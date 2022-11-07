基于物流上的问题，兄弟之战一部分的产品将为在亚太地区有延迟，这些延迟也会影响到这些国家及地区在店家所举办的售前现开赛。下面有更多关于你身处的区域会受到什麽样影响的资讯。

产品延迟

售前现开赛套组在下列地区将会延迟到店裡的时间：

新西兰

菲律宾

泰国

轮抽补充包和系列补充包在泰国的到店时间将会延迟。

聚珍补充包在下列地区将会延迟：

香港

马来西亚

菲律宾

新加坡

韩国

台湾

泰国

指挥官套牌在下列地区将会延迟：

中国大陆

香港

菲律宾

韩国

台湾

泰国

兄弟之战的速战补充包在下列地区将会延迟：

澳大利亚

中国大陆

马来西亚

新西兰

菲律宾

新加坡

泰国

兄弟之战套装将在全亚太地区都会有所延迟。

和过往一样，请跟你的本地店家确认兄弟之战和其他产品可以购买时间的最新资讯。

售前现开赛活动变更

基于上述产品延迟的理由，售前现开赛和速战售前现开赛的活动在亚太地区的一些地方将会重新安排或取消。如果你身处那些受到影响的地区，你的本地店家将可以提供你关于店内活动的相关资讯及更新后的时间。

我们很兴奋和所有玩家一同分享兄弟之战的上市，并期待能看到这些产品尽快在店裡上市。