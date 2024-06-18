啊！你为什么要偷偷摸摸地从背后吓唬人？我们即将通过Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®开始历史级别的刺客游戏。兄弟会和圣殿骑士在全新的战场上再度交锋，这里有直接从屡获殊荣的动作冒险系列游戏中选出的角色、武器和地点。

系列包含一个全新的关键字异能，以及一些复出机制，这里都会作简单介绍。在你躲进干草堆或进行其他行动之前，我们还是先快速介绍一下那些机制能干什么，这样你就能准备万全。毕竟，信息是最好的武器。等等，你用的是列奥尼达斯之矛？那还是要注意点。信息是次好的武器。

新机制：自由奔跑

你以精彩的方式逃脱，轻松翻过建筑以及其他各种挡路的障碍。这之后，刺杀才算真正完成。自由奔跑是新的替代性费用，让你能节约一些法术力来施放咒语，前提是由你操控的杀手或指挥官在该回合早些时候对任意牌手造成了伤害。

0017_MTGACR_Main: Eagle Vision

如果你玩的不是指挥官赛，自由奔跑依旧能生效——你只需要一个杀手就行。如果你玩的是指挥官赛，你用以发动袭击的指挥官甚至可以是别人的指挥官。你可以操控某个叛变的家伙，让它替你做事。杀手和/或指挥官甚至不一定要活着，也不一定仍然由你操控。只要它在该回合早些时候向任意牌手造成了战斗伤害，你就可以使用自由奔跑的费用。

用自由奔跑的费用来施放咒语不会改变其法术力值。举例来说，鹰眼视觉的法术力值始终是5，就算你支付{1}{U}来施放它也是一样。即使你能用咒语的自由奔跑费用来施放它，你也不一定非要这么做。你可以忽略自由奔跑，可能你想乘升降梯或别的什么，然后如常支付咒语的法术力费用。

复出机制：史迹

我之前说了历史级别的刺客游戏，你一定猜到会有这个机制了，对吗？史迹是一个复出的游戏用词，指的是神器、具有传奇超类别的东西和传纪。史迹本身是一个描述其他东西的形容词，所以在牌上，你可能会看到诸如「一个史迹咒语」「一个史迹永久物」这样的短语，或者在阿布斯泰戈娱乐这样的牌上是「一张史迹牌」。

0079_MTGACR_Main: Abstergo Entertainment

请记住，如果有东西提及施放史迹咒语，阿布斯泰戈娱乐就没法帮到你，因为使用地不算施放咒语。阿布斯泰戈娱乐仍然算是史迹，所以如果你操控了一个，且在你的坟墓场中还有一个，起动前者的异能，你就能将后者移回你手上。

复出机制：伪装

你不在任何地方，你谁也不是。隐藏身份是刺客排名前三的武器之一，可能是躲在情报以及一把锐利的长矛之后。两个复出机制，伪装和匿伏，能让对手一直处于猜疑状态。

0050_MTGACR_Main: Bayek of Siwa

如果一张牌具有伪装异能，你可以牌面朝下地施放它，隐藏它的身份。它成为牌面朝下的生物咒语，也就是说它是无色2/2，且没有名称和生物类别。它具有守护{2}，除此之外没有其他异能。它也没有法术力费用，因此其法术力值为0，你只是支付{3}这一替代性费用。

所成的生物或许不令人意外地成为一个牌面朝下的生物。它仍然没有名称或生物类别。它具有守护{2}，除此之外没有其他异能。它没有法术力费用且法术力值是0。不过，它是一个生物，所以能做生物会的事情：攻击，阻挡，佩带武具，上面放指示物，等等。你可以在任何时候检视由你操控且牌面朝下的永久物。其他牌手不能检视你牌面朝下的永久物，你也不能检视他们的，除非有东西表示你可以。

任何你有优先权的时候，你可以支付牌面朝下之永久物的伪装费用来将其翻回正面。这会立即发生，不用到堆叠且不能被回应。这么做的流程是，首先展示那张牌，让所有都看到其伪装费用为何。结果所成的永久物立即具有其真实的特征。那是个无害的2/2生物，对手能很安心地不阻挡它？不能，它会立即（瞧，我在这一段里一直说「立即」，为的是强调你基本无法回应这个动作）变成锡瓦的巴耶克，它一定能（但没那么立即）打对手6点。

将一个永久物翻回正面不会使得那个永久物再次进战场。它还是那个永久物，所以它上面之前有的灵气、武具或指示物仍然在上面。如果它之前正在攻击或阻挡，它仍然处于该状态。如果它之前是咒语或异能的目标，它现在仍然是，不过它可能现在不再是合法目标。

如果你操控多于一个牌面朝下的永久物，它们必须能始终轻松地彼此区分开。你不能用物理上的方法把它们混在一起好让对手无法区分它们。它们进战场的顺序必须清楚表明。举例来说，如果你上回合用你的三个牌面朝下的生物之一攻击过，应当让每个人都清楚地知道是哪个。

如果游戏结束，或者如果你离开了一盘多人游戏，你需要向所有人展示你牌面朝下的永久物，让所有人都知道它们可以合法地牌面朝下。这在比赛的对局中十分关键。

复出机制：匿伏

另一种让你的战斗力隐匿身份的方法是匿伏，这是一个复出的关键字动作。如果有效应令你匿伏一张牌，则你将它牌面朝下地放进战场。结果所成的永久物是一个2/2无色生物，没有名称，没有生物类别，没有法术力费用。它具有守护{2}，除此之外没有其他异能。

0014_MTGACR_Main: Become Anonymous

值得一提的是，结果所成的生物和你利用伪装施放了咒语之后得到的东西看起来一样，涉及牌面朝下之永久物的许多规则也一样适用。有一个区别是你如何将匿伏的永久物翻回正面。你不是支付其伪装费用，它可能也没有，如果一个匿伏的永久物确实是生物牌，你就能随时支付其法术力费用将它翻回正面。

如果你很幸运，或者提前计划过，你可能匿伏了一张牌且它有其他异能可以翻回正面，例如变身或伪装。如果是这样的情况，你可以利用那些异能中任何适用的。举例来说，如果匿伏了一张具伪装的生物牌，你将其翻回正面时既可以支付其伪装费用，也可以利用匿伏支付其法术力费用。

0008_MTGACR_TokenBst: A Mysterious Creature

上图的辅助用牌是可选用的游戏配件，你可以用它给你牌面朝下的永久物多一点气派，直到揭露它的身份为止。

从牌图集合到本地游戏店，Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®于7月5日上市，准备来体验吧！