公告日期：2022年10月10日

标准赛:

禁用肉钩大屠杀。

摩登赛:

禁用游空牧鸟约力昂。

MTG Arena生效日：2022年10月13日

万智牌线上版生效日：2022年10月10日

桌上版生效日：2022年10月10日

所有赛制的禁限牌列表请参考这裡。

标准赛

和往常一样，随着多明纳里亚：众志成城上市所带来的标准赛牌池轮替，对环境带来了一些惊天动地的变化。新系列有些牌找到了属于自己的套牌，去年的一些牌也在新的赛场主流下有了轮转。随着赛制慢慢稳定下来，黑色已被证明有十足的强度及丰富度，也成了许多一线套牌的基石。除了大家都使用了这个颜色外，我们仍在竞争套牌的内容及策略上看到很好的多样性，牌手对于这个赛制的投入也十分健康。

为了稍微降低黑色在竞争套牌中被使用的比率，我们决定禁用一张黑色牌。我们讨论了多个选择，而没有一张牌被视为有压倒性的强度，且会被放进所有使用黑色的套牌裡。最终，我们决定禁用肉钩大屠杀是最好的选择，因为那是整个赛制中最强的黑色牌，也在碰上一些特定策略的原型（倚赖大量小生物的套牌）时十分强力，过去一年它也已经在标准赛中称霸了好一段时间。

随着兄弟之战的发售，我们预期新牌的加入将会对其他套牌及颜色带来很大的帮助。同时，我们也预期这小小的动盪可以帮助标准赛更加有趣，并能在牌池扩张时带来更加健康的环境。

摩登赛

自从上次的限禁牌公告后，摩登赛一直处在一个满健康的位置，原型上有着不错的多样性，甚至最热门的套牌在赛场主流中都只佔了很小的一部分（在万智牌线上版上每副套牌大概只佔了5–6%）。然而，随着疫情趋缓实体赛事摩登赛的復归，我们决定要进行一个已经考虑的很久的改变—禁用游空牧鸟约力昂。

约力昂最常以行侣出现在四色欧那斯套牌裡，从对局资料来看，这副套牌有着很高的胜率且受欢迎的程度与日俱增。除了这副套牌在对局平衡上的担忧外，我们也把在实体赛事要操作一副大型套牌所需要的物理灵活度纳入了考虑。我们担心到了某个时间点时，牌手使用这副套牌的原因会是因为他的强度和胜率，而忽略了这副套牌在操作难度上所碰到的不良体验。

虽然这些物理複杂度在其他的赛制中带来的影响较小（像先驱赛），但摩登赛确实因为牌张选择咒语、找地地等的牌池深度，而有着更多洗牌及物理上的牌张操作。那些鼓励使用大型套牌的牌张—像是 斗智—过去都曾出现过，但通常都只是在竞争对局的边缘而非最强套牌的其中之一。

最后，我们持续听到许多牌手表示约力昂所带来的重複触发会造成重複的对局，及过程的对局时间较长且很多时间在等待对手的动作。牌手在使用最好的套牌时有很好的牌手体验十分重要，但虽然我们并不排斥有这类套牌的存在，但当这些模式与长时间裡一副最强套牌连结时将会让整个赛制变得更不有趣。

因此，为了让摩登赛让所有类型的牌手都感到有趣且容易上手，游空牧鸟约力昂在摩登赛裡被禁用。

先驱赛

整体来说，先驱赛在我们十一及十二月开始区域冠军赛预选赛时看起来是健康的。我们观察到有许多热门的套牌使用了多样的策略。在万智牌线上版上最常被使用的套牌是拉铎司中程，佔了赛场主流的13%。前二十名最多人使用的套牌没有一副在非镜像对局时能有超过53%的胜率。整体来说，我们听到牌手对于这个赛制状态许多正面的看法。

我们将会持续观察这个赛制的健康状况，特别是在经历了地区冠军赛预选赛更为竞争的压力后。按照目前的状况，我们并不预期在这个赛季中或结束前会有任何改变。

薪传赛

薪传赛的赛场主流看起来也很健康，上位几副套牌彼此之间都有优势及劣势。在一月禁用巧手窃猴勒格文之后，最受欢迎的套牌—伊捷掘密师的胜率也持续下降。依照万智牌线上版的数据来看，这副套牌大概有9%的使用比率，非镜像对局的胜率大概有52%，对上后面十副套牌时也优劣互现。

去年竞争级别的薪传赛多了几张新的且具影响力的牌，包括无牌灵车、破镜奇谭、碎帐艾文、地脉束缚等。我们很高兴看到这个赛制随着新牌的上市出现了更多的策略。一如往常，我们会持续关注赛场主流的发展，但现在一切看起来都还不错。

特选赛

同样的，我们认为特选赛也处在一个很不错的位置上。万智牌线上版的资料显示现在套牌原型的多样性要比之前更好，部分是因为一些新牌的加入。移位幼兽和伏特里亚捕邪师正属于这样的例子，分别在不同的套牌中有很好的表现。其他像是历祚母圣树等也在不同的套牌裡找到自己的位置。

我们有留意到许多强力的套牌都使用了Tinker，也通常被划分在同一个类别中。但在那个类别裡的多样性很不错，套牌构筑的方式及对局的样貌也都有所不同。我们也在赛场主流中看到一定数量的「好东西」套牌、復仇藤蔓变种，以及工厂的变型。整体来说，我们认为特选赛现在的表现很不错，也不预期近日内会做出更动。