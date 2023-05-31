准备好要冒险了吗？透过即将在6月16日至23日登场的魔戒：中洲传说™售前赛，你就可以踏上充满着名人类、妖精、矮人、霍比特人、幽灵、半兽人，以及更多的有趣旅程。

和万智牌所有的大系列一样，魔戒：中洲传说也有许多种游玩的方式：像是WPN销售商到我们大会等级的庆祝！

售前赛：6月16日至22日

6月16日星期五，会是你第一次有机会触摸你从售前组合包拿出的宝贝 . . . 轮抽补充包，因为魔戒：中洲传说也会在你附近的WPN零售商有个完整的万智牌售前赛体验！

魔戒：中洲传说的售前组合包里有你启程所需的一切东西，让你可以建构一副现开套牌，以及和当地店家的其他牌手共创美好的时光：

6个魔戒：中洲传说轮抽补充包

一张这系列的金印稀有或秘稀牌

一个计数20面骰 每10个售前组合包中会有一个特别的计数20面骰，会在半透明的绿色骰上印上金色的数字！

一组万智牌竞技场的兑换码（依地区而异）

一组特别的售前赠卡，用来庆祝两个非常重要的霍比特人的重要生日 . . . 六张描绘比尔博‧巴金斯生日宴会的无边框场景牌之一！

这些售前赠卡能给粉丝一个让人兴奋的纪念品来庆祝他们的售前赛。你也可以收集全部六张无边框场景卡来组成完整的场景！

无边框场景洛比莉亚·萨克维尔巴金斯 无边框场景巫师焰火 无边框场景夏尔之友甘道夫

无边框场景快乐的半身人 无边框场景退休小偷比尔博 无边框场景弗罗多·巴金斯

要注意的是这些无边框赠卡在售前赛活动中是不能使用的，但你们还是可以使用在每个售现组合包中出现的稀有或秘稀金印赠卡。

售前赛也是发掘魔戒：中洲传说乐趣的最佳时刻。不管是现开赛还是轮抽赛，你都可以在其中找到中洲世界以及史诗三部曲中你最喜欢的部分。牌手可以在当地店家参加售前赛、报名更休闲的赛制，或是将售现组合包带回家和朋友以及家人游玩。WPN销售商可能会以上述的任何组合进行活动，所以请和你当地的销售商联繫，以找出最适合你的售前赛体验。

不熟悉万智牌的牌手也可以在售前赛尝试速战，而魔戒：中洲传说的速战补充包让你可以快速进行对局。只要打开两个速战补充包，将它们洗成一副套牌，然后就可以直接开始了！

如同去年秋季之后的所有系列一样，参与当地店家售前赛的牌手可能获取一张30张週年的赠卡。魔戒：中洲传说的售前赛会送出以下的30週年赠卡：

塔莫耶夫 30週年赠卡（日文） 艾蓝卓幽谷大法师30週年赠卡

酸液黏菌 30週年赠卡 撼地象30週年赠卡

要注意的是塔莫耶夫赠卡在全世界的WPN店家都是发送日文版。其他的卡牌都是英文。塔莫耶夫和艾蓝卓幽谷大法师会比其他赠卡稀有，所以配量在许多WPN零售商都会非常有限。请和你的WPN零售商查询他们会如何分发奖励赠卡，因为每家的分配方式都有可能不同。

然后在当地店家体验售前赛时，别忘了还可以选购其他的魔戒：中洲传说产品，像是系列补充包、聚珍补充包，以及指挥官套牌等等，因为它们在WPN零售商举办的售前赛週末就可以购买了！

指挥官庆典：6月和7月

对于一个充满着名传奇的系列来说，应该没有比一个在乎传奇的赛制更好的庆祝方式了。指挥官庆典即将在北美的6月 16日至18日回归，然后在7月底以及8月在欧洲、亚洲，以及拉丁美洲开始。

指挥官庆典是有着各式指挥官内容的大型活动，并且提供参加者一个场地来参与活动、会见特别来宾和插画家，以及透过整个週末的指挥官对局结交新朋友。

这次的指挥官庆典活动时间如下：

2023年6月

2023年7月

这次支援六7月指挥官庆典活动的赠卡，为异画版的夏尔之友甘道夫以及Caras Galadhon，一个非常托尔金风格的 静谧灌丛 。

夏尔之友甘道夫 Caras Galadhon

特别来宾、插画家，以及活动内容会由销售地区和主办方决定，所以请查询每家主办方活动网页以了解你附近的活动完整细节。

上市纪念赛：6月23日至25日

你听过第一次售前赛，那有没有听过第二次售前赛？事实上这叫做发售赛，而WPN零售商会从6月23日，即魔戒：中洲传说国际发售日当天开始举办。在上市纪念赛造访你当地的WPN零售商来玩一些新卡牌、参与轮抽、让魔戒引诱你个几次，或者买一盒补充包以及你在售前赛活动忘记购买的指挥官套牌。

凡是买了一整盒补充包的人，WPN零售商会再提供一份买盒赠卡给你，所以为什麽不在你当地的店家多消费，在你本来就会买的补充包之外，多拿一个闪亮亮的宝贝呢？

买盒赠卡 开拓者旅靴

指挥官欢庆会：7月21日至23日

指挥官欢庆会会在WPN7月21日至23日全球WPN店家举行！原本只是个WPN优质专有的计画，这活动让所有WPN零售商都能庆祝一个刺激的季中活动。你们可以和当地的指挥官社群一同期待充满魔戒：中洲传说风味的乐趣。

