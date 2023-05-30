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收藏编号348至377的牌为名胜与瑰宝牌，从聚珍补充包里开出的是不闪版，在轮抽、系列和聚珍补充包展示盒里为传统闪盒顶赠卡。收藏编号378至407的牌为潮涌闪名胜与瑰宝牌，可从聚珍补充包中开出。

此外，收藏编号81至84的牌为展示型指挥官，可从魔戒：中洲传说指挥官套牌中开出。这些牌是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸——虽然便于你展示指挥官，但不能用于认证游戏。

魔戒：中洲传说的上市日期是6月23日，可在本地游戏店购买，在亚马逊网购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

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绿

巨石圆阵
巨石圆阵

多色

执盾女战士伊奥温
执盾女战士伊奥温

雄心霍比特人弗罗多
雄心霍比特人弗罗多

精灵女王加拉德瑞尔
精灵女王加拉德瑞尔

魔戒之主索隆
魔戒之主索隆

忠诚随员山姆
忠诚随员山姆

荒野巫师拉达加斯特
荒野巫师拉达加斯特

Éowyn, Shieldmaiden
Éowyn, Shieldmaiden

Frodo, Adventurous Hobbit
Frodo, Adventurous Hobbit

Galadriel, Elven-Queen
Galadriel, Elven-Queen

Sauron, Lord of the Rings
Sauron, Lord of the Rings

执盾女战士伊奥温
执盾女战士伊奥温

雄心霍比特人弗罗多
雄心霍比特人弗罗多

精灵女王加拉德瑞尔
精灵女王加拉德瑞尔

忠诚随员山姆
忠诚随员山姆

魔戒之主索隆
魔戒之主索隆

荒野巫师拉达加斯特
荒野巫师拉达加斯特

神器

云石古物
云石古物

陷阱桥
陷阱桥

欧佐晶岩
欧佐晶岩

明炉戒
明炉戒

蔽影矛
蔽影矛

Sol Ring (Elven)
Sol Ring (Elven)

Sol Ring (Dwarven)
Sol Ring (Dwarven)

Sol Ring (Human)
Sol Ring (Human)

古墓
古墓

泊卒卡腐沼
泊卒卡腐沼

母圣树
母圣树

灵魂洞窟
灵魂洞窟

荒芜寺院
荒芜寺院

返乡之径
返乡之径

水面院
水面院

荒原
荒原

育苗摇篮亚维马雅
育苗摇篮亚维马雅

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