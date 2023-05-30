魔戒：中洲传说™特殊牌图集
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魔戒：中洲传说的上市日期是6月23日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。
白
| 蓝
| 黑
| 红
| 绿
多色 | 神器 | 地 | 所有牌张
白
白塔守护波洛米尔
索隆克星弗罗多
白袍甘道夫
勇敢的山姆怀斯
白塔守护波洛米尔
白袍甘道夫
索隆克星弗罗多
勇敢的山姆怀斯
蓝
夏尔之友甘道夫
夏尔之友甘道夫
萨茹曼的风暴
多阿姆洛斯骑士
黑
耐心谋策鬼咕噜
死灵法师索隆
安格玛巫王
那兹古尔
那兹古尔
那兹古尔
那兹古尔
那兹古尔
那兹古尔
那兹古尔
那兹古尔
洛比莉亚·萨克维尔巴金斯
黑蛮地克拉班
邋遢终局
黑森林蝙蝠
凶残恶兽
安格玛巫王
邪敌阴影
魔古尔副头领勾斯魔格
奥克弓手
耐心谋策鬼咕噜
红
奥克突袭
毛象
白昼破晓
洛汗元帅伊奥梅尔
绿
百中弓手莱戈拉斯
快乐的半身人
皮平之勇
恩特最后征袭
恩特新贵急楸
百中弓手莱戈拉斯
多色
新婚燕尔阿拉贡与阿尔玟
无睑魔眼索隆
重联君王阿拉贡
弗罗多·巴金斯
灰袍甘道夫
悲恸复仇者吉姆利
洛汗侍从梅里
王城守卫皮平
山姆怀斯·甘姆吉
诸色兼具的萨茹曼
黑暗魔君索隆
汤姆·邦巴迪尔
新婚燕尔阿拉贡与阿尔玟
无睑魔眼索隆
退休小偷比尔博
弗罗多·巴金斯
诸色兼具的萨茹曼
无畏骑士伊奥温
英俊的伊姆拉希尔亲王
重联君王阿拉贡
悲恸复仇者吉姆利
洛汗侍从梅里
王城守卫皮平
神器
开拓者旅靴
巫师焰火
至尊戒
地
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林
巴拉督尔
米那斯提力斯
末日山
夏尔
米那斯提力斯
巴拉督尔