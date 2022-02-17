为了庆祝神河霓朝纪上市，我们推出了有史以来最酷炫的珍品合集之一！这里面满是日式主题的珍品、各种霓虹缤纷，甚至还和《街头霸王》联动。快来看看！

秘室珍品内含前往神河的完整行程，所以计划好在太平洋时间2月18日上午9点到3月18日上午9点之间，前往secretlair.wizards.com订购。

秘室珍品 x《街头霸王》

秘室珍品 x《街头霸王》有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 相扑冠军本田

1x 天下斗士隆

1x 热火武术家肯

1x 凶猛好友布兰卡

1x 无影脚春丽

1x 和平柔术师达尔锡

1x 音速士兵古烈

1x 红色旋风桑吉尔夫

定价：

不闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

传统闪：$49.99/€54.99*/£49.99*/CN¥398.00/SG$73.88/JP¥6,600.00*

*包含所在地区增值税

新的挑战者登场！《街头霸王》里传奇的天下斗士准备在万智牌里战斗了。《街头霸王II》里最初的八个可选用角色都有了自己的牌张，竞技性进一步拉高。你的套牌或收藏里有了这些战士，影罗就不可能获胜。

小洛客有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 无边框月智者多美代

1x 无边框英雄明师阿耶尼

1x 无边框炎锁安戈斯

1x 无边框裂梦师安梭苛

1x 无边框凛仇索霖

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

传统闪：$39.99/€54.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

*包含所在地区增值税

这些小可爱要表达自己的忠诚。看看他们！大脑袋、大眼睛、小身体各位，这就是可爱的典型。画家夏目羽太十分擅长让他们看起来很可爱。每个珍品内含五个小洛客，其中任意一个都能让你的套牌或收藏更加可爱。

介绍漆月魁渡

介绍漆月魁渡有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 无边框脑冻结

1x 无边框贿赂

1x 无边框弹指

1x 无边框揭开真相

1x 无边框猜疑之影

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

*包含所在地区增值税

来了解一下万智牌最新的鹏洛客——高科技忍者漆月魁渡。画家洛露贝帮我们用独树一帜的方式介绍魁渡。这五张牌展示了他杂技般的忍术、他的魔法，甚至有他过往的片段。赶紧将魁渡的故事加入你的套牌或收藏吧！

特别来宾：清水裕子

特别来宾：清水裕子有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 无边框饮尘放粉痢

1x 无边框玻璃名手绮罗

1x 无边框盛欢幻灵

1x 无边框妖精精怪向导

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

*包含所在地区增值税

清水裕子是获奖的日本画家，她住在纽约。她独特的风格是将传统日本艺术和现代概念作出惊人的混搭。这个珍品用四个壮丽的精怪激发了敬畏之情——非常适合让你的套牌或收藏成为令人瞩目的焦点。

特色展示：霓朝纪

内含：

1x 霓虹墨绘闪魂魅拘禁（七原爱）

1x 霓虹墨绘闪逸脱实界（扇子）

1x 霓虹墨绘闪母圣树（艾斯提欧）

1x 霓虹墨绘闪山贼王大厅（蔵之濑）

定价：

$49.99/€54.99*/£49.99*/CN¥398.00/SG$73.88/JP¥6,600.00*

*包含所在地区增值税

庆祝神河霓朝纪上市，这里有新的霓虹墨绘闪。霓虹墨绘闪在神河霓朝纪首次登场，它表现出了荧光油墨跃然纸上。这些牌由补充包添趣的画家绘制，他们是七原爱、艾斯提欧、扇子、蔵之濑。你的套牌或收藏定能因这些牌而醒目。

