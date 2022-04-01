历经30年的制作打磨，秘室珍品很荣幸地推出世界首款专为左撇子牌手打造的万智牌牌张！

万智牌于90年代创建之初就曾设想过设计两种牌框——一种适合右撇子，另一种适合左撇子。可惜的是，当时因为预算紧张，只推出了适用右手的牌框，而当时游戏标榜的是左右手都适用的产品。

我们认为这个错误已延续（遗留？）很久了。牌手再也不必强制使用适配欠佳的右手牌张了。该产品体现了万智牌的初衷，内含五位最酷炫的角色，都是左撇子，由沃坎·巴加、杰斯帕·厄辛、安德鲁·马、克里斯·西曼、马特·斯图沃特五位画师精心绘制。

终于来了！左撇子万智牌

终于来了！左撇子万智牌有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 晴空号船长西赛（左撇子）

1x格里娜女皇（左撇子）

1x 基拉夫信差（左撇子）

1x 罗噶之子（左撇子）

1x 唤兽师贾路（左撇子）

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换：**：

一次性代码，可用于兑换五种终于来了！左撇子万智牌——主题牌套（牌套以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售。）

《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

愚人节快乐！故事或许是虚构的，但这些牌张可是货真价实并且唾手可得。童叟无欺哦！4月11日太平洋时间上午9点到5月9日上午9点之间，只要在秘室珍品的标志处左转（标志很显眼——上面有我们左撇子文案作者的墨色手掌印），即可购得此珍品并加入你的套牌和收藏，向其他人炫耀——之后请等待游戏更新，这些牌框就永久成真了。最后那句也是愚人节的玩笑。也许吧。