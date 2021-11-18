珍品合集诚邀你参加秘室珍品二周年庆派对！
珍品二周年庆来了！你细想一下，每一次的珍品合集都可以算是一场派对，你永远都是受邀嘉宾。今年，我们准备的东西诱惑力十足，来看看吧！
派对地点在secretlair.wizards.com，时间是太平洋时间11月29日上午九点到12月23日上午九点，赶紧预购，别等到音乐停止，太阳升起，父母度假归来！
秘室珍品 X 《双城之战》
秘室珍品 x《双城之战》有不闪和传统闪两个版本。
内含：
- 1x 流放之径
- 1x 琉晶研究（表现为“不稳定谐波”）
- 1x 逼从
- 1x 把握今朝（表现为“第二轮”）
- 1x 克洛萨之攫（表现为“爆弹重拳”）
- 1x 魔力断流
- 1x 索蓝发电机（表现为“海克斯核心”）
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88
- *包含所在地区增值税
秘室珍品很高兴地宣布和《双城之战》进行两部分的联动，这是讲述英雄联盟背景故事的全新电视剧集。
第一份珍品是将电视剧里的场景直接应用在标志性的万智牌牌张上。其中有琉晶研究和流放之径这样的经典咒语，插画上有受到玩家喜爱的角色，例如蔚、金克丝和杰斯（不是那个杰斯）。无论是 英雄联盟玩家还是万智牌爱好者都一定会想要这些牌。第一时间去购买吧！
秘室珍品 X 《双城之战》：地
秘室珍品 X 《双城之战》：地有不闪和传统闪两个版本。
内含：
- 1x 平原
- 1x 海岛
- 1x 沼泽
- 1x 山脉
- 1x 树林
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88
- *包含所在地区增值税
秘室珍品很高兴地宣布和《双城之战》进行两部分的联动，这是讲述英雄联盟背景故事的全新电视剧集。
第二份珍品内含每种基本地各一张，上面描绘了皮尔特沃夫和祖安中标志性的地点。牌上绝美的画面直接取自电视剧集，这些英雄联盟里的场景能为你的套牌或收藏增添特色。来给自己买一套吧，或者为你认识的英雄联盟玩家或万智牌爱好者买一套——一定要第一时间下单！
欢迎来到德古拉城堡
欢迎来到德古拉城堡有不闪和传统闪两个版本。
内含：
- 1x 精选之血（表现为“远古的饥饿”）
- 1x 夜空细语（表现为“夜食者的探访”）
- 1x 非瑞克西亚高塔（表现为“德古拉之墓”）
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88
- *包含所在地区增值税
《万智牌：竞技场》兑换**：
- 一次性代码，可用于兑换一款“欢迎来到德古拉城堡”主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。
**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。
[作者注：用德古拉的口吻写下面这些话会让它变得十分难读，所以请在阅读时模拟上牙犬齿处有两根尖牙露在外面（例如读到带哇呜之类的字时）。万分感谢。]
啊啊啊！欢迎光临我的城堡，旅行者。请自便，不要拘束。我们正准备开饭，请一定要赏光。我们有温暖的味噌汤，还有牛蛙，乌鸡，以及法式蜗牛。说得我胃口大开！我们很高兴你在这里。参加晚餐。不过，不妨首先欣赏一些艺术品吧？我有一些近期刚完成的漂亮肖像画，出自一些显然不是吸血鬼的画家之手，他们是托马斯·杜谢客、尼可拉斯·格利高里和尼尔斯·哈姆。我在万维网上订购的，你也可以这么做！
德古拉地
德古拉地有不闪和传统闪两个版本。
内含：
- 1x 全图平原
- 1x 全图海岛
- 1x 全图沼泽
- 1x 全图山脉
- 1x 全图树林
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88
- *包含所在地区增值税
用这一组不可思议的德古拉主题基本地来吸血鬼化你的套牌或收藏。牌上的插画十分漂亮，会一直萦绕在你脑中，创作它们的画家是乔纳斯·德罗、多纳托·吉安寇拉、韩荣浩、安德雷斯·罗查和格泽格斯·鲁特考斯基。他们每个人都对虚构小说历史上最著名的吸血鬼进行了自己的诠释。
夫毕佐：彻底、终极、完全迷途
夫毕佐：彻底、终极、完全迷途有不闪和传统闪两个版本。
内含：
- 1x 无边框流放之径
- 1x 无边框迷梦深井
- 1x 无边框狂搜乱寻
- 1x 无边框入侵者警报
- 1x 无边框壳坞岛
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88
- *包含所在地区增值税
你见过我们的孩子吗？他高约六十公分（也可能九十公分，取决于画家的创作），有一只水汪汪的大眼睛，有人发出类似吹气的声音，他就会回应。一想到他独自徘徊在拉尼卡的街头，我们就担心不已。劳驾你帮我们留意一下？我们觉得他躲在这份秘室珍品里的某处……
