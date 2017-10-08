伟大的战士、冒险者和探险家高扬印有自己代表颜色和标记的旗帜，以此让自己扬名战场或征服了的土地。这是一种飘扬在空中的自豪感——有时令人惊叹，有时令人恐惧。标记通常代表了旗帜之下的土地、要塞或英雄的某种特质，就比如杰斯凯的洞察之眼或者拉铎司的尖角小丑面具。

纵观整个万智牌历史，品牌本身的特质与其“旗帜”（品牌商标）代表的内涵存在一些间隙。从去年起，我们感到这个间隙在扩大，因此我们打算弥它，于是全力设计新的商标，使它既能表现出我们的悠久历史，又能增强这个品牌赖以茁壮成长的质量。这将是万智牌商标的第三次进化。与前两次一样，这次改动会影响我们品牌的全部产品和推广材料的样式，只有一项例外，纸质万智牌的牌背不会改动。 我们现在或将来都不打算改动印刷牌张的牌背，你仍可以放心收集并在套牌中使用各个时代中任一系列里的牌。

重新设计商标如果只是为了让大家对陈旧的品牌重燃兴趣，这就十分空洞。如果改动商标是为了反映产品即将或已经得到的进化，那么这种改动便有了实质内容，且理由充分。每次推出万智牌的新商标时，新设计都会反映品牌的进化。

万智牌在1993年最早推出时，其品牌和旗帜有着极高的契合度。万智牌是一款卡牌游戏，有不拘一格的传统奇幻视觉表现，与之搭配的是手绘商标。

1993年–1999年

没过多少年，万智牌成为了自己所创游戏类型中的翘楚。在这段时间里，游戏设计和视觉设计也达到了新高度。画风土气的蓝色商标不再能反映此品牌经打磨后所应有的自豪感。在1999年，商标有了第一次更新：它更能体现奇幻特色，且更富有活力。

1999年-2015年

在二十一世纪初，万智牌可说是世界最好的策略游戏，但它有更高的目标。它开始巩固新的且可争取的品牌版图——拥有极强生命力的角色和世界建立起了神秘感，靠的是世界级的美术和当代奇幻美学。在2015年，商标再一次得到更新，这一次为了反映进化后的视觉完成度，同时也为了体现标志着兴奋和强力的全新品牌元素：秘稀橙色。

2015年-2018年

但2015年推出的新商标并没有使用太久。从多个方面而言，它不能完美体现品牌所想表达的当代奇幻核心。万智牌的美术灵感来源于我们所处世界中的诸多文化和奇迹，还来源于一些天马行空的想象，它们远远超出了原始商标所表达的中世纪深度奇幻美学。另外，万智牌一直围绕可争取的特点，例如鹏洛客和概念性较高的世界。这个品牌的构成要素已经超越了一款游戏的范畴，上升到娱乐的属性。

2018年及以后

万智牌需要自豪地高扬能表达其全部世界和主题的旗帜，它不仅要出现在桌面卡牌游戏上，还要出现在数字游戏、应用程序、叙事性娱乐产品、时尚产品、动画和真人节目以及任何未来可能成为其载体的东西上。除了更新原始商标，我们还需迈出更大胆的一步。我们在保留原有特色的情况下放眼未来，然后走出了这一步...

我们兴奋于这个新商标巨大的能量，最突出的一点是鹏洛客符号。自这个符号首次出现以来，它的地位不停地上升，从神秘符号，到品牌的副图标，直到现在正式出现在品牌大家庭中。你会看到它独立出现在品牌形象需要更新潮的产品上，例如圣迭戈Comic-Con漫展专用品以及各类服装上。通常来说它会与如上一般和标识结合出现。

你可能也已经了解了新商标的好兄弟，万智牌：竞技场的商标。这体现了全新商标体系的灵活性，鹏洛客符号是支柱，标识用于辅助说明。在未来，各种标识会和鹏洛客符号一起形成宣传标志，并伴有为基于万智牌世界的全新游戏和娱乐产品设计的商标，敬请期待！

从此以后，你会在万智牌：竞技场正式出现的所有场合看到这款全新的商标。随着2018年3月多明纳里亚上市，全新的万智牌商标就将首次覆盖所有产品以及推广材料。2018年上半年是一个转折点，即万智牌25周年庆典，我们的重心会从展现历史上的精彩转变为介绍未来会迈出的大胆步伐。