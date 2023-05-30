魔戒：中洲传说™指挥官牌图集合
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收藏编号348至377的牌为名胜与瑰宝牌，从聚珍补充包里开出的是不闪版，在轮抽、系列和聚珍补充包展示盒里为传统闪盒顶赠卡。收藏编号378至407的牌为潮涌闪名胜与瑰宝牌，可从聚珍补充包中开出。
此外，收藏编号81至84的牌为展示型指挥官，可从魔戒：中洲传说指挥官套牌中开出。这些牌是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸——虽然便于你展示指挥官，但不能用于认证游戏。
魔戒：中洲传说的上市日期是6月23日，可在本地游戏店购买，在亚马逊网购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。
绿
巨石圆阵
多色
执盾女战士伊奥温
雄心霍比特人弗罗多
精灵女王加拉德瑞尔
魔戒之主索隆
忠诚随员山姆
荒野巫师拉达加斯特
Éowyn, Shieldmaiden
Frodo, Adventurous Hobbit
Galadriel, Elven-Queen
Sauron, Lord of the Rings
执盾女战士伊奥温
雄心霍比特人弗罗多
精灵女王加拉德瑞尔
忠诚随员山姆
魔戒之主索隆
荒野巫师拉达加斯特
神器
云石古物
陷阱桥
欧佐晶岩
明炉戒
蔽影矛
Sol Ring (Elven)
Sol Ring (Dwarven)
Sol Ring (Human)
地
古墓
泊卒卡腐沼
母圣树
灵魂洞窟
荒芜寺院
返乡之径
水面院
荒原
育苗摇篮亚维马雅