怪奇物语已混入威世智的秘室珍品
在我们最令人毛骨悚然的珍品合集里，加入《怪奇物语》中的队伍！在这款异常惊悚的产品中，你将发现怪异无比、震撼人心的牌张，十足吓人。所以进入
鼓起勇气吧！你知道你很想的！就像你知道怪物会跳出来的场景一样，你就是无法把目光移开。紧盯着这个产品，然后在太平洋时间10月18日上午9点到11月15日上午9点期间访问secretlair.wizards.com，进行预订，以免它溜走（或在你转身时把你吃掉）。
秘室珍品 X《怪奇物语》
秘室珍品X怪奇物语卡片睿智的威尔(Will the Wise)的画面设计已更新版本。本文中展示的卡片将会在10月秘室珍品活动中开始预购。
秘室珍品 x《怪奇物语》有传统闪和不闪两个版本。
内含：
- 1x 吉姆·哈普警长
- 1x 工具天才达斯汀
- 1x 法师11号
- 1x 弹弓高手路卡斯
- 1x 疯狂麦克丝
- 1x 地下室主人麦克
- 1x 黑影夺心魔
- 1x 智者威尔
- 1x 线索衍生物
定价：
- 不闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88
- 传统闪：$49.99/€54.99*/£49.99*/CN¥398.00/SGD 77.88
*包含所在地区增值税
霍金斯镇和颠倒世界的秘密已来到万智牌！此珍品包含八张全新卡牌以及一个独特的线索衍生物。召唤这个美剧中你最喜爱的一些角色，在令人难忘的游戏中运用他们独有的才能。无论是将他们视为指挥官还是可藏品，这款珍品都很适合你生活中《怪奇物语》和/或万智牌的超级爱好者——如果你就是那位爱好者，它更是完美之选！
秘罗地疯狂
秘罗地疯狂有传统闪和不闪两个版本。
内含：
- 1x 无边框远古狮穴
- 1x 无边框悉诺议会宅邸
- 1x 无边框细语暗窖
- 1x 无边框大熔炉
- 1x 无边框传说之树
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88
*包含所在地区增值税
事情是这样开始的，“嗨，DXTR，我们很喜欢你先前为我们画的卡牌。想不想制作一组神器地？”DXTR说，“好啊。”我们原本预期会有一些超酷的，受到像素画启发的手绘作品，结果他全力以赴，最后我们获得的就是这些画风细腻、富有传奇色彩的狂野作品。喀勒克便是其中之一！他的拇指也是！其中蕴含了很多细节，且每一吋细节都散发着酷炫风味！（真正卡牌没有散发任何味道。）
幻象怪兽101
幻象怪兽101有蚀刻闪和不闪两个版本。
内含：
- 1x 无边框吞舰巨鱼
- 1x 无边框坏物鬼怪
- 1x 无边框蛮野猪神衣哈格
- 1x 无边框变化巨兽
- 1x 无边框烈阳化身基撒斯
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88
- 蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88
*包含所在地区增值税
有没有好奇过万智牌里一些最怪异的生物体内是什么情况？我们也没有，不过廷巴•斯密特把真相呈现在我们眼前：它们看起来挺不错的！你可以把这些牌想象成是入门课程，助你了解一些贪婪野兽的体内运作。另一种方法是让巨大恐龙吃了你，但那样会呈现出许多物流错误，多到我们无法在单一产品描述中解决。无论是像动外科手术一样把这些牌植入你的套牌里，或是自豪地展示它们以教育路人，你都可以放心地知道自己已经与世界分享了知识。我的朋友，能这么做真是太美妙了。
怪物电影马拉松
怪物电影马拉松有传统闪和不闪两个版本。
内含：
- 1x 手绘体内野兽
- 1x 手绘渎神行径
- 1x 手绘肢解
- 1x 手绘挖坟人囚笼
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88
*包含所在地区增值税
我们只有在这款珍品合集中获得了令人毛骨悚然，由阴森森的插画大师马丁·安辛所绘的四帧插图。在体内野兽中，恐惧地目睹人类变成怪物！在渎神行径无法言喻的恐怖中，害怕地蜷缩！在肢解中，畏惧地退离疯狂的医生。在挖坟人囚笼中，逃离阿芒凯的惊惧兽！尽早取得门票——这些演出一旦离开剧院后，便不会再回来。
勿漏细则
勿漏细则有蚀刻闪、传统闪和不闪三个版本。
内含：
- 1x 恶魔领主贝赞洛
- 1x 棘泽边
- 1x 贮魂恶魔柯索非
- 1x 莉莲娜的契约
- 1x 秽血拉札柯
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88