参与这些活动的牌手可以收到一个旧框的铸生匠兽图集（数量有限）。附带一提，只有WPN优质店家会收到传统的旧框闪赠卡，其他的WPN零售商则是会收到不闪的赠卡。

请来一起庆祝7月开始的全球WPN 指挥官欢庆会！

MagicCon：巴塞罗那即将举办魔戒专业赛：7月28–30

MagicCon即将在7月28日至30日首次前往欧洲 ，并会在MagicCon：巴塞罗那庆祝和万智牌有关的所有事物。参加者可以体验三天的对局、活动、见面会、画家签名、商品，以及各种刺激，因为MagicCon会将数千个粉丝，不管是画家粉丝或是指挥官牌手或是热衷竞赛的牌手聚集在一处。

这个为期三日庆祝活动的门票才在月初开卖，所以你如果是第一次来MagicCon（或者你只是想利用一个万智牌的理由造访世界上最漂亮的城市之一），那就别迟疑赶快去订票吧！

MagicCon：巴塞罗那也会举办2023年第三场也是最后一场专业赛，即魔戒专业赛。为了让这大比赛能符合这名称，这个三天的邀请制竞争活动会在週五和週六包含三轮的魔戒：中洲传说补充包轮抽，然后五轮的近代构组赛，最后则会在週日进行八强的近代赛单淘汰来决定谁会是这场专业赛的冠军。

专业赛是竞争性万智牌里最受人喜爱的比赛，每次都会有来自世界各地约200到300名的牌手。这个比赛的牌手会竞逐500,000美金的总奖金，而赢家则能独得50,000美金。除此之外，在这比赛里高排名的牌手，也能获得下一场万智牌世界冠军赛的资格。世界冠军赛即将在九月22日到24日于MagicCon：拉斯维加斯举行。

所有专业赛的参与者都能获得一张2023年的专业赛赠卡，而这张卡则是由Wizard of Barge 作画的不闪Secret Lair 心灵塑师杰斯赠卡。这是为了表扬牌手到达专业赛的舞台。这场比赛前十六强的牌手也可以获得今年赠卡的传统闪卡版本。

心灵塑师杰斯赠卡

然后，如果我们没给专业赛参赛者一些惊喜的话那这就不会是魔戒专业赛了！

对于这个活动，所有的专业赛竞争者也能获得一张不闪的白袍甘道夫赠卡，而前十六强则也会获得一张传统闪卡版本。

没有取得资格，或者是无法亲自参与观看吗？你可以在整个週末在twitch.tv/magic 收看会场最新的情报，来看看谁会是万智牌这一年的世界冠军。

店家冠军赛：8月5日至13日

你可以在魔戒专业赛看到世界上顶尖牌手的精彩策略，以用来准备在这场大赛事之后一週的店家冠军赛！这回合的店家冠军赛赛制，会是近代构组赛或是使用魔戒：中洲传说轮抽补充包产品的限制赛。

和之前回合一样，所有的WPN零售商都会收到赠卡支援店家冠军赛。参赛者都会收到一张不闪的天资乙太种（数量有限）。

天资乙太种赠卡

在店家冠军赛取得八强就能取得传统的盛欢幻灵闪卡：

盛欢幻灵赠卡

最后，店家冠军赛的胜者能获得一张传统异画诸色兼具的萨茹曼闪卡！

诸色兼具的萨茹曼赠卡

在8月5日至13日，前往当地的WPN零售商展现你的竞争心，看看你是否能赢得店家冠军！

区域冠军资格赛：进行中

Regional Championship Qualifiers: Ongoing

2023-24年赛季的区域冠军资格赛已经开始了！这一季的第一循环已经在四月22日开始，而冠军赛则会在九月3日到十一月26日之间举行。这回合也能取得万智牌 2024年第一场专业赛的资格。零售商可以在这回合举办限制赛或先驱构筑赛。

目前这回合是个早早进入赛季的好机会，到当地参与区域冠军资格赛，就能获得一张不洁热火赠卡（数量有限）。

不洁热火赠卡

複赛牌手能获得一张不闪的邪异进化，而赢得区域冠军赛资格的牌手则能获得闪卡的版本。要注意的是，複赛奖励的不闪版本会依区域和零售商而不同，所以请和活动主办方联繫来确认细节。

邪异进化赠卡

这回合则会一直进行到8月20日，我们会在之后提供更多资讯，所以请定期回来查看新细节。

指挥官之夜：平日晚上

正在寻找平日的夏夜乐趣吗？指挥官之夜可能是个好选择。每个WPN店家都能进行这些活动，而每家店的架构也都有可能不同。有些店家可能会让牌手达成成就来解锁奖励。有些可能会着重在更快速和有效率的套牌，让较具竞争性的牌手能参与。有些则是会鼓励当地的牌手使用他们想要的任何套牌来结交朋友，或者是在第一回合就使用阳光戒而与整桌为敌。

不管你是怎麽享受这个游戏，你附近的WPN零售商都会举办活动，而这也会是个美好的夜晚。

这暑期的行程在魔戒：中洲传说推出之后可真是大爆满。不管你在接下来的几个月里在哪玩和玩多久，不管在你的当地店家或MagicCon：Barcelona，踏入最新的万智牌系列都会让人非常愉快！