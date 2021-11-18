珍品二周年庆来了！你细想一下，每一次的珍品合集都可以算是一场派对，你永远都是受邀嘉宾。今年，我们准备的东西诱惑力十足，来看看吧！

派对地点在secretlair.wizards.com，时间是太平洋时间11月29日上午九点到12月23日上午九点，赶紧预购，别等到音乐停止，太阳升起，父母度假归来！

秘室珍品 X 《双城之战》

逼从、把握今朝（表现为“第二轮”）以及克洛萨之攫（表现为“爆弹重拳”）的插画会于12月28日公布！

秘室珍品 x《双城之战》有不闪和传统闪两个版本。

内含：

1x 流放之径

1x 琉晶研究（表现为“不稳定谐波”）

1x 逼从

1x 把握今朝（表现为“第二轮”）

1x 克洛萨之攫（表现为“爆弹重拳”）

1x 魔力断流

1x 索蓝发电机（表现为“海克斯核心”）

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

秘室珍品很高兴地宣布和《双城之战》进行两部分的联动，这是讲述英雄联盟背景故事的全新电视剧集。

第一份珍品是将电视剧里的场景直接应用在标志性的万智牌牌张上。其中有琉晶研究和流放之径这样的经典咒语，插画上有受到玩家喜爱的角色，例如蔚、金克丝和杰斯（不是那个杰斯）。无论是 英雄联盟玩家还是万智牌爱好者都一定会想要这些牌。第一时间去购买吧！

秘室珍品 X 《双城之战》：地

秘室珍品 X 《双城之战》：地有不闪和传统闪两个版本。

内含：

1x 平原

1x 海岛

1x 沼泽

1x 山脉

1x 树林

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

秘室珍品很高兴地宣布和《双城之战》进行两部分的联动，这是讲述英雄联盟背景故事的全新电视剧集。

第二份珍品内含每种基本地各一张，上面描绘了皮尔特沃夫和祖安中标志性的地点。牌上绝美的画面直接取自电视剧集，这些英雄联盟里的场景能为你的套牌或收藏增添特色。来给自己买一套吧，或者为你认识的英雄联盟玩家或万智牌爱好者买一套——一定要第一时间下单！

欢迎来到德古拉城堡

欢迎来到德古拉城堡有不闪和传统闪两个版本。

内含：

1x 精选之血（表现为“远古的饥饿”）

1x 夜空细语（表现为“夜食者的探访”）

1x 非瑞克西亚高塔（表现为“德古拉之墓”）

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换一款“欢迎来到德古拉城堡”主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

[作者注：用德古拉的口吻写下面这些话会让它变得十分难读，所以请在阅读时模拟上牙犬齿处有两根尖牙露在外面（例如读到带哇呜之类的字时）。万分感谢。]

啊啊啊！欢迎光临我的城堡，旅行者。请自便，不要拘束。我们正准备开饭，请一定要赏光。我们有温暖的味噌汤，还有牛蛙，乌鸡，以及法式蜗牛。说得我胃口大开！我们很高兴你在这里。参加晚餐。不过，不妨首先欣赏一些艺术品吧？我有一些近期刚完成的漂亮肖像画，出自一些显然不是吸血鬼的画家之手，他们是托马斯·杜谢客、尼可拉斯·格利高里和尼尔斯·哈姆。我在万维网上订购的，你也可以这么做！

德古拉地

德古拉地有不闪和传统闪两个版本。

内含：

1x 全图平原

1x 全图海岛

1x 全图沼泽

1x 全图山脉

1x 全图树林

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

用这一组不可思议的德古拉主题基本地来吸血鬼化你的套牌或收藏。牌上的插画十分漂亮，会一直萦绕在你脑中，创作它们的画家是乔纳斯·德罗、多纳托·吉安寇拉、韩荣浩、安德雷斯·罗查和格泽格斯·鲁特考斯基。他们每个人都对虚构小说历史上最著名的吸血鬼进行了自己的诠释。

夫毕佐：彻底、终极、完全迷途

夫毕佐：彻底、终极、完全迷途有不闪和传统闪两个版本。

内含：

1x 无边框流放之径

1x 无边框迷梦深井

1x 无边框狂搜乱寻

1x 无边框入侵者警报

1x 无边框壳坞岛

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

你见过我们的孩子吗？他高约六十公分（也可能九十公分，取决于画家的创作），有一只水汪汪的大眼睛，有人发出类似吹气的声音，他就会回应。一想到他独自徘徊在拉尼卡的街头，我们就担心不已。劳驾你帮我们留意一下？我们觉得他躲在这份秘室珍品里的某处……

