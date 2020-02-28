Secret Lair Drop Series: 莎利雅加盟万智牌竞技场
3月12日，Magic: The Gathering Arena将新增25张牌加入Historic牌池，扩充玩家的军火库，而Secret Lair也将采取行动参与其中。
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在这25张牌中玩家将会看到一张强大的2费牌——瑟班守护者莎利雅——这张牌几乎在万智牌的所有赛制中都能对对手造成困扰，无论是数字版还是桌上版。在莎利雅加入Historic的同一天，玩家可以订购特别的Secret Lair Drop Series套装产品——Thalia：Beyond the Helvault，内含四张全新绘制的人气传奇瑟班守护者莎利雅。厌恶对手干扰行为的桌上版与万智牌竞技场玩家们，团结起来一起庆祝吧。
Thalia: Beyond the Helvault
与之前的Secret Lair产品类似，Thalia: Beyond the Helvault将限时销售24小时，且仅在secretlair.wizards.com线上销售。产品将于三月12日上午9点（太平洋时间）开售，每套售价$29.99美金，每位顾客限购15套。
每套Thalia: Beyond the Helvault内含—
- 四张 瑟班守护者莎利雅，它们有着各不相同的画面与背景叙述。
- 一组MTG Arena兑换码，用于兑换Thalia: Beyond the Helvault主题数字版牌套，以及四张瑟班守护者莎利雅牌面特效，每一张都出自Secret Lair版的莎利雅。这些并不是牌——牌只能通过超值组合或是兑换获得——但它们能让你的莎利雅看上去与众不同**。
**[MTG Arena兑换]无法在以下区域进行：中国、香港、澳门、台湾，以及越南。
Thalia: Beyond the Helvault仅有英文版本。由Johannes Voss以及Magali Villeneuve对瑟班英勇的守护者进行了全新的艺术诠释，每一张都捕捉了她生命中的关键时刻。
她们看起来会像是这样:
当你购买Thalia: Beyond the Helvault产品时，你会收到一封邮件确认你的订单。在商品准备好准备寄出时，你会收到你的兑换码。
运送
和其他Secret Lair产品类似，我们想要确保每个想要的人都能够获得产品。只要在限定的24小时内购买，你将能确保与这位强大的女士携手同行。
和上次一样，产品会在准备好之后第一时间送出。越早订购，你就有机会越快收到它。我们预计所有订单将在6-10周内送到您府上。
我们可以运送到下列国家/地区：
- 奥地利
- 澳大利亚
- 比利时
- 阿根廷*
- 加拿大
- 中国大陆*
- 克罗地亚
- 塞浦路斯
- 捷克共和国
- 丹麦
- 芬兰
- 法国
- 德国
- 希腊
- 香港*
- 匈牙利
- 爱尔兰
- 意大利
- 日本*
- 卢森堡
- 澳门*
- 马耳他
- 墨西哥*
- 荷兰
- 新西兰*
- 挪威*
- 波兰
- 葡萄牙
- 斯洛伐克
- 斯洛文尼亚
- 韩国*
- 西班牙
- 瑞典
- 瑞士*
- 台湾*
- 英国
- 美国
- 越南*
*这些国家/地区的顾客可能需要在货物抵达时支付关税。
想要获得更多Secret Lair的产品信息，访问并登录secretlair.wizards.com以获得最新消息，并追踪@MTGSecretLair 获得下款 Secret Lair Drop Series的最新消息。