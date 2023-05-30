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魔戒：中洲传说的上市日期是6月23日，可在本地游戏店购买，在亚马逊网购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

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小马比尔
小马比尔

白塔守护波洛米尔
白塔守护波洛米尔

索隆克星弗罗多
索隆克星弗罗多

白袍甘道夫
白袍甘道夫

稍作缓息
稍作缓息

勇敢的山姆怀斯
勇敢的山姆怀斯

你休想过！
你休想过！

阿尔玟的赠礼
阿尔玟的赠礼

夏尔之友甘道夫
夏尔之友甘道夫

多阿姆洛斯骑士
多阿姆洛斯骑士

萨茹曼的诈术
萨茹曼的诈术

萨茹曼的风暴
萨茹曼的风暴

艾森加德的背叛
艾森加德的背叛

魔戒呼唤
魔戒呼唤

黑蛮地克拉班
黑蛮地克拉班

耐心谋策鬼咕噜
耐心谋策鬼咕噜

魔古尔副头领勾斯魔格
魔古尔副头领勾斯魔格

洛比莉亚·萨克维尔巴金斯
洛比莉亚·萨克维尔巴金斯

黑森林蝙蝠
黑森林蝙蝠

邋遢终局
邋遢终局

那兹古尔
那兹古尔

奥克弓手
奥克弓手

死灵法师索隆
死灵法师索隆

邪敌阴影
邪敌阴影

凶残恶兽
凶残恶兽

安格玛巫王
安格玛巫王

洛汗元帅伊奥梅尔
洛汗元帅伊奥梅尔

奥克突袭
奥克突袭

滥伐恩特森林
滥伐恩特森林

毛象
毛象

白昼破晓
白昼破晓

绿

邦巴迪尔之歌
邦巴迪尔之歌

快乐的半身人
快乐的半身人

恩特怒火
恩特怒火

恩特最后征袭
恩特最后征袭

百中弓手莱戈拉斯
百中弓手莱戈拉斯

恩特的长名单
恩特的长名单

皮平之勇
皮平之勇

恩特新贵急楸
恩特新贵急楸

多色

重联君王阿拉贡
重联君王阿拉贡

退休小偷比尔博
退休小偷比尔博

无畏骑士伊奥温
无畏骑士伊奥温

弗罗多·巴金斯
弗罗多·巴金斯

灰袍甘道夫
灰袍甘道夫

悲恸复仇者吉姆利
悲恸复仇者吉姆利

洛汗侍从梅里
洛汗侍从梅里

王城守卫皮平
王城守卫皮平

英俊的伊姆拉希尔亲王
英俊的伊姆拉希尔亲王

山姆怀斯·甘姆吉
山姆怀斯·甘姆吉

诸色兼具的萨茹曼
诸色兼具的萨茹曼

黑暗魔君索隆
黑暗魔君索隆

汤姆·邦巴迪尔
汤姆·邦巴迪尔

神器

至尊戒
至尊戒

巫师焰火
巫师焰火

巴拉督尔
巴拉督尔

米那斯提力斯
米那斯提力斯

末日山
末日山

夏尔
夏尔

平原
平原

平原
平原

海岛
海岛

海岛
海岛

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

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