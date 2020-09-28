公告日期：2020年9月28日

标准赛

天怒泰坦乌洛 禁用

生效日期： 2020年9月28日

各赛制的完整禁限牌表， 请见此。

在赞迪卡再起加入了Magic: The Gathering Arena与Magic Online后，我们一直在密切关注标准赛的表现。在参考了数字平台上数以百万计的对局结果后，早期数据以及周末的赛事结果证明，以天怒泰坦乌洛，莲花眼镜蛇，以及生机核欧那斯为核心的多色加速套牌会在轮替后的环境中产生问题。

虽然天怒泰坦乌洛在标准赛轮替之前就已经被证明其强大且颇具争议，但当时我们希望能够让赛场环境先适应标准的最新变化以及即将到来的轮替，然后再决定是否让其继续作为环境的一分子存在。周末的赛事证明了四色欧那斯套牌已经在赛场占据了主导地位，而那些为了击败它们的套牌也在使用这位强大的泰坦。

为了削弱这些在轮替后新兴的加速策略，我们选择在标准赛中禁用天怒泰坦乌洛。我们的目标是在削弱后仍然保持套牌的吸引力与竞争力，但能够靠赛场环境的自然演化来对它们进行约束。总的来说，我们更愿意采取此种方法而不是完全将某套牌从环境中移除。不过，我们已经注意到四色欧那斯套牌在本周末的强势表现，并会继续观察加速套牌在此之后的表现。

在赛季之初——甚至在环境稳定之前——就做出调整的做法并不常见。不过这次我们的目标是一张过去已有问题迹象的卡牌，且它很容易与强大的新牌们产生协同效应。此外，由于数字游戏高级赛事对新赛制的影响速度——特别是现阶段，数字游戏是唯一的高级赛事平台——意味着赛场环境的演化速度要远甚于前。我们更愿意现在就采取行动，这样玩家能更好地享受轮替后的标准环境，尽情探索创新，这也是万智牌最令人兴奋的时期之一。

最后，对于此次的禁限牌公告，我还想说明的是，我们目前的重点主要会是标准赛与Historic，并着眼于即将到来的2020年赛季总决赛。如有需要，其他赛制的变动会在将来更新。