为了庆祝黄金时代的到来，以及充满勇气和魅力的新卡佩纳：喧嚣黑街上市，我们推出了满是时尚精品的全新珍品合集！里面满是镶金传奇、极具天赋的画家，还有一些盛大的左手牌，全都在一个闪亮的2022年4月珍品合集里！

如果你已经跃跃欲试了，可以顺路来我们的场子，对看门人轻声说出密语“秘室珍品”来预购2022年4月珍品合集，时间是从太平洋时间4月11日上午9点到5月9日上午9点，晚了它们就与鱼共眠了！

特色牌框：新卡佩纳：喧嚣黑街

特色牌框：新卡佩纳：喧嚣黑街只有镶金闪。

内含：

1x镶金闪特色牌框魔判官之声亚崔夏

1x镶金闪特色牌框乙金塑师布莱娅

1x镶金闪特色牌框涡心法师依吉

定价：

$49.99/€54.99*/£49.99*/CN¥398.00/SG$73.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换三种特色牌框：新卡佩纳：喧嚣黑街主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

在新卡佩纳不怎么清新的都市里，时间过得很快。在这里，罪有所得，业务蒸蒸日上。不知如何发生，也不知为何会这样，总之万智牌中三个最受欢迎的传奇卷入了只能被称为“平行宇宙”的事件。在新卡的卑鄙世界中，亚崔夏、布莱娅和依吉会是什么样子？朱莉·迪隆、克哈茨以及汤姆·罗伯茨都了自己的想法，现在该你了。这些牌张用了新卡佩纳：喧嚣黑街系列漂亮的镶金闪处理，只有这样的硬件才能引起别人注意。

请注意，这份珍品只有镶金闪。

特别来宾：马特·尤科斯

特别来宾：马特·尤科斯有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x无边框冰河要塞

1x无边框水没墓穴

1x无边框龙颅山峰

1x无边框盘根峭壁

1x无边框日瓣树丛

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

我们以前制作过这些邻色检查地了，但我们从未用过这种方式。当代艺术家马特·尤科斯以其抽象风景画而闻名，他擅于从模糊的记忆中抓住记错的地形。将这些地加入你的套牌或收藏，将它带到它从未去过但感觉十分熟悉的地方。

艺术家系列：玛加利·维伦纽夫

艺术家系列：玛加利·维伦纽夫有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x符文之母

1x死亡阴影

1x妖精秘教徒

1x树林

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换四种艺术家系列：玛加利·维伦纽夫主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

如果你在过去十年（甚至更长时间里）尝试了解奇幻作品，那你很可能见过玛加利的插画。从美到让人惊掉下巴的人物到具有莫测细节的错综地形，难怪玛加利成为了一个流派的最爱。在负责了远超100件万智牌插画后，这次艺术家系列绝对让人难以抗拒。玛加利和我们合作创作了背景文字，每一个都反映了她在创作那张插画时的艺术历程。对任何套牌或收藏来说，这些牌都是富丽堂皇的中心装饰品。立即选购！

艺术家系列：塞达特·查图韦迪

艺术家系列：塞达特·查图韦迪传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x游牧人哨站

1x海岛

1x调协会所

1x魂魅城区

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换四种艺术家系列：塞达特·查图韦迪主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

塞达特·查图韦迪有故事要讲。他的每一张牌都能启发出一篇小说——光线、表情、姿势——每一点本身就是一个故事。我们向塞达特询问是否愿意与我们合作艺术家系列，他问他能不能通过四张牌讲一个故事。它们讲述了一段旅程，其中充满了悲伤、挣扎和成功。塞达特甚至帮我们打造了背景文字，确保他的故事能正确地呈现出来。对于塞达特的故事可能有几种解读，但所有人都会同意一件事情：这些牌都有绝美的插画，它们都能复述快乐。

艺术家系列：韦恩·雷诺兹

艺术家系列：韦恩·雷诺兹有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x资深建筑师斯勒姆

1x污秽的巴铎

1x赤岭领主托班

1x驾手模范德珀拉

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换四种艺术家系列：韦恩·雷诺兹主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

韦恩·雷诺兹在最早的神河环境开始为万智牌创作插画，自那时起，他的插画就成了这个游戏的同义词。他的作品中有一种张力，既有不可思议的动作，也有思考的静止时刻。韦恩的插画似乎随时会冲出牌张，并在房间里巡游。在商量艺术家系列时，韦恩提出了矮人，最后也提交了矮人。他甚至与我们合作创作了背景叙述！这些矮人壮实，可靠且如刀子一般锐利，他们随时都可以成为你套牌或收藏的中心。

终于来了！左撇子万智牌

终于来了！左撇子万智牌有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 晴空号船长西赛（左撇子）

1x格里娜女皇（左撇子）

1x 基拉夫信差（左撇子）

1x 罗噶之子罗噶克（左撇子）

1x 唤兽师贾路（左撇子）

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换五种终于来了！左撇子万智牌主题牌套（牌套以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售。）

《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

万智牌于90年代创建之初就曾设想过设计两种牌框——一种适合右撇子，另一种适合左撇子。可惜的是，当时因为预算紧张，只推出了适用右手的牌框，而当时游戏标榜的是左右手都适用的产品。我们认为这个错误已延续（遗留？）很久了。牌手再也不必强制使用适配欠佳的右手牌张了。该产品体现了万智牌的初衷，内含五位最酷炫的角色，都是左撇子，由沃坎·巴加、杰斯帕·厄辛、安德鲁·马、克里斯·西曼、马特·斯图沃特五位画师精心绘制。