没错。这是五张牌的无边框全景，由玛丽亚·蒂瑞娜创作，其中藏满了万智牌和拉尼卡的彩蛋。你能在每张牌上都找到夫毕佐吗？

鳄鱼杰克逊的奇怪生物展

鳄鱼杰克逊的奇怪生物展有不闪和蚀刻闪两个版本。

内含：

1x 无边框贪食卓柏卡布拉

1x 无边框吞魔多头龙

1x 无边框辟路原羊

1x 无边框铁木尔剑齿虎

1x 无边框蜿蜒缠蟒

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

走过路过不要错过，大家都来看看表现莫甘达这一面的惊人展览。传奇牛仔鳄鱼杰克逊画出了各种古怪的野生动物给你观看。惊叹吧！贪食卓柏卡布拉的金色笑容！感受一下！蜿蜒缠蟒的温柔拥抱！跑起来！尽你所能逃离肆虐的辟路原羊！立即购买这份珍品，在你的动物收藏中加入这些小动物！

厉害啊，兄弟

厉害啊，兄弟有不闪和传统闪两个版本。

内含：

1x 无边框乙太劲风

1x 无边框反击咒语

1x 无边框装配

1x 无边框真伪莫辨

1x 无边框神秘导师

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换三种“厉害啊，兄弟”主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

你有没有看过自己的咒语？我们的意思是仔细地端详它们。例如，长时间盯着马特乌斯·曼哈尼尼画的这些蓝色美景看。细节超级丰富！这些牌是任何收藏的完美焦点，放在任何套牌中都能让人惊讶得合不拢嘴。对手可能会看得入神，甚至原谅你反击了他们的咒语。

像素雪境地图片文件

像素雪境地图片文件有不闪、传统闪和蚀刻闪三个版本。

内含：

1x 覆雪平原

1x 覆雪海岛

1x 覆雪沼泽

1x 覆雪山脉

1x 覆雪树林

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

我们准备再利用秘室珍品的测试张，把它们升级成你在像素雪境地图片文件盒子里看到的样子！ 这些测试张中的一部分会校准成全面印刷之前的颜色和图片质量，我希望以此探索减少工业废料的方法，具体做法是将这些测试张用作秘室珍品的包装材料。

外面下雪了！各位，外面下雪了！你想不想冲到外面，让第一朵雪花落在你的舌尖上？等等，为什么雪花那么尖？因为它是像素做的！它很尖锐！我们对这一切都感到遗憾！

经过进一步研究后，我们认为欣赏这些由画家朱比利创作的美丽像素雪景，最好是站在远方——例如隔着一张万智牌的牌张。这些是我们印制过的最酷的雪境基本地，它们就是你想用来提升套牌或扩充收藏的东西。但请忽略雪球。相信我们。

正面我赢，背面你输

翻面

翻面

翻面

翻面 翻面

内含：

1x 两面用无边框闪智慧之眼岑斯莉

1x 两面用无边框闪混沌之眼欧寇然

1x 两面用无边框闪宣导

1x 两面用无边框闪时间织联

1x 两面用无边框闪喀勒克的拇指

45x 额外的闪重印牌（点击此处了解全牌表）

50x 不闪的重印牌

1x 超级特殊的硬币

2x 展示用指挥官

10x 双面衍生物

1x 套牌盒

1x 生命计数器

1x 策略简介

1x 规则参考卡

定价：

$99.99/€115.99*/£99.99*/CN¥788.00/SG$145.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换两种“正面我赢，背面你输”主题牌套（以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

这里究竟发生了什么？

我们很激动地公布秘室珍品的第一款指挥官套牌。没错，在限定期限内，你能买到一副独特的100张牌套牌，其中有大量闪卡，10幅美得令人窒息的新插画（共五张牌，我们会在后文解释），以及一系列其他好东西，例如独一无二的硬币和生命计数器。

两面用的牌？这又是什么东西？

两面用的牌用到了炫酷的万智牌新技术，我们很高兴在此首次使用。这个概念很直白，不过牌张看起来一点都不简单。它们是双面牌，但是两面的功能一样。不过，两面的插画不一样。施放咒语时，你可以使用任意一面来炫耀，也可以只用你最喜欢的那一面。你甚至可以掷硬币来选择！这是你对局时展示自己的一种办法。

太棒了！这套牌能干什么？

这套牌是嘉文·维赫的密藏，玩起来十分爽。以下是他本人的说法：

“自从我在火线齐心系列设计了岑斯莉和欧寇然之后，我就一直很喜欢它们，这套我私藏的指挥官套牌将它们带到了舞台的中央！它看起来可爱且无害……等到你开始给别人致命一击时，他们就来不及阻止你的掷硬币恐怖统治了。

“在早期，你要建立法术力基础以及施放一些武具，并且使用一些看起来很傻的掷硬币牌。接着部署你的指挥官！一般来说，我建议先使用岑斯莉，这样你就可以开始掷硬币并抓牌。对手会觉得你这么做十分有趣并且大笑。‘看啊，掷硬币套牌，太搞笑了！哈哈哈。’

