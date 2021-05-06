史诗的。宏伟的。多维的。

在家里。在店里。萤幕上。

你的选择。你的乐趣。你的方式。

接下来会是威世智史上最大的几个月，而我们要分享一个你们绝不想错过的季度体验。它是传奇夏季，而每个人都能在其中找到他们想要的-甚至更多。

从创新的万智牌系列到更多挺你当地店家的机会到黑暗联盟的推出等等，我们从来没见过像是传奇夏季这样的季度，而这些你们都会在接下来的三个月中看到。

招集你的朋友。选择你的武器。挑选你的队伍。

传奇夏季现在开始。

这是你扮演的角色

你不能在没有冒险的情况之下撰写传说，而你会在接下来的数月中获得许多开启冒险的机会。

即将在六月22号推出的黑暗联盟不需要你创造自己的角色。挑选你的平台-PC、PlayStation®4、PlayStation®5、XboxOne主机，或是Xbox Series X/S-然后通过即时战斗和动态的双人游玩，操控崔斯特‧杜垩登和他的传奇伙伴们凯蒂布莉、布鲁诺，和沃夫加对抗龙与地下城世界中最具指标性的怪物。

到这里发现更多关于黑暗联盟的情报并且立即预购。

准备最新的咒语

传奇夏季会有不少万智牌，而带头的则是摩登新篇2。

我们曾跟你们说我们第二个直达近代的系列将会是史诗级别的，因为它包含了大家喜爱的对色找地地。你们可以在这系列於六月18号推出时开出、轮抽，并且使用它们。

但我们还有更多的讯息。行程是这样的：

五月24号：预览开始

六月2号：完整的Card Image Galleries

六月3号：於 Magic Online 推出

推出 六月11–13号：通过SpellTable beta的网路摄影机售前赛

六月11–17号：包含店内赛的售前周

六月18号：全球推出

然后，如同我们之前分享的，摩登新篇2展现了更多种收集和探索近代最新卡牌的方式。除了你们喜爱的轮抽补充包之外，你们还会看到系列补充包、聚珍补充包、套装，加上售前赛组合。

在这么多产品的情况之下（就和我们今年的标准系列一样），你们可能会好奇这里是否也会有特殊牌框和其他的处理。简短的答案是：有！

较长的答案：喔毫无疑问，而且我们很高兴今天能秀一些给你们看。首先，我们有你们最喜爱（以及即将最喜爱）卡牌的扩图插画版本。

然后，在时间漩涡重制版曾经水温之后，我们很确信旧牌框也会大受欢迎。多亏了摩登新篇2，你们不需要等太久就能看到你们喜爱的卡牌回到过去。

事实上，摩登新篇2的买一盒特卡除了强化近代赛制之外，它也获得了旧框的处理-这次要登场的是来自诡局：王权争霸的薪传说制强牌圣所教长。

摩登新篇2跟从摩登新篇的脚步，为近代赛制加入了各种强力的卡牌。事实上，每个轮抽补充包都有来自於万智牌的过去，新加入近代的42张重印牌之一！

但这里还有一个赛制开始时我们常常接到的要求。我们在这里要说，我们听到了。你们终于可以横置两个海岛来施放它了！

万智牌最具指标性的咒语之一-从1993年推出的第一版开始-即将在这个夏季加入近代。「两个未横置的海岛」已经是个很让人害怕的景况了，而你们现在就可以在近代赛中让对手想起这个恶梦。

我们甚至加入了一个可以在同个位置出现的无框版本。

摩登新篇2同样继续给万智牌和近代加入全新、有时候甚至是疯狂的卡牌。举例来说，一个和原本反击咒语完全不同的牌，这只会在今天的万智牌中出现。让我们来看看克撒传这张牌吧。

它是个结界。它是个地。它是个传纪。它会用神器帮助你。它将原本克撒传系列的主题和风味结合成一个完整的包装，并且又增加了一张以系列名为牌名的卡牌。 万智牌一直在持续往前，通过新规则、新机制，和新卡牌，以及这些东西的组合进化。

要解释这些是如何成形的可能需要我们详细解释，而我们也这么做了。

对摩登新篇2来说，我们想要加入一个特别的外框处理来展现是什么让万智牌成形的。插画牌展现出一个特别的外框处理，以及画家在制作插画时於幕后所进行的努力。

然后，对特定的插画外框牌来说，我们会在原本是风味叙述的地方换上交给画家作画时的插画叙述。你们在五月24号开始预览时就会知道这是什么意思了。

摩登新篇2只是我们万智牌传奇夏季的第一弹。另一个本身就是传奇了。

在庆祝了最深入万智牌尽头的系列之后，我们终于可以享受花了超过25年制作的甜美果实了。 被遗忘国度战记是万智牌以极受欢迎的龙与地下城设定而推出的系列，把世界上最伟大的角色扮演游戏里的角色和体验带到世界上最伟大的卡牌游戏中。

