魔戒登陆万智牌，现在是时候和熟悉且喜爱的角色一起踏上新的冒险之旅并安全返回。在即将登场的系列魔戒：中洲传说™中，你将有机会与魔戒同盟在冒险旅途中展现你的勇气和胆识，以及品尝第二顿早餐。畅玩你在第三纪元最喜欢的时刻，或者颠覆中洲，屈服于珍宝的诱惑。无论如何，中洲都掌握在你手中。

魔戒：中洲传说

魔戒：中州传说指挥官 魔戒：中州传说指挥官

魔戒：中洲传说可用于近代赛，并有轮抽、系列、聚珍和速战补充包、指挥官套牌、起始套件、套装和礼盒版套装、场景盒和秘室珍品组成。此系列有两个主要发售期（2023年6月和2023年11月的节日产品），并且是首个无疆新宇宙上市的完整系列，在万智牌的框架中重现托尔金笔下标志性的世界。我们很渴望在接下来的几周内与你分享更多信息，但现在请先阅读一些初步详情。

2023年6月上市的产品包括：

起始套件

做好首次体验万智牌游戏的准备！起始套件内含两副魔戒：中洲传说主题，带来快速、有趣且轻松的游戏体验。

速战

拥有5种独特的魔戒：中洲传说主题，带来快速、有趣且轻松的游戏体验。只需将两包补充包洗在一起就可以开始对战！

售前组合

在你当地的游戏店畅玩新系列！新老牌手都可体验妙趣横生的游戏。

轮抽补充包展示盒

最适合进行限制赛的补充包。和好友一起轮抽，用补充包里开出来的牌直接对战！

系列补充包展示盒

打开补充包，展开你的冒险。

聚珍补充包展示盒

加入魔戒同盟！聚珍补充包是获取精美系列中最珍贵牌张的捷径，里面满是稀有牌、璀璨的闪牌以及特殊的新插画和新边框牌。

套装

获得终极的爱好者套件，展开穿越中洲的冒险。

礼盒版套装

礼盒版套装是送给万智牌牌手和魔戒爱好者的绝佳礼物！

魔戒：中洲传说还会带着桌面版的所有牌张登陆《万智牌：竞技场》。此系列将可用于炼金和史迹赛制，并会获得与完整系列相同的支持，包括预定、究研系列通行证，以及装饰品。

我们将在晚些时候透露更多关于四副指挥官套牌、起始套件、秘室珍品、场景盒以及11月节日产品的内容。

魔戒：中洲传说系列代码：LTR

网站：魔戒：中洲传说

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