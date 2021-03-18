准备好你们的书套和咒文包：我们对斯翠海文：魔法学校完整的揭示和解说会在下周的三月25号早上10点（太平洋时间）开始。你们可以到twitch.tv/magic以及官方的万智牌YouTube频道及时观看！

了解更多关于阿凯维沃这个时空的事情、发掘更多埋藏于茂典阁内的神奇秘典，并选取你在斯翠海文的五个学院中想要钻研的课程，以探索万智牌的一切。

下面是课表，确保你们不会漏掉任何斯翠海文的功课：

三月25号：预览开始

四月15号： 斯翠海文：魔法学校 在 MTG Arena 和 Magic Online 登场

在 和 登场 四月16–22号：售前周

四月23号：斯翠海文：魔法学校和指挥官（2021版）上市

万智牌2021年其余产品的上市日期

斯翠海文：魔法学校并非是我们唯一的产品—我们才要开始而已呢。自我们为2021年的产品宣告时揭示了赞迪卡再起之后已经过去了一年，而我们现在已经能分享更多，并且进入一个充满了冒险的夏季。

这是你们在2021年可以期待的产品纲要：

将在六月11号推出的摩登新篇2是我们在2019推出的摩登新篇的续篇，同时也是我们第二个直达近代的系列。它会带来不少强力的全新工具牌、有力的主题，牌张可以直接进入近代赛制，以及你们最爱的永恒赛制中的各种怀旧玩意儿！

我们这次还要让喜爱摩登新篇中更高强度和复杂度的玩家更开心。摩登新篇2包含了劲爆的牌框处理方式（我们现在还不能透漏更多）以及一系列玩家能享受的产品，包括轮抽补充包、系列补充包、聚珍补充包，以及售前赛组合。

我们有提到这次也会有售前赛吗？这次会有全新的卡牌、精彩的插画、特别的牌框处理，以及更多种方式来搜集你最喜爱的卡牌—不管你喜欢玩什么，这系列都会有适合你最爱套牌的劲爆卡牌！

将在七月16号推出的则是被遗忘国度战记—这是我们第一次将龙与地下城的世界带入万智牌的产品里。和我们平常的年中核心系列不同的是，被遗忘国度战记有你们所爱的万智牌的一切，同时又混进了龙与地下城的各种比喻和工具，而结果就是一个给玩家的极具风味和独特机制的体验。

这将是你们在万智牌中前所未见的大冒险！

最后，在接近2021的尾声时，我们即将前往大家喜爱的依尼翠时空。我们上次造访时碰到了各种谜题和宇宙恐怖，不过这次则是要回归到让依尼翠从一开始就大受欢迎的原点。

塞入了更多的恐怖比喻和骇人的怪兽之后，我们不止是创造一个，而是两个你们一定会喜欢的主题系列。当我们揭示「依尼翠狼人」和「依尼翠吸血鬼」时，我们还不能展示它们的名字。

现在，让你们久等了。

依尼翠：黯夜猎踪将于九月17号推出，保证让你们能快乐嚎叫。透过银色的月光，你们可以找到不少猎物。你在找到一群狼人之后会怎么做—或者更有可能的是，他们找到了你—这就是另一个问题了。（祝你好运！）

依尼翠：腥红婚誓将于十一月19号上市，也是你们从未领略的派对。这系列将带来依尼翠史上最大的吸血鬼婚礼。

今年还有许多惊人的万智牌产品，而我们也期望能在系列临近发售前分享更多的细节给你们知道。

你们受邀到斯翠海文：魔法学校

要成为更强大的法师就得从练习基础开始，而下周的斯翠海文：魔法学校就是你们开始研读的时候了。请别错过即将在三月25号早上十点（太平洋时间）开始的直播！（请到twitch.tv/magic或是官方的万智牌YouTube频道观看。）

希望在三月 25号看到你们来上完整的一天课！