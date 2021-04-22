一个来，个个来！来看看最新的Dr. Lair's Secretorium Superdrop！遍览一系列酷炫地牌：从文字满溢到异界之旅！见识出自斯翠海文著名秘典的惊人咒语！外加：现场演出！

准备好从全新秘室珍品中选出你的最爱了吗？了解下述产品，并在太平洋时间4月26日早9点到5月28日早9点之间来j.youzan.com加入我们，预订所有精彩产品。

CULTURE SHOCKS: BANT

内含:

1x 全新插画滋生之池

1x 全新插画崇圣喷泉

1x 全新插画殿堂花园

售价:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*含本地增值税

万智牌的多重宇宙中有着种种奇异而美丽的时空。在Culture Shock系列的珍品中，我们精心挑选了十个时空，并为每个时空都绘制了全新的电震地插画。本珍品中为绿色、白色和蓝色，分别位于凯勒姆、新非瑞克西亚和塞洛斯，绘制这些精美插画的画家包括Aleksi Briclot、Ruxing Gao和Tyler Jacobson。

CULTURE SHOCKS: ESPER

内含:

1x 全新插画无神祭祠

1x 全新插画崇圣喷泉

1x 全新插画积水墓地

售价:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*含本地增值税

万智牌的多重宇宙中有着种种奇异而美丽的时空。在Culture Shock系列的珍品中，我们精心挑选了十个时空，并为每个时空都绘制了全新的电震地插画。本珍品中为白色、蓝色和黑色，分别位于阿芒凯、凯勒姆和依夏兰，绘制这些精美插画的画家包括Alayna Danner、Ruxing Gao和Victor Adame Minguez。

CULTURE SHOCKS: GRIXIS

内含:

1x 全新插画血腥墓穴

1x 全新插画蒸气喷发口

1x 全新插画积水墓地

售价:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*含本地增值税

万智牌的多重宇宙中有着种种奇异而美丽的时空。在Culture Shock系列的珍品中，我们精心挑选了十个时空，并为每个时空都绘制了全新的电震地插画。本珍品中为红色、黑色和蓝色，分别位于多明纳里亚、依尼翠和依夏兰，绘制这些精美插画的画家包括John Avon、Seb McKinnon和Victor Adame Minguez。

CULTURE SHOCKS: JUND

内含:

1x 全新插画血腥墓穴

1x 全新插画蔓生墓园

1x 全新插画晃动大地

售价:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*含本地增值税

万智牌的多重宇宙中有着种种奇异而美丽的时空。在Culture Shock系列的珍品中，我们精心挑选了十个时空，并为每个时空都绘制了全新的电震地插画。本珍品中为绿色、红色和黑色，分别位于翡欧拉、依尼翠和鞑契，绘制这些精美插画的画家包括Daarken、Seb McKinnon和Adam Paquette。

CULTURE SHOCKS: NAYA

内含:

1x 全新插画圣洁锻炉

1x 全新插画晃动大地

1x 全新插画殿堂花园

售价:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*含本地增值税

万智牌的多重宇宙中有着种种奇异而美丽的时空。在Culture Shock系列的珍品中，我们精心挑选了十个时空，并为每个时空都绘制了全新的电震地插画。本珍品中为红色、绿色和白色，分别位于卡拉德许、鞑契和塞洛斯，绘制这些精美插画的画家包括Daarken、Tyler Jacobson和Magali Villeneuve。

THE FULL-TEXT LANDS

The Full-Text Lands包含闪牌版和非闪版。

内含:

1x 纯文字平原

1x 纯文字海岛

1x 纯文字沼泽

1x 纯文字山脉

1x 纯文字树林

售价:

非闪卡版本: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

闪卡版本: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*含本地增值税

万智牌的地因其美丽的风景和令人惊叹的异域风情而广受喜爱。要我们说，这是句胡话。胡言乱语！精美的插画只会阻碍牌张上印刷最重要的内容：对游戏规则系统的超详细解释。这些全文字地牌上不含任何插画，你可以通过它们充分了解基本地的内在机制。用这些本游戏有史以来信息量最大的基本地展现你对规则的专一热爱吧！

OUR SHOW IS ON FRIDAY, CAN YOU MAKE IT?