“这时，你的机会就来了。部署欧寇然——它是这套牌最常见的致胜手段。如果你场上还有武具，那就装备上去！你只需猜对三次掷硬币就能利用欧寇然的指挥官伤害获胜——如果有合适的武具，或许不需要猜对那么多次。我曾用欧寇然一次造成了超过一万点伤害！对手当然会尽力去除它，你的反击类咒语就是这时候用的。如果有生物可以进行阻挡，你就使用赋予‘不能被阻挡’的牌来绕过它们。如果你实在想清空台面，那就用茜卓扬焰，这样力量过万（或其他夸张的数字）的欧寇然就能同时干掉台面上的其他生物！

“ 如果你对这套牌的运作方式有疑问，可以在社交媒体上联系我。祝你玩得开心！”

不闪珍品二周年庆套装

内含：

1x 秘室珍品 x 《双城之战》

1x 秘室珍品 x 《双城之战》：地

1x 欢迎来到德古拉城堡

1x 德古拉地

1x 夫毕佐：彻底、终极、完全迷途

1x 鳄鱼杰克逊的奇怪生物展

1x 厉害啊，兄弟

1x 像素雪境地图片文件

定价：

$199.99/€234.99*/£199.99*/CN¥1,588.00/SG$291.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换一款“欢迎来到德古拉城堡”主题牌套

一次性代码，可用于兑换三款“厉害啊，兄弟”主题牌套

（牌套以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

所有不闪的好东西精心打包成了一个套装。这有点像你要去参加聚餐，但你不确定会遇到什么。主人是你朋友的朋友，你们虽然合得来，但你真的不知道他们各自的朋友是否愿意和你交朋友。万一那些人都是怪咖，喜欢熔岩滑橇或者比赛剥玉米怎么办？好在结果那些人都是你喜欢的人，或者他们都是很酷的人，而且喜欢很有趣的事情，例如普通的滑橇或者比赛吃玉米。这真的非常棒，我想说的就是这个意思！

闪珍品二周年庆套装

内含：

1x 秘室珍品 x 《双城之战》全闪版

1x 秘室珍品 x 《双城之战》：地全闪版

1x 欢迎来到德古拉城堡全闪版

1x 德古拉地全闪版

1x 夫毕佐：彻底、终极、完全迷途全闪版

1x 鳄鱼杰克逊的奇怪生物展蚀刻闪版

1x 厉害啊，兄弟全闪版

1x 像素雪境地图片文件全闪版

1x 像素雪境地图片文件蚀刻闪版

定价：

$299.99/€334.99*/£299.99*/CN¥2,388.00/SG$436.88

*包含所在地区增值税

《万智牌：竞技场》兑换**：

一次性代码，可用于兑换一款“欢迎来到德古拉城堡”主题牌套

一次性代码，可用于兑换三款“厉害啊，兄弟”主题牌套

（牌套以后可能在《万智牌：竞技场》中独立销售）。

**以下国家和地区无法兑换《MTG竞技场》中的物品：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

用一整套绝妙闪牌来庆祝！这款套装内含这次所有闪的珍品（视情况可能是传统闪或蚀刻闪）。这就好比你去参加聚餐，你知道会有冷菜拼盘，你希望还能有一些高级的小点心。例如说芝士蛋糕或巧克力慕斯，烧卖也可以，如果主人够大方，最好有虾饺。结果，你吃到的是一桌好菜，比如香气四溢的猪肚包鸡，软糯可口的葱烧海参，四味兼备的鱼香肉丝，以及刀工精细的文思豆腐。我们的意思是，这次聚会简直妙极了。

套装的套装

内含：

1x 闪珍品二周年庆套装

1x 不闪珍品二周年庆套装

定价：

$479.99/€544.99*/£479.99*/CN¥3,688.00/SG$698.88

*包含所在地区增值税

秘室珍品狂热爱好者可能想全都要。这个套装内含每一个珍品，无论是闪的还是不闪的。这基本等于聚餐结束回家时打包了十七袋好吃的。

请注意，这个套装里没有“正面我赢，背面你输指挥官套牌”。如果你想要含有它的套装，来看看下面的套装的套装套装！

套装的套装套装

内含：

1x 闪珍品二周年庆套装

1x 不闪珍品二周年庆套装

1x 正面我赢，背面你输指挥官套牌列表

定价：

$549.99/€599.99*/£549.99*/CN¥4,288.00/SG$800.88

*包含所在地区增值税

秘室珍品狂热爱好者可能想全都要，最好还能额外喜加一。这个套装内含每一个珍品，无论是闪的还是不闪的。除此之外，还有一套“正面我赢，背面你输指挥官套牌”！这完全就是聚餐结束回家时不仅打包了十七袋好吃的，还有一个你一时三刻没工夫吃的大蛋糕。

秘室珍品的二周年庆还有许多事情要做，但你得到了足够的信息。现在，前往secretlair.wizards.com预购，时间是太平洋时间11月29日上午九点到12月23日上午九点，切勿等到派对结束，徒剩追忆！