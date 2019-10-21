公告日期：2019年10月21日

标准赛：

亡者旷野 禁用

纯普赛：

阿肯的星盘 禁用

桌上版生效日期：2019年10月25日

MTG Arena 生效日期：2019年10月24日

Magic Online 生效日期：2019年10月21日

各赛制的完整禁限牌表，请见此。

下一次禁限牌公告：2019年11月18日

标准赛

自从标准赛轮替之后，最能定义赛场主流的强力套牌之一就是加速套牌，运用不倦朝圣械戈罗斯找出亡者旷野。这副套牌不但维持住极高的胜率与赛场使用率，同时也限制了竞争策略在标准赛中的发展空间。

亡者旷野能用少量的资源换取持续产出灵俑衍生物，给了此一策略在长期战中几乎必胜的条件，这让传统的控制套牌或其他加速套牌很难超越。在光谱的另一端，充足的抗快攻武器以及加速能力让这副套牌足以抵抗传统的攻击性套牌，直到自己建立好自己的灵俑防御阵线。这迫使赛场主流往极端的方向前进，只有极度快速的红色套牌以及大量使用鹏洛客的套牌可以在对上亡者旷野套牌时持续缴出好表现。

除了强度以外，亡者旷野也对赛场主流产生了其他影响。其效应的重复性让对局展现出一种类似而无变化的面貌。由于亡者旷野是一张地牌，对许多种类的套牌来说都相当难以应对，这更进一步限缩了赛场主流因应、调整的能力。最后，亡者旷野所带来的长期优势往往导致长期战的出现。我们已经在桌上版的比赛中观察到，进行到时间到的对局明显增加，在数字版的平均对局时间也有所增长。

亡者旷野加速套牌在传奇锦标赛V中有42%的出现率，并在MTG Arena 与 Magic Online上维持着很高的使用率与胜率。由于其强度、流行程度、对赛场主流的影响，以及其创造出来的对局模式，亡者旷野将在标准赛被禁用。

有件事我要说明，传奇锦标赛V的结果并未影响本次禁限牌的决定。由于收集并分析大量数据、商讨决策，以及向规则、数字、组织赛事等伙伴沟通等工作，禁限牌的改变实际上是需要一定的时间的。因此，即便传奇锦标赛V确实是我们做决策的考虑因素之一，但这次的改变并不是该场比赛结果的直接响应。一般来说，一场比赛只是我们考虑禁限牌改变的一部分因素而已。

最后，我们也注意到了社群对于标准赛环境的担忧，包括早早加速出鹏洛客可能会令人感觉无力，以及绿色的强大横跨数种标准赛套牌等等。我们会持续监测整个环境的健全程度，但在采取进一步动作前，我们觉得让赛场主流在亡者旷野消失后自行调整是很重要的。比起用禁限牌干预，我们更希望玩家们的套牌构筑与套牌的选择能够让环境有所变化。

纯普赛

在今年稍早统合了桌上版与 Magic Online 纯普赛的可用卡牌之后，我们给了赛场主流一些时间来自行调整。在这段期间，我们看到阿肯的星盘变得热门，并出现在数种纯普套牌当中。

因为纯普赛可用卡牌的特性，可靠的多色法术力基底一直是许多套牌的挑战。阿肯的星盘相当程度地改变了此一现象，成为混色上最简单也最强大的选项。由于许多套牌可以直接把阿肯的星盘加入帮助混色，作为一个低费用的神器与卡牌优势引擎，它成为了一张「免费」获得价值的牌。从某个程度来说，赛场主流变成了「选择最强的阿肯的星盘套牌」。

具体来说，我们已经见到三色以上的 Skred 套牌占据了相当的赛场主流，大约是15-20%，而其胜率高于55%。阿肯的星盘并不只是给予这些套牌更顺畅的法术力基底而已，若搭配寇族空渔人、琐物法师、流光烁影，以及其他的进战场效应的话，更可以运用卡牌优势与高效率的一换一去除来磨耗对手。红白底的烁目鹰套牌也维持着强大的胜率，运用类似的方式产生卡牌优势，但更为积极。

由于阿肯的星盘套牌在赛场主流中所占的比例及其胜率，阿肯的星盘将在纯普赛禁用。在顶端的阿肯的星盘套牌之外，我们看到了相当健全而多变的纯普赛场，也期待能持续支持这个赛制。