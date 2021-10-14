在我们最令人毛骨悚然的珍品合集里，加入《怪奇物语》中的队伍！在这款异常惊悚的产品中，你将发现怪异无比、震撼人心的牌张，十足吓人。所以进入 我们的巢穴…啊不… 是我们的《秘室珍品》时，拜托，千万小心你的头。够胆的话， 就来吧！

鼓起勇气吧！你知道你很想的！就像你知道怪物会跳出来的场景一样，你就是无法把目光移开。紧盯着这个产品，然后在太平洋时间10月18日上午9点到11月15日上午9点期间访问secretlair.wizards.com，进行预订，以免它溜走（或在你转身时把你吃掉）。

秘室珍品 X《怪奇物语》

秘室珍品X怪奇物语卡片睿智的威尔(Will the Wise)的画面设计已更新版本。本文中展示的卡片将会在10月秘室珍品活动中开始预购。

秘室珍品 x《怪奇物语》有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 吉姆·哈普警长

1x 工具天才达斯汀

1x 法师11号

1x 弹弓高手路卡斯

1x 疯狂麦克丝

1x 地下室主人麦克

1x 黑影夺心魔

1x 智者威尔

1x 线索衍生物

定价：

不闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88

传统闪：$49.99/€54.99*/£49.99*/CN¥398.00/SGD 77.88

*包含所在地区增值税

霍金斯镇和颠倒世界的秘密已来到万智牌！此珍品包含八张全新卡牌以及一个独特的线索衍生物。召唤这个美剧中你最喜爱的一些角色，在令人难忘的游戏中运用他们独有的才能。无论是将他们视为指挥官还是可藏品，这款珍品都很适合你生活中《怪奇物语》和/或万智牌的超级爱好者——如果你就是那位爱好者，它更是完美之选！

秘罗地疯狂

秘罗地疯狂有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 无边框远古狮穴

1x 无边框悉诺议会宅邸

1x 无边框细语暗窖

1x 无边框大熔炉

1x 无边框传说之树

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88

*包含所在地区增值税

事情是这样开始的，“嗨，DXTR，我们很喜欢你先前为我们画的卡牌。想不想制作一组神器地？”DXTR说，“好啊。”我们原本预期会有一些超酷的，受到像素画启发的手绘作品，结果他全力以赴，最后我们获得的就是这些画风细腻、富有传奇色彩的狂野作品。喀勒克便是其中之一！他的拇指也是！其中蕴含了很多细节，且每一吋细节都散发着酷炫风味！（真正卡牌没有散发任何味道。）

幻象怪兽101

幻象怪兽101有蚀刻闪和不闪两个版本。

内含：

1x 无边框吞舰巨鱼

1x 无边框坏物鬼怪

1x 无边框蛮野猪神衣哈格

1x 无边框变化巨兽

1x 无边框烈阳化身基撒斯

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88

蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88

*包含所在地区增值税

有没有好奇过万智牌里一些最怪异的生物体内是什么情况？我们也没有，不过廷巴•斯密特把真相呈现在我们眼前：它们看起来挺不错的！你可以把这些牌想象成是入门课程，助你了解一些贪婪野兽的体内运作。另一种方法是让巨大恐龙吃了你，但那样会呈现出许多物流错误，多到我们无法在单一产品描述中解决。无论是像动外科手术一样把这些牌植入你的套牌里，或是自豪地展示它们以教育路人，你都可以放心地知道自己已经与世界分享了知识。我的朋友，能这么做真是太美妙了。

怪物电影马拉松

怪物电影马拉松有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 手绘体内野兽

1x 手绘渎神行径

1x 手绘肢解

1x 手绘挖坟人囚笼

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88

*包含所在地区增值税

我们只有在这款珍品合集中获得了令人毛骨悚然，由阴森森的插画大师马丁·安辛所绘的四帧插图。在体内野兽中，恐惧地目睹人类变成怪物！在渎神行径无法言喻的恐怖中，害怕地蜷缩！在肢解中，畏惧地退离疯狂的医生。在挖坟人囚笼中，逃离阿芒凯的惊惧兽！尽早取得门票——这些演出一旦离开剧院后，便不会再回来。

勿漏细则

勿漏细则有蚀刻闪、传统闪和不闪三个版本。

内含：

1x 恶魔领主贝赞洛

1x 棘泽边

1x 贮魂恶魔柯索非

1x 莉莲娜的契约

1x 秽血拉札柯

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88

蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88

*包含所在地区增值税

如同我们所有人总是会阅读完整的服务条款一样，任何契约的细则都必须仔细审视。如果莉莲娜有这么作，她便会发现在她的恶魔赞助人死亡时，支配她那份契约的预设者会更加近似… 波拉斯之流。为庆祝这个令人毛骨悚然的季节以及万智牌史上最酷炫的产品，我们特别邀请插画家ZIUK发挥横溢才华，描绘荣耀辉灿的莉莲娜以及她的恶魔们。无论是想要使用这些牌或只是想永远看着它们，它们都可能是你的——而且无须恶魔契约。