不要墨镜

不要墨镜有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 手绘平原

1x 手绘海岛

1x 手绘沼泽

1x 手绘山脉

1x 手绘树林

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

*包含所在地区增值税

*80年代风的合成器浪潮即将开始*

无论你开得多块，你都无法超越这毋庸置疑的精彩之地。画家本·施努克把我们带回尖叫合成与脉动低音线的时代。这些基本地可并非如此！

虚浮世界的绘画

虚浮世界的绘画有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 迅风高地（智仁）

1x 壳坞岛（天谷木堂）

1x 嚎牙洼地（七原史绘）

1x 脊石圆丘（长乃）

1x 苔草桥（青地舞子）

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

*包含所在地区增值税

浮世绘是十七世纪到十九世纪间在日本流行的一种美术风格，直译就是”虚浮世界的绘画“。这些地太漂亮了，一定能让你腾云驾雾。画家天谷木堂、青地舞子、长乃、七原史绘和智仁用一种前所未有的方式绘制了掩蔽地组合。

神河漫画牌

神河漫画牌有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 田园导师

1x 化剑为犁

1x 解出算式

1x 魔判官之攫p

1x 夏色帘幕

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88/JP¥4,400.00*

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88/JP¥5,500.00*

*包含所在地区增值税

你见过这些牌。你看过这漫画。不要眨眼！这些牌基于漫画创作，这漫画又基于牌张创作。这个珍品的画家是龟井里谣，直接取材自神河霓朝纪的官方漫画。现在你可以直接用你的套牌或收藏来回味重温冒险的过程。

还没看过漫画？来这里看！

不要停，不要闪套装

内含：

1x 秘室珍品 x 《街头霸王》

1x 介绍漆月魁渡

1x 神河漫画牌

1x 小洛客

1x 虚浮世界的绘画

1x 不要墨镜

1x 特别来宾：清水裕子

定价：

$188.99/€219.99*/£188.99*/CN¥1,518.00/SG$277.88/JP¥22,000.00*

*包含所在地区增值税

购买这个套装就能获得七个珍品。这七个珍品都是相对节制的不闪版本，但是漂亮与神秘丝毫不减。这套装里七个不闪的珍品有长达数天甚至数周的历史。据说，在某些文化里，第一个珍品代表了好运。第二个代表了健康，第三个祝愿好的姿态。第四个珍品代表在保龄球里打出全中，第五个代表能在分瓶的时候打出补中，这真的很不容易。第六和第七个珍品的意义还是个谜，但有人说它们预示了新电视节目播出和成功地制作一张完美的烙饼。

全都闪套装

内含：

1x 秘室珍品 x 《街头霸王》闪牌版

1x 介绍漆月魁渡闪牌版

1x 神河漫画牌闪牌版

1x 小洛客闪牌版

1x 虚浮世界的绘画闪牌版

1x 不要墨镜闪牌版

1x特色展示：霓朝纪

1x特别来宾：清水裕子闪牌版

定价：

$278.99/€307.99*/£278.99*/CN¥2,258.00/SG$409.88/JP¥31,900.00*

*包含所在地区增值税

喜欢闪牌的人，欢呼吧！这个套装里有2022年2月珍品合集的全部八个闪珍品。没错，是全部！这就是四的两倍，你也可以说是二的四倍。你还知道什么东西占支配地位且和数字八关系紧密吗？章鱼。就是这样这些除了头就是八爪的怪兽来自深洋，偶尔还会成为梦魇。有一点一定要记住。章鱼是八条腿的，但乌贼不是。你要还敢提鱿鱼之类的，小心我们赶你出去。

套装的套装

内含：

1x 不要停，不要闪套装

1x 全都闪套装

定价：

$428.99/€479.99*/£428.99*/CN¥3,388.00/SG$629.88/JP¥48,400.00*

*包含所在地区增值税

套装的套装内含这次的每一个珍品，包括闪的和不闪的（如适用）。也就是一个套装里有十五个秘室珍品。一些心地善良的人可能会想：“这太不牌道了！怎么可以把十五个珍品塞在一个盒子里？它们都没办法呼吸了！”我们理解您的想法，也敬佩您的善心，但我们要提醒您，秘室珍品并非活物，不需要空气或养料。如果您真的收到了似乎在呼吸或者张口要食的秘室珍品，我们建议您赶紧扔下，然后有多远跑多远。但仅此一次，所以您也不必过于担心！

让你的神河之旅难忘，在太平洋时间2月18日上午9点到3月18日上午9点之间前往secretlair.wizards.com预定这次庆祝主题的珍品合集，内容精彩，切勿错过！