愚人节快乐！故事或许是虚构的，但这些牌张可是货真价实。购得此珍品并加入你的套牌和收藏，然后向其他人炫耀。之后请等待游戏更新，这些牌框就永久成真了。最后那句也是愚人节的玩笑。也许吧。

一些完全正常的家伙

一些完全正常的家伙有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x无边框虚空筛除体

1x无边框殖民鬼怪

1x无边框集宝奥夫

1x无边框复仇藤蔓

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换四种一些完全正常的家伙主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

是他们！我们碰到了一些普通人。罗曼·克洛诺克创作了他们。在一个古怪奇想的世界里，一些普通人正在努力生活。如果你把他们加入套牌或收藏，他们也会在你那里努力生活。似乎他们总在说：每一个好友圈子里都有虚空筛除体、殖民鬼怪、集宝奥夫和复仇藤蔓。你是哪一个？在Twitter上使用#MTGSLD来告诉我们！

不要停，不要闪套装

内含：

1x艺术家系列：玛加利·维伦纽夫

1x艺术家系列：塞达特·查图韦迪

1x艺术家系列：韦恩·雷诺兹

1x终于来了！左撇子万智牌

1x一些完全正常的家伙

1x特别来宾：马特·尤科斯

定价：

$148.99/€174.99*/£148.99*/CN¥1,188.00/SG$218.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换四种艺术家系列：玛加利·维伦纽夫主题牌套

一次性代码，可用于兑换四种艺术家系列：塞达特·查图韦迪主题牌套

一次性代码，可用于兑换四种艺术家系列：韦恩·雷诺兹主题牌套

一次性代码，可用于兑换五种终于来了！ 左撇子万智牌主题牌套

一次性代码，可用于兑换四种一些完全正常的家伙主题牌套

（牌套以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

你很想要真正炫酷的秘室珍品牌，但又觉得闪亮东西的攻击性太强，会惹怒别人？不要再四处找了！不要停，不要闪套装内含每一份珍品的不闪版本（如适用）。我们明白。闪卡不适合每个人，这一次我们用了哑光。我们鼓励你们购买适合自己的套装。如果你喜欢不闪的，那就买这个。如果你喜欢闪的，那就买另一个。如果你喜欢用强而有力的前爪去河里直接捕捉鲑鱼来充饥，那就都别买——你是一只熊，而熊不玩万智牌。我们的市场调研证明了这一点。

全都闪套装

内含：

1x艺术家系列：玛加利·维伦纽夫传统闪版

1x艺术家系列：塞达特·查图韦迪传统闪版

1x艺术家系列：韦恩·雷诺兹传统闪版

1x终于来了！ 左撇子万智牌传统闪版

1x一些完全正常的家伙传统闪版

1x特色牌框：新卡佩纳：喧嚣黑街镶金闪版

1x特别来宾：马特·尤科斯传统闪版

定价：

$248.99/€279.99*/£248.99*/CN¥1,988.00/SG$365.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换四种艺术家系列：玛加利·维伦纽夫主题牌套

一次性代码，可用于兑换四种艺术家系列：塞达特·查图韦迪主题牌套

一次性代码，可用于兑换四种艺术家系列：韦恩·雷诺兹主题牌套

一次性代码，可用于兑换五种终于来了！左撇子万智牌主题牌套

一次性代码，可用于兑换四种一些完全正常的家伙主题牌套

（牌套以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

全都闪套装内含2022年4月珍品合集里的每一份闪珍品。如果你把它们拿到灯光下，你能看到它们闪耀着美丽的光芒——就像鲑鱼在被饿熊用强而有力的前爪重重拍出水面后，它在空中时鱼鳞的反光。自然很美，也很神秘，还有一点吓人。这份全闪套装囊括了上述三点，而且你在销售截止前购买就能拥有。你拥有的不是自然，伙计。那个不卖。这个套装？可以卖。搞清区别。购买套装。

套装的套装

内含：

1x艺术家系列：玛加利·维伦纽夫

1x艺术家系列：玛加利·维伦纽夫传统闪版

1x艺术家系列：塞达特·查图韦迪

1x艺术家系列：塞达特·查图韦迪传统闪版

1x艺术家系列：韦恩·雷诺兹

1x艺术家系列：韦恩·雷诺兹传统闪版

1x终于来了！左撇子万智牌

1x终于来了！左撇子万智牌传统闪版

1x一些完全正常的家伙

1x一些完全正常的家伙传统闪版

1x特色牌框：新卡佩纳：喧嚣黑街镶金闪版

1x特别来宾：马特·尤科斯

1x特别来宾：马特·尤科斯传统闪版

定价：

$368.99/€409.99*/£368.99*/CN¥2,908.00/SG$541.88

*包含所在地区增值税

有些熊利用强而有力的前爪，能够把鲑鱼拍出水面。这和我们的画家创作出秘室珍品的杰作相比，并非完全不一样。不过我们很怀疑，我们这些卓越的画家有可以和熊匹敌的力量和敏捷，更别说迫切地渴望把淡水鱼从急流中拍到岸上等待被贪婪的巨口和尖牙扯碎，但考虑到这些画家的经验和技艺，这种比喻颇为恰当。我们的意思是，他们都完成得十分精彩。我还想说，套装的套装含有2022年4月珍品合集中的每一份珍品，包括闪的和不闪的（如适用）。

这是一个内容丰富的珍品合集，那么赶紧去secretlair.wizards.com，在太平洋时间4月11日上午9点到5月9日上午9点之间预购吧！