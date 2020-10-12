标准赛：

生机核欧那斯 禁用

幸运苜蓿 禁用

逃往幻野 禁用

Historic：

生机核欧那斯 暂缓使用

理时泰菲力 禁用

复归荒野 禁用

火树族密使 解除暂缓使用

争锋赛：

生机核欧那斯 禁用

生效日期：2020年10月12日

各赛制完整的禁限牌列表，请见此。

Historic与争锋赛部分由Jay Parker撰写

标准赛

在上个月的标准赛禁限牌列表更新时，我们曾特意说明，我们会继续关注标准赛，以及生机核欧那斯套牌在环境中的表现，并会在必要时采取行动。我们观察了之后几周的天梯排名与赛事结果，并参考了上周末Grand Finals的表现，得出的结论是，需要做出更多的改变。

环境中目前最热门的两副套牌——四色加速与四色冒险——都使用了生机核欧那斯作为套牌的关键组件。虽然我们已注意到，在天怒泰坦乌洛离开环境后，四色加速套牌的胜率有明显回落——特别是在对抗红色与绿色快攻套牌，以及蓝黑浪客套牌时——但欧那斯加速套牌对环境仍然有着严重的影响。此外，四色冒险套牌已经成为了总胜率最高的套牌，在对抗那些没有使用欧那斯的顶级套牌时，它在其中90%的对局中都占有优势。

对于赛场的统治地位也影响了玩家们对于Grand Finals套牌的选择。这是一场小范围的邀请赛，玩家们聚在一起并集中选择某些套牌也很正常，然而在32名玩家中，有23位都选择了欧那斯套牌。

为了解决生机核欧那斯对于环境的统治问题，它在标准赛中被禁用。

在欧那斯离开环境后，天梯数据显示冒险套牌会作为最强的策略继续存在。因此，我们决定也禁用幸运苜蓿，作为套牌引擎的它效果强大，且玩家难以与之互动。我们期待在此次变动后，那些冒险生物与使用了边墙镇旅店主的套牌仍能保持活力，而其他套牌也能够与之一战。

最后，为了确保加速套牌不再在标准赛中占据主导地位，我们还选择禁用逃往幻野。这张牌在加速源（比如莲花眼镜蛇）与强大咒语（如创生通牒、灵龙乌金）之间发挥了重要的桥梁作用。在Grand Finals上，逃往幻野是使用数量第二多的非地牌。作为加速套牌的通用牌张，禁用此牌是能有效削弱该策略，并确保标准赛环境就此转向的最直接方式。

Historic

如同我们在标准赛中所见到的，生机核欧那斯在Historic中的表现也相当强大。尽管欧那斯套牌在Historic中的胜率较标准赛为低，但我们已经注意到环境中使用生机核欧那斯的套牌数量在稳步提升——特别是在三盘两胜的对局中（目前是用量第一的套牌）。Historic还提供了更多的工具——好让玩家能够多次下地——比如说探索大地，成长涡旋。为了确保Historic的环境的多样化与健康，生机核欧那斯在Historic中暂缓使用。

我们在Historic中还有三张牌也处于暂缓使用。在观察了环境在这些牌张暂缓使用后的演化后，我们认为移除理时泰菲力和复归荒野能够增加环境的多样性与互动性，并改善环境的健康与平衡。作为结果，理时泰菲力与复归荒野在Historic中禁用。

火树族密使的处理方式则有所不同。在它被暂缓使用之后，Historic的强度随着Jumpstart以及阿芒凯重制版的加入后有所提升，我们也注意到古鲁快攻的比例有明显下降。在观察了赛制的整体强度，以及古鲁快攻的对局分析之后，我们认为火树族密使能够再次作为健康且有趣的选项来加入环境。因此，火树族密使在Historic中解除暂缓使用。

争锋赛

生机核欧那斯目前是争锋赛中数量最多的指挥官，也拥有着最高的胜率。我们特别重视争锋赛的多元化，因此生机核欧那斯在争锋赛中禁用。在MTG Arena上，生机核欧那斯在Historic争锋赛中可以继续使用，不过，我们会利用我们的指挥官权重系统来让它更频繁地与其他同样强大的指挥官配对。