内含:

1x 手绘 苦痛的宣判

1x 手绘 赌博

1x 手绘 大自然的学问

1x 手绘 注定

1x 手绘 神之愤怒

售价:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*含本地增值税

嘿，兄弟。这周五我们会在拉铎司剜祭场搞一次表演，你要是能来看看就好了。啊，不是让你来帮着卖纪念品。那件事我们已经找夫毕佐帮忙了。不过，你可以来感受感受观众的气氛？你肯定会兴奋的，你周围的人群也会兴奋的——大家一起度过一段美好时光。还有谁参与这场演出？哦，就那些人。Ian Jepson、Sam McKenzie、Jermaine Rogers、Jeff Soto和Alexis Ziritt带来的一些手绘插画。所以你来吗？好！那你能帮我们来搬点东西吗？等等，别走啊！

SHOWCASE: STRIXHAVEN

Showcase: Strixhaven包含闪牌版和非闪版。

内含:

1x 特色牌框 尽归尘土

1x 特色牌框 Artifact Mutation

1x 特色牌框 拖入湖底

1x 特色牌框 Fire Covenant

1x 特色牌框 Fractured Identity

1x 特色牌框 毁裂狂风

售价:

非闪卡版本: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

闪卡版本: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*含本地增值税

茂典阁位于斯翠海文大学的中心，这座巨大的图书馆中藏有无数古代卷轴和奥术魔典。其中有一个区域大得离谱，即秘典区，据传收藏有多重宇宙中的所有咒语。你或许已经在斯翠海文系列中见过其部分内容了，但其中还藏有更多秘密。本珍品中的牌为秘典特色牌框的六个额外咒语，插画作者包括Rovina Cai、Anato Finnstark、Justin & Alexis Hernandez、Minttu Hynninen和Dominik Mayer。

SUPERSHOCK BUNDLE

The Supershock Bundle包含闪牌版和非闪版。

内含:

1x Culture Shocks: Bant

1x Culture Shocks: Esper

1x Culture Shocks: Grixis

1x Culture Shocks: Jund

1x Culture Shocks: Naya

售价:

$119.99/€129.99*/£119.99*/CN¥998.00

*含本地增值税

在五份「电震地」珍品中探索多重宇宙的各个（确切地说，十个）角落。绝妙的调色手段唾手可得！

VORACIOUS READER BUNDLE

The Voracious Reader Bundle包含闪牌版和非闪版。

内含:

10x The Full-Text Lands

售价:

非闪卡版本: $239.99/€279.99*/£239.99*/CN¥1908.00

闪卡版本: $319.99/€359.99*/£319.99*/CN¥2508.00

*含本地增值税

文字爱好者们，过节了！用十份Full-Text Lands Secret Lair珍品来显著提升你牌张收藏的文字量吧！每种基本地各十张，文字多得令人骄傲。上面没印能描述你欢欣之情的字词也不要紧——因为你拿到它时绝对会高兴得词穷难言。

THE MAIN EVENT BUNDLE

诸位，我知道你们是为了观看秘室博士最棒的展品而来。这款套装收录了每一款珍品，闪卡版，非闪卡版（如有），你能把它们统统带回家。这些珍品如此绚烂，一定可以让你家里的收藏熠熠生辉。看好了！

内含:

1x Culture Shocks: Bant

1x Culture Shocks: Esper

1x Culture Shocks: Grixis

1x Culture Shocks: Jund

1x Culture Shocks: Naya

1x The Full-Text Lands

1x The Full-Text Lands Foil Edition

1x Our Show Is on Friday, Can You Make It?

1x Showcase: Strixhaven

1x Showcase: Strixhaven Foil Edition

售价: $259.99/€299.99*/£259.99*/CN¥1998.00

*含本地增值税

把精彩带回家

不要错过Dr. Lair's Secretorium珍品合集，来看看你根本料想不到的好东西。在太平洋时间4月26日早9点到5月28日早9点之间访问j.youzan.com，预订多重宇宙中你最爱的珍品！