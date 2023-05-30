魔戒：中洲传说™牌图集合
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魔戒：中洲传说的上市日期是6月23日，可在本地游戏店购买，在亚马逊网购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。
白
| 蓝
| 黑
| 红
| 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
小马比尔
白塔守护波洛米尔
索隆克星弗罗多
白袍甘道夫
稍作缓息
勇敢的山姆怀斯
你休想过！
蓝
阿尔玟的赠礼
夏尔之友甘道夫
多阿姆洛斯骑士
萨茹曼的诈术
萨茹曼的风暴
艾森加德的背叛
黑
魔戒呼唤
黑蛮地克拉班
耐心谋策鬼咕噜
魔古尔副头领勾斯魔格
洛比莉亚·萨克维尔巴金斯
黑森林蝙蝠
邋遢终局
那兹古尔
奥克弓手
死灵法师索隆
邪敌阴影
凶残恶兽
安格玛巫王
红
洛汗元帅伊奥梅尔
奥克突袭
滥伐恩特森林
毛象
白昼破晓
绿
邦巴迪尔之歌
快乐的半身人
恩特怒火
恩特最后征袭
百中弓手莱戈拉斯
恩特的长名单
皮平之勇
恩特新贵急楸
多色
重联君王阿拉贡
退休小偷比尔博
无畏骑士伊奥温
弗罗多·巴金斯
灰袍甘道夫
悲恸复仇者吉姆利
洛汗侍从梅里
王城守卫皮平
英俊的伊姆拉希尔亲王
山姆怀斯·甘姆吉
诸色兼具的萨茹曼
黑暗魔君索隆
汤姆·邦巴迪尔
神器
至尊戒
巫师焰火
地
巴拉督尔
米那斯提力斯
末日山
夏尔
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林