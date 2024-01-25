游戏即将步入卡洛夫庄园谋杀案，且在2月6日上线《MTG竞技场》，并在2月9日于全球的当地游戏店上市。精选列表中加入了新的重印牌，有了新的一系列特别登场牌，且精选列表首次出现在《MTG竞技场》里——但有一些小调整。

精选列表里的牌选自万智牌整个历史，在桌面版和《MTG竞技场》的常规补充包里都能开出。大约有12.5%的几率，精选列表里的牌会替代一张普通牌。精选列表里的牌囊括了所有稀有度，从普通到秘稀都有，它们只有英语版本，不过日文常规补充包除外，其中的精选列表牌有本地化版本。

精选列表和特别登场（后文会提及）的牌可用于桌面版和《MTG竞技场》的限制赛，为这些赛制增添了额外的变数。

在桌面版的常规补充包里，精选列表牌很容易区分，其左下角有一个鹏洛客符号。

《MTG竞技场》里的精选列表

精选列表是一个把万智牌老牌带入数字化对局的好机会。精选列表里的牌会出现在《MTG竞技场》的常规补充包里，它们会在卡洛夫庄园谋杀案系列第一次出现。我们换掉了桌面版精选列表里的三张牌—— 恶邪奇技 ， 棘袭骑兵 ，和 致命云群 ——将以下三张牌加入了《MTG竞技场》。

愿景齐现 飞跃进化 走私直升机

特别登场

特别登场牌是备受喜爱的万智牌强力重印牌，它们和精选列表共用一个位置。你有机会获得十种不闪的无边框卡洛夫庄园谋杀案特别登场牌（在聚珍补充包中有机会获得传统闪特别登场牌）。特别登场也会出现在《MTG竞技场》里！

请注意，因为印刷问题，本地化版本的特别登场牌不会出现在法语、德语、意大利语、西班牙语和葡萄牙语的常规补充包中；这些语言的常规补充包中是英语版的特别登场牌。阅读公告了解详情。

魂魅拘禁 装配 谆谆教诲

悲剧失足 生体活祭 赌博

坏灭足迹 不倦追迹人

拖入湖底 亡者旷野

进入精选列表不会改变一张牌的赛制合法性；精选列表里的牌只能在它们通常合法的赛制中使用。如前文所述，精选列表和特别登场的牌在限制赛中合法。

精选列表内的牌

以下是这次精选列表里的所有牌，包括在《MTG竞技场》里换掉的三张牌。

（注：牌张图像或与精选列表所印制的版本不符。欲知精选列表所印制之具体版本，请参见右列所示的系列标识。）

卡洛夫庄园谋杀案的精选列表 牌名 系列 恶邪奇技（《MTG竞技场》：走私直升机） STX（《MTG竞技场》：KLD） 沥血团主教 XLN 内疚拖累 DKA 棘袭骑兵 （《MTG竞技场》：飞跃进化） M20（《MTG竞技场》：ORI） 联合孵化蛹 MH2 托诸 // 东流 HOU 致命云群 （《MTG竞技场》：愿景齐现） DST（《MTG竞技场》：DGM） 黯影殿堂暮篷 RAV 受召亚龙 ARB 魂魅城区 DIS 啃至白骨 ISD 鬼怪战酋长 DOM 铁证如山 MH2 高度戒备 RNA 实相塑师意悉多 ONS 博奥杰斯 WAR 克洛萨长牙野猪 ONS 库度沙再生 SOM 终得安息 VOW 狮族遗宝护卫 MBS 岩浆喉 UMA 群众歇斯底里 MRD 独行扑翼师 DDU 驯良明师 2X2 金旋师谜结 KLD 研磨石轮 M14 雾幔平原 UMA 融铸心神 SOM 赘言税 STX 神秘钥匙 CLB 尼兹蜘蛛 JOU 腐臭战士 APC 实地史家昆托力 STX 亿欧护林队长 MH1 玻璃碎片 SOI 圈套咒语 DIS 溪堡队长 DKA 冷酷孔纳德爵士 ELD 大地变节 C16 世脊亚龙 RTR

来看看过去几个系列精选列表的牌张变动：