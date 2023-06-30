今年夏天，魔戒同盟将以全新的方式加入万智牌——和我们一起庆祝吧。7月7日至9日，万智牌庆典赛将在全球各地正式拉开序幕，WPN店和WPN优质店均可参与举办。

届时，你（和一同前来参赛的好友或家人）将在参与举办的店内打开两包魔戒：中洲传说速战补充包，进行三局速战休闲赛，尽享无与伦比的赛事体验。

如你携好友前来自发组成魔戒同盟，届时每人均会获得「携友前来」赠卡–——思想容器。此外，在万智牌配套程序上使用个人威世智帐号报名参赛还会额外获得珍贵奖品。

珍贵奖品是什么？问得好。前30名报名参赛的牌手前往参与举办的WPN店会获得收藏级骰子套装（共三种，获得其中一种），套装内含三个同色的六面骰（d6），装在印有金色鹏洛客符号的酒红色骰子袋里。

收藏级骰子 收藏级骰子套装和骰子袋

不同颜色的骰子套装对应店内封装产品中的Spindown计数器，这三款产品分别是：售前组合（部分）、套装和礼盒版套装。前往你最喜欢的当地游戏店扩充你的骰子收藏吧（全部集齐也可以）。

此外，如果你所在的地区可以使用《万智牌：竞技场》代码，我们会向你的收件箱发送一份特殊礼物：一副魔戒：中洲传说主题的预构组套牌。请务必使用与《万智牌：竞技场》绑定的同一个威世智帐号，套牌会在7月25日起发送至你的收件箱。

WPN优质店会为参赛者拍摄纪念照并放入相框以制成可用于比赛的1/1人类衍生物。这样你就能亲自为中洲而战！

参与举办的WPN优质店会获得足够数量的骰子套装用以发放给万智牌庆典赛的前90名参赛者，千万不要错过这个机会。

准备好和你的魔戒同盟来场风云会了吗？立即联系当地游戏店报名参赛，参与比肩比尔博111岁生日的盛典！