没错。这是五张牌的无边框全景，由玛丽亚·蒂瑞娜创作，其中藏满了万智牌和拉尼卡的彩蛋。你能在每张牌上都找到夫毕佐吗？
鳄鱼杰克逊的奇怪生物展
鳄鱼杰克逊的奇怪生物展有不闪和蚀刻闪两个版本。
内含：
- 1x 无边框贪食卓柏卡布拉
- 1x 无边框吞魔多头龙
- 1x 无边框辟路原羊
- 1x 无边框铁木尔剑齿虎
- 1x 无边框蜿蜒缠蟒
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88
- 蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88
- *包含所在地区增值税
走过路过不要错过，大家都来看看表现莫甘达这一面的惊人展览。传奇牛仔鳄鱼杰克逊画出了各种古怪的野生动物给你观看。惊叹吧！贪食卓柏卡布拉的金色笑容！感受一下！蜿蜒缠蟒的温柔拥抱！跑起来！尽你所能逃离肆虐的辟路原羊！立即购买这份珍品，在你的动物收藏中加入这些小动物！
厉害啊，兄弟
厉害啊，兄弟有不闪和传统闪两个版本。
内含：
- 1x 无边框乙太劲风
- 1x 无边框反击咒语
- 1x 无边框装配
- 1x 无边框真伪莫辨
- 1x 无边框神秘导师
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88
- *包含所在地区增值税
《万智牌：竞技场》兑换**：
- 一次性代码，可用于兑换三种“厉害啊，兄弟”主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。
**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。
你有没有看过自己的咒语？我们的意思是仔细地端详它们。例如，长时间盯着马特乌斯·曼哈尼尼画的这些蓝色美景看。细节超级丰富！这些牌是任何收藏的完美焦点，放在任何套牌中都能让人惊讶得合不拢嘴。对手可能会看得入神，甚至原谅你反击了他们的咒语。
像素雪境地图片文件
像素雪境地图片文件有不闪、传统闪和蚀刻闪三个版本。
内含：
- 1x 覆雪平原
- 1x 覆雪海岛
- 1x 覆雪沼泽
- 1x 覆雪山脉
- 1x 覆雪树林
定价：
- 不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88
- 传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88
- 蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88
- *包含所在地区增值税
外面下雪了！各位，外面下雪了！你想不想冲到外面，让第一朵雪花落在你的舌尖上？等等，为什么雪花那么尖？因为它是像素做的！它很尖锐！我们对这一切都感到遗憾！
经过进一步研究后，我们认为欣赏这些由画家朱比利创作的美丽像素雪景，最好是站在远方——例如隔着一张万智牌的牌张。这些是我们印制过的最酷的雪境基本地，它们就是你想用来提升套牌或扩充收藏的东西。但请忽略雪球。相信我们。
正面我赢，背面你输
内含：
- 1x 两面用无边框闪智慧之眼岑斯莉
- 1x 两面用无边框闪混沌之眼欧寇然
- 1x 两面用无边框闪宣导
- 1x 两面用无边框闪时间织联
- 1x 两面用无边框闪喀勒克的拇指
- 45x 额外的闪重印牌（点击此处了解全牌表）
- 50x 不闪的重印牌
- 1x 超级特殊的硬币
- 2x 展示用指挥官
- 10x 双面衍生物
- 1x 套牌盒
- 1x 生命计数器
- 1x 策略简介
- 1x 规则参考卡
定价：
- $99.99/€115.99*/£99.99*/CN¥788.00/SG$145.88
*包含所在地区增值税
《万智牌：竞技场》兑换**：
- 一次性代码，可用于兑换两种“正面我赢，背面你输”主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。
**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。
这里究竟发生了什么？
我们很激动地公布秘室珍品的第一款指挥官套牌。没错，在限定期限内，你能买到一副独特的100张牌套牌，其中有大量闪卡，10幅美得令人窒息的新插画（共五张牌，我们会在后文解释），以及一系列其他好东西，例如独一无二的硬币和生命计数器。
两面用的牌？这又是什么东西？
两面用的牌用到了炫酷的万智牌新技术，我们很高兴在此首次使用。这个概念很直白，不过牌张看起来一点都不简单。它们是双面牌，但是两面的功能一样。不过，两面的插画不一样。施放咒语时，你可以使用任意一面来炫耀，也可以只用你最喜欢的那一面。你甚至可以掷硬币来选择！这是你对局时展示自己的一种办法。
太棒了！这套牌能干什么？
这套牌是嘉文·维赫的密藏，玩起来十分爽。以下是他本人的说法：
“自从我在火线齐心系列设计了岑斯莉和欧寇然之后，我就一直很喜欢它们，这套我私藏的指挥官套牌将它们带到了舞台的中央！它看起来可爱且无害……等到你开始给别人致命一击时，他们就来不及阻止你的掷硬币恐怖统治了。