六月29号：预览开始

七月8号：於 Magic Online 上推出

上推出 七月16–18号：通过SpellTable beta的网路摄影机售前赛

七月16–22号：包含店内赛的售前周

七月23号：全球推出

要出发了吗？今天就让你们多看一点吧。

被遗忘国度战记通过每张牌（包含基本地）把龙与地下城的故事叙说和角色扮演带到万智牌中。每个基本地-这系列每种都有四张-都有个冒险的开始。从售前赛到你最爱的套牌里，你们都可以通过最根本的万智牌卡牌来建构你们自己的冒险。

龙与地下城的粉丝会在被遗忘国度战记中认出不少道具、异能、咒语，以及战役的比喻。 万智牌的粉丝则能看到他们最爱的游戏的规则和工具要如何表达龙与地下城中冒险的机制和感觉。

而这也包含了你们在旅途上能碰到的最史诗级的朋友-以及敌人。

龙后提亚玛特是龙与地下城中龙这半边最具指标性（和邪恶）的代表之一。（你们要等会才能看到我们是如何处理地下城那边。）龙希瓦巨龙开始就是万智牌不可或缺的一部分，而你们也一定能在被遗忘国度战记中看到龙与地下城中所出现的各种颜色的龙。

如果没有龙的话就不是「龙与地下城」了-而我们也不会让你们失望的。

龙的插画可以扩大到整张牌，而这绝对是提亚玛特会要求的。你还可以通过另一种方式面对龙与地下城中经典的怪物，因为被遗忘国度战记中还有更多更漂亮的外框处理。来看看恶邪眼魔吧。

虽然我们要把规则叙述留给预览季，但这里的插画和风格即是我们称为经典手册的外框处理。这个经典的手册风格会出现在你们所熟悉的各个敌人上，而这风格则是从龙与地下城怪物手册中撷取出来的外观和感觉。

让我们来看看你们能找到这些宝藏和怪兽的一些产品吧。

每个颜色还有一个主题补充包-以及我们会在之后分享的第六种。

最后，我们既然提到了龙与地下城就不能不提一下多人的万智牌乐趣：全新的四个指挥官套牌会和被遗忘国度战记一起推出。和斯翠海文的指挥官套牌一样，这些强力的套牌可以让目前的指挥官玩家组成冒险队伍踏上一场难忘的旅程。

英勇灵气

死亡地城

巨龙之怒

界域通道

不过我们还有一张牌要秀给你们看：我们的被遗忘国度战记买一盒特卡保证会让头颅掉满地。

被遗忘国度战记还有更多的卡牌，但你们要等到六月29号开始的预览才能看到更多。

在这两个万智牌系列之间我们还会推出一个让人兴奋的Secret Lair。你们很快就可以看到更多这产品的消息了，但毫无疑问地，Secret Lair的下一个超级套装绝对会让你们耳目一新！

用传奇对局爱你的当地店家

你爱你的当地店家。我们爱你的当地店家。而结合在一起，传奇夏季会更具传奇性，让我们期待能再度聚首对局。

如同我们已经在亚太地区、日本，和非洲做的一样，我们即将在美国的五月28号重开万智牌的认证比赛对局。

虽然何时和如何会根据每家店而不同，但这还是表示你们可以准备在周四前往当地店家打打轮抽、在周五认证赛中对局，或是在店内的售前赛中发现新卡牌和组合技。

除了店内赛之外，通过SpellTable beta的远端售前赛让所有人还是可以在家里游玩！

不管你在哪里以及如何游玩，我们要分享更多让你们更爱当地店家的理由。

从六月18号开始，当认证赛回到你的当地店家时，你们可以购买$50美金或更多的密封万智牌产品来取得这张特卡！不管是网路订购店内取货、在店里购买最新的产品，或是购买补充包盒和朋友轮抽，你们都可以在认证的WPN店家里取得这张旧框的闪神奇小径。

奖励还不止于这些。

在更多游玩的机会到来时，你们还可以通过店内赛取得五张旧框的特卡。（你们还要等一阵子才能知道是哪些大受欢迎的牌。）

这里还有一种特别的方式来庆祝当地店家比赛的回归。

我们会在今年后半和WPN店家分享限量的大会版神秘补充包。这些补充包是用来轮抽和促进店内赛，欢迎你们回到当地店家里的。

我们已经在计划更多的传奇机会了。你们可以预期在2021年中有更多爱你们当地店家的理由。

旅程现在开始

传奇夏季已经到来。招集你的朋友、选择你的武器，然后挑选一个队伍来体验桌上版对局、店内赛，以及数位的冒险。

你的传说在哪呢？