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收藏编号348至377的牌为名胜与瑰宝牌，从聚珍补充包里开出的是不闪版，在轮抽、系列和聚珍补充包展示盒里为传统闪盒顶赠卡。收藏编号378至407的牌为潮涌闪名胜与瑰宝牌，可从聚珍补充包中开出。

此外，收藏编号81至84的牌为展示型指挥官，可从魔戒：中洲传说指挥官套牌中开出。这些牌是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸——虽然便于你展示指挥官，但不能用于认证游戏。

魔戒：中洲传说的上市日期是6月23日，可在本地游戏店购买，在亚马逊网购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

绿 | 多色 | 神器 | 地 | 所有牌张

绿

巨石圆阵

多色

执盾女战士伊奥温

雄心霍比特人弗罗多

精灵女王加拉德瑞尔

魔戒之主索隆

忠诚随员山姆

荒野巫师拉达加斯特

Éowyn, Shieldmaiden

Frodo, Adventurous Hobbit

Galadriel, Elven-Queen

Sauron, Lord of the Rings

执盾女战士伊奥温

雄心霍比特人弗罗多

精灵女王加拉德瑞尔

忠诚随员山姆

魔戒之主索隆

荒野巫师拉达加斯特

神器

云石古物

陷阱桥

欧佐晶岩

明炉戒

蔽影矛

Sol Ring (Elven)

Sol Ring (Dwarven)

Sol Ring (Human)

地

古墓

泊卒卡腐沼

母圣树

灵魂洞窟

荒芜寺院

返乡之径

水面院

荒原

育苗摇篮亚维马雅

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