“在早期，你要建立法术力基础以及施放一些武具，并且使用一些看起来很傻的掷硬币牌。接着部署你的指挥官！一般来说，我建议先使用岑斯莉，这样你就可以开始掷硬币并抓牌。对手会觉得你这么做十分有趣并且大笑。‘看啊，掷硬币套牌，太搞笑了！哈哈哈。’
“这时，你的机会就来了。部署欧寇然——它是这套牌最常见的致胜手段。如果你场上还有武具，那就装备上去！你只需猜对三次掷硬币就能利用欧寇然的指挥官伤害获胜——如果有合适的武具，或许不需要猜对那么多次。我曾用欧寇然一次造成了超过一万点伤害！对手当然会尽力去除它，你的反击类咒语就是这时候用的。如果有生物可以进行阻挡，你就使用赋予‘不能被阻挡’的牌来绕过它们。如果你实在想清空台面，那就用茜卓扬焰，这样力量过万（或其他夸张的数字）的欧寇然就能同时干掉台面上的其他生物！
“ 如果你对这套牌的运作方式有疑问，可以在社交媒体上联系我。祝你玩得开心！”
不闪珍品二周年庆套装
内含：
- 1x 秘室珍品 x 《双城之战》
- 1x 秘室珍品 x 《双城之战》：地
- 1x 欢迎来到德古拉城堡
- 1x 德古拉地
- 1x 夫毕佐：彻底、终极、完全迷途
- 1x 鳄鱼杰克逊的奇怪生物展
- 1x 厉害啊，兄弟
- 1x 像素雪境地图片文件
定价：
- $199.99/€234.99*/£199.99*/CN¥1,588.00/SG$291.88
*包含所在地区增值税
《万智牌：竞技场》兑换**：
- 一次性代码，可用于兑换一款“欢迎来到德古拉城堡”主题牌套
- 一次性代码，可用于兑换三款“厉害啊，兄弟”主题牌套
（牌套以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。
**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。
所有不闪的好东西精心打包成了一个套装。这有点像你要去参加聚餐，但你不确定会遇到什么。主人是你朋友的朋友，你们虽然合得来，但你真的不知道他们各自的朋友是否愿意和你交朋友。万一那些人都是怪咖，喜欢熔岩滑橇或者比赛剥玉米怎么办？好在结果那些人都是你喜欢的人，或者他们都是很酷的人，而且喜欢很有趣的事情，例如普通的滑橇或者比赛吃玉米。这真的非常棒，我想说的就是这个意思！
闪珍品二周年庆套装
内含：
- 1x 秘室珍品 x 《双城之战》全闪版
- 1x 秘室珍品 x 《双城之战》：地全闪版
- 1x 欢迎来到德古拉城堡全闪版
- 1x 德古拉地全闪版
- 1x 夫毕佐：彻底、终极、完全迷途全闪版
- 1x 鳄鱼杰克逊的奇怪生物展蚀刻闪版
- 1x 厉害啊，兄弟全闪版
- 1x 像素雪境地图片文件全闪版
- 1x 像素雪境地图片文件蚀刻闪版
定价：
- $299.99/€334.99*/£299.99*/CN¥2,388.00/SG$436.88
*包含所在地区增值税
《万智牌：竞技场》兑换**：
- 一次性代码，可用于兑换一款“欢迎来到德古拉城堡”主题牌套
- 一次性代码，可用于兑换三款“厉害啊，兄弟”主题牌套
（牌套以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。
**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。
用一整套绝妙闪牌来庆祝！这款套装内含这次所有闪的珍品（视情况可能是传统闪或蚀刻闪）。这就好比你去参加聚餐，你知道会有冷菜拼盘，你希望还能有一些高级的小点心。例如说芝士蛋糕或巧克力慕斯，烧卖也可以，如果主人够大方，最好有虾饺。结果，你吃到的是一桌好菜，比如香气四溢的猪肚包鸡，软糯可口的葱烧海参，四味兼备的鱼香肉丝，以及刀工精细的文思豆腐。我们的意思是，这次聚会简直妙极了。
套装的套装
内含：
- 1x 闪珍品二周年庆套装
- 1x 不闪珍品二周年庆套装
定价：
- $479.99/€544.99*/£479.99*/CN¥3,688.00/SG$698.88
*包含所在地区增值税
秘室珍品狂热爱好者可能想全都要。这个套装内含每一个珍品，无论是闪的还是不闪的。这基本等于聚餐结束回家时打包了十七袋好吃的。
请注意，这个套装里没有“正面我赢，背面你输指挥官套牌”。如果你想要含有它的套装，来看看下面的套装的套装套装！
套装的套装套装
内含：
- 1x 闪珍品二周年庆套装
- 1x 不闪珍品二周年庆套装
- 1x 正面我赢，背面你输指挥官套牌列表
定价：
- $549.99/€599.99*/£549.99*/CN¥4,288.00/SG$800.88
*包含所在地区增值税
秘室珍品狂热爱好者可能想全都要，最好还能额外喜加一。这个套装内含每一个珍品，无论是闪的还是不闪的。除此之外，还有一套“正面我赢，背面你输指挥官套牌”！这完全就是聚餐结束回家时不仅打包了十七袋好吃的，还有一个你一时三刻没工夫吃的大蛋糕。
秘室珍品的二周年庆还有许多事情要做，但你得到了足够的信息。现在，前往secretlair.wizards.com预购，时间是太平洋时间11月29日上午九点到12月23日上午九点，切勿等到派对结束，徒剩追忆！