- 蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88
*包含所在地区增值税
如同我们所有人总是会阅读完整的服务条款一样，任何契约的细则都必须仔细审视。如果莉莲娜有这么作，她便会发现在她的恶魔赞助人死亡时，支配她那份契约的预设者会更加近似…
特色牌框：黯夜猎踪
特色牌框：黯夜猎踪有传统闪和不闪两个版本。
内含：
- 1x 特色牌框闹鬼荒野
- 1x 特色牌框大天使地窖
- 1x 特色牌框涅非利亚沉船地
- 1x 特色牌框荒芜灯塔
- 1x 特色牌框史顿襄血厅
- 1x 特色牌框阴森蛮荒林
- 1x 特色牌框凯锡革狼栖地
- 1x 特色牌框克星城塞
- 1x 特色牌框加渥尼镇区
- 1x 特色牌框炼金术士避难所
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88
*包含所在地区增值税
体验十张令人毛骨悚然的黑白版经典依尼翠实用地！十位依尼翠：黯夜猎踪的插画家在奇诡的永夜风格中再现个人风格。阿莱娜·丹纳、DZO、尼科·德洛特、达里亚·赫列布尼科娃、里奥·克里斯马、丹·芒福德、克比·罗萨内斯、杰西卡·西曼斯、罗比·特雷维诺和N.C.。冬天提醒了你，唯一可怕的事物是恐惧本身——以及这些地！
亡者惊悚传奇
亡者惊悚传奇有传统闪和不闪两个版本。
内含：
- 1x 手绘墓场匍尸
- 1x 手绘亡者女王莉莲娜
- 1x 手绘闇境兴起
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SGD 45.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SGD 61.88
*包含所在地区增值税
欢迎阅读首版亡者惊悚传奇！在万智牌这款由通俗小说汲取灵感的系列中，你将找到行动、冒险、恐惧，还有其他精彩内容！费·道尔顿精心制作了这些万分惊悚的封面，每张都保证其假设性的，不存在的页面内有着一个全新的英勇传奇。无论是想要将它们洗入你的套牌还是放到架上，这些通俗封面都承诺带来令人寒悚的故事！
不闪恶梦套装
内含：
- 1x 秘罗地疯狂
- 1x 幻象怪兽101
- 1x 怪物电影马拉松
- 1x 勿漏细则
- 1x 秘室珍品 x《怪奇物语》
- 1x 特色牌框：黯夜猎踪
- 1x 亡者惊悚传奇
定价：
- $189.99/€219.99*/£189.99*/CN¥1,518.00/SGD 292.88
*包含所在地区增值税
你想要所有的不闪版珍品？那么你或许也会对这款不闪梦魇套装感兴趣。有一个人在一场神秘的事故中失去了一只手。为了转移自己的注意力，他参加了周五认证赛。他第一局的对手？他自己断掉的手！那局比赛非常精彩，他们双方至今仍保持着联系。这简直吓死人了！
凶猛闪牌套装
内含：
- 1x 秘室珍品 x《怪奇物语》闪牌版
- 1x 秘罗地疯狂闪牌版
- 1x 幻象怪兽101闪蚀刻版
- 1x 怪物电影马拉松闪牌版
- 1x 勿漏细则闪牌版
- 1x 勿漏细则闪蚀刻版
- 1x 特色牌框：黯夜猎踪闪牌版
- 1x 亡者惊悚传奇闪牌版
定价：
- $279.99/€309.99*/£279.99*/CN¥2,258.00/SGD 431.88
*包含所在地区增值税
你喜欢生活中的闪亮物品，是吧？或许贪欲就是你的罪？想要一个充满闪珍品的套装，传统闪和闪蚀刻都得有？好吧，有一个恐怖故事说，有个人也喜欢在阳光下闪闪发亮的东西：然后他死了！呃，寿终正寝的！他活了很久，过足了圆满生活！害怕了吗？是该害怕。
惊吓精彩双重套装
内含：
- 1x 秘室珍品 x《怪奇物语》
- 1x 秘室珍品 x《怪奇物语》闪牌版
- 1x 秘罗地疯狂
- 1x 秘罗地疯狂闪牌版
- 1x 幻象怪兽101
- 1x 幻象怪兽101闪蚀刻版
- 1x 怪物电影马拉松
- 1x 怪物电影马拉松闪牌版
- 1x 勿漏细则
- 1x 勿漏细则闪牌版
- 1x 勿漏细则闪蚀刻版
- 1x 特色牌框：黯夜猎踪
- 1x 特色牌框：黯夜猎踪闪牌版
- 1x 亡者惊悚传奇
- 1x 亡者惊悚传奇闪牌版
定价：
- $449.99/€499.99*/£449.99*/CN¥3,618.00/SGD 693.88
*包含所在地区增值税
我们第一款令人毛骨悚然的套装最适合热爱套装…
一旦熟悉了，怪奇的东西就不会那么可怕，但如果你害怕错过这些产品，就必须勇往直前。在太平洋时间10月18日上午9点到11月15日上午9点期间访问secretlair.wizards.com，以免这些惊悚刺激的产品一去不复返！