特色牌框：黯夜猎踪

特色牌框：黯夜猎踪有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 特色牌框闹鬼荒野

1x 特色牌框大天使地窖

1x 特色牌框涅非利亚沉船地

1x 特色牌框荒芜灯塔

1x 特色牌框史顿襄血厅

1x 特色牌框阴森蛮荒林

1x 特色牌框凯锡革狼栖地

1x 特色牌框克星城塞

1x 特色牌框加渥尼镇区

1x 特色牌框炼金术士避难所

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88

*包含所在地区增值税

体验十张令人毛骨悚然的黑白版经典依尼翠实用地！十位依尼翠：黯夜猎踪的插画家在奇诡的永夜风格中再现个人风格。阿莱娜·丹纳、DZO、尼科·德洛特、达里亚·赫列布尼科娃、里奥·克里斯马、丹·芒福德、克比·罗萨内斯、杰西卡·西曼斯、罗比·特雷维诺和N.C.。冬天提醒了你，唯一可怕的事物是恐惧本身——以及这些地！

亡者惊悚传奇

亡者惊悚传奇有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 手绘墓场匍尸

1x 手绘亡者女王莉莲娜

1x 手绘闇境兴起

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88

*包含所在地区增值税

欢迎阅读首版亡者惊悚传奇！在万智牌这款由通俗小说汲取灵感的系列中，你将找到行动、冒险、恐惧，还有其他精彩内容！费·道尔顿精心制作了这些万分惊悚的封面，每张都保证其假设性的，不存在的页面内有着一个全新的英勇传奇。无论是想要将它们洗入你的套牌还是放到架上，这些通俗封面都承诺带来令人寒悚的故事！

不闪恶梦套装

内含：

1x 秘罗地疯狂

1x 幻象怪兽101

1x 怪物电影马拉松

1x 勿漏细则

1x 秘室珍品 x《怪奇物语》

1x 特色牌框：黯夜猎踪

1x 亡者惊悚传奇

定价：

$189.99/€219.99*/£189.99*/CN¥1,518.00/SGD 292.88

*包含所在地区增值税

你想要所有的不闪版珍品？那么你或许也会对这款不闪梦魇套装感兴趣。有一个人在一场神秘的事故中失去了一只手。为了转移自己的注意力，他参加了周五认证赛。他第一局的对手？他自己断掉的手！那局比赛非常精彩，他们双方至今仍保持着联系。这简直吓死人了！

凶猛闪牌套装

内含：

1x 秘室珍品 x《怪奇物语》闪牌版

1x 秘罗地疯狂闪牌版

1x 幻象怪兽101闪蚀刻版

1x 怪物电影马拉松闪牌版

1x 勿漏细则闪牌版

1x 勿漏细则闪蚀刻版

1x 特色牌框：黯夜猎踪闪牌版

1x 亡者惊悚传奇闪牌版

定价：

$279.99/€309.99*/£279.99*/CN¥2,258.00/SGD 431.88

*包含所在地区增值税

你喜欢生活中的闪亮物品，是吧？或许贪欲就是你的罪？想要一个充满闪珍品的套装，传统闪和闪蚀刻都得有？好吧，有一个恐怖故事说，有个人也喜欢在阳光下闪闪发亮的东西：然后他死了！呃，寿终正寝的！他活了很久，过足了圆满生活！害怕了吗？是该害怕。

惊吓精彩双重套装

内含：

1x 秘室珍品 x《怪奇物语》

1x 秘室珍品 x《怪奇物语》闪牌版

1x 秘罗地疯狂

1x 秘罗地疯狂闪牌版

1x 幻象怪兽101

1x 幻象怪兽101闪蚀刻版

1x 怪物电影马拉松

1x 怪物电影马拉松闪牌版

1x 勿漏细则

1x 勿漏细则闪牌版

1x 勿漏细则闪蚀刻版

1x 特色牌框：黯夜猎踪

1x 特色牌框：黯夜猎踪闪牌版

1x 亡者惊悚传奇

1x 亡者惊悚传奇闪牌版

定价：

$449.99/€499.99*/£449.99*/CN¥3,618.00/SGD 693.88

*包含所在地区增值税

我们第一款令人毛骨悚然的套装最适合热爱套装… 热爱到不惜牺牲性命的人！这款套装里每份珍品都有一份，闪的和不闪的都有。你知道还有谁也热爱套装吗？小心，答案可能会恐怖到把你整个人都吓晕。小心全身裹着纱布和骇人怪物一起蜂拥移动的，妈呀，是遭诅咒的木乃伊！什么？太吓人了？你是在哭爹喊娘吗？（如果以极度恐惧的声音喊“妈”或喊“娘”，听起来同样惊悚。）

一旦熟悉了，怪奇的东西就不会那么可怕，但如果你害怕错过这些产品，就必须勇往直前。在太平洋时间10月18日上午9点到11月15日上午9点期间访问secretlair.wizards.com，以免这些惊悚刺激的产品一去不复返！