，瓯柯的强度被证明高于当前游戏环境的健康水平，也高于未来环境的预期，包括塞洛斯：冥途求生及之后的环境。

为了解决绿色套牌统治力过强的问题，我们选择禁用很久以前和夏色帘幕。与窃冠瓯柯一样。很久以前是绿色套牌在环境中占比过高的关键原因之一。它能让游戏开局高度顺畅，并在游戏前期对法术力作出修正，这是其他颜色无法办到的。这种优势在只有5个系列且缺少调色的小型标准牌池中十分显著。竞技场的数据显示，在不移除很久以前的情况下，绿色套牌在未来将保持其强度和运作顺畅性。

最后，夏色帘幕在阻止游戏环境自我修正方面也扮演了重要角色。在过去，有着类似作用的卡牌——譬如秋色帘幕和权力展现——在各自的游戏环境中被证明其强度低于预期，这让绿色在“颜色仇恨”的一组循环牌中弱于其他颜色。夏色帘幕则是在光谱的另一端。它在颜色仇恨循环牌中的效率过高，且与标准赛所提供的其他工具相比，它向绿色套牌提供了过多对抗去除和干扰的能力。

我们认为这些变动是必要的，这能让标准环境变得更为开放并使其多样性达到一个新的高度，且推动环境更紧密地匹配设计初衷。

关于这些禁牌将对万智牌竞技场的个人收藏、补充包牌张出率，以及赛事产生何种影响，请点击此处.

争锋赛

与标准赛所列出的原因类似，为了让桌上版和竞技场争锋赛统一，窃冠瓯柯在桌上版争锋赛中禁用。

薪传赛

自从铁木尔掘密师在套牌中加入了芮恩和六树妖后，该套牌已经在薪传赛占据主导地位。在最近几周的Magic Online联盟赛中，铁木尔掘密师的胜率维持在了56.5%，并相较于排名其后的套牌获得了多出3倍的5-0战绩。最重要的是，在对抗其他十副使用率最高的套牌时，它有着非常良好的胜率。

虽然芮恩与六树妖本身是一张强牌，但它与荒原在薪传赛中的互动过于强大，并破天荒地对定义环境的1防生物进行了克制——像是符文之母、瑟班守护者莎利雅，以及年轻烈焰术士。在芮恩与六树妖加入铁木尔掘密师之前，薪传赛的环境看上去很健康。为了削弱铁木尔掘密师套牌并让游戏环境获得更好的平衡性，芮恩与六树妖在薪传赛中禁用。

特选赛

继最近的特选赛限制用牌表变动后，根据2019年北美永恒周末的结果，我们要作出另一项变动。由于特选赛有着爆费与高效的抓牌手段，揭帷娜尔施更容易让游戏演变成一边倒的局面，而非对游戏产生健康影响。为了降低游戏前期揭帷娜尔施的出场率，以免其静止式异能软锁住对手使其出局，特选赛限用娜尔施。