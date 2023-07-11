来看看指挥官大师指挥官套牌中的最新牌张和不同版本的指挥官牌！前往指挥官大师牌图集合查看本系列的更多牌张，本系列牌张的补充包添趣处理和赠卡版可访问指挥官大师特殊牌图集查看。

收藏编号779至782的牌是展示型指挥官，出自指挥官大师指挥官套牌。这些牌是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸——虽然便于你展示指挥官，但不能用于认证游戏。

和之前发售的大师系列不同，本系列推出了40张新加入万智牌的牌张，每副指挥官套牌内各有十张。这些牌可在指挥官大师指挥官套牌中开到，这其中的大部分牌会以宽画牌的形式出现在指挥官大师聚珍补充包里。关于以上信息的详细说明，请阅读收集指挥官大师一文。

指挥官大师的上市日期是2023年8月4日。你可通过以下方式预定产品：访问亚马逊网购，造访本地游戏店购买，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

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多色

Anikthea, Hand of Erebos

Commodore Guff

Sliver Gravemother

厄睿柏斯之手阿尼克霞

裂片妖坟母

Anikthea, Hand of Erebos

Commodore Guff

Sliver Gravemother

无色

Zhulodok, Void Gorger

虚空饕体祖禄铎

Zhulodok, Void Gorger

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