来看看新公布的魔戒：中洲传说™牌张。查看魔戒：中洲传说的更多牌张，请前往特殊牌图集和指挥官牌图集合。

魔戒：中洲传说的上市日期是6月23日，可在本地游戏店购买，在亚马逊网购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿

多色 | 神器 | 地 | 所有牌张

白

小马比尔

白塔守护波洛米尔

索隆克星弗罗多

白袍甘道夫

稍作缓息

勇敢的山姆怀斯

你休想过！

蓝

阿尔玟的赠礼

夏尔之友甘道夫

多阿姆洛斯骑士

萨茹曼的诈术

萨茹曼的风暴

艾森加德的背叛

黑

魔戒呼唤

黑蛮地克拉班

耐心谋策鬼咕噜

魔古尔副头领勾斯魔格

洛比莉亚·萨克维尔巴金斯

黑森林蝙蝠

邋遢终局

那兹古尔

奥克弓手

死灵法师索隆

邪敌阴影

凶残恶兽

安格玛巫王

红

洛汗元帅伊奥梅尔

奥克突袭

滥伐恩特森林

毛象

白昼破晓

绿

邦巴迪尔之歌

快乐的半身人

恩特怒火

恩特最后征袭

百中弓手莱戈拉斯

恩特的长名单

皮平之勇

恩特新贵急楸

多色

重联君王阿拉贡

退休小偷比尔博

无畏骑士伊奥温

弗罗多·巴金斯

灰袍甘道夫

悲恸复仇者吉姆利

洛汗侍从梅里

王城守卫皮平

英俊的伊姆拉希尔亲王

山姆怀斯·甘姆吉

诸色兼具的萨茹曼

黑暗魔君索隆

汤姆·邦巴迪尔

神器

至尊戒

巫师焰火

地

巴拉督尔

米那斯提力斯

末日山

夏尔

平原

平原

海岛

海岛

沼泽

沼泽

山脉

山脉

树林

树林

白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿

多色 | 神器 | 地 | 所有牌张