备受喜爱的龙与地下城冒险经历，将随着指挥官传奇：争战博德之门系列一起重回万智牌世界。本系列将造访D&D世界中一处最著名的背景设定，里面不仅有全新的精彩机制，带回不少热门机制（例如掷d20骰），还有更多机制焕新复出。在我详细说明这些机制之前，请容许我先来介绍一下身世。

身世

具体来说，我要介绍的是这些身世：

身世是全新的结界类别。传奇身世牌代表着特殊历练，道尽你指挥官的生平过往，讲述其因何而成如今的形象。每张身世牌都会为你的指挥官提供加成，令其（以及你）在游戏中获益。这类加成最常见有这两种形式：让你的指挥官获得异能，或令其力量／防御力有所提升。

选择身世

如果身世结界的颜色符合你指挥官的标识色，你当然也可以像其他牌张一张如常加入到指挥官套牌中。不过本系列中的一些传奇生物牌具有特殊异能，允许他们跟一个身世同在统帅区中开始游戏。

关于周游学者沃洛，你要记下的一点是（除了各种生物类别之外）它具有「选择身世」此异能。之前我们已有允许牌手利用多于一个指挥官的拍档异能，选择背景正是该异能的特殊变化版本。如果你选作指挥官的传奇生物同时也选择了一个身世，则你就可以将该生物跟对应的传奇身世结界一起放在统帅区来开始游戏。如果你如此作，则该身世就会是你套牌的第二指挥官。这就意味着该身世的标识色可以跟传奇生物不同，且你会用传奇生物牌和传奇身世牌组合后的标识色，来决定你指挥官套牌中的其他98张牌（或指挥官轮抽的58张）能加入哪些。

在用以确定标识色组合之外，该身世本身就是一个单独的指挥官。如果它将进入你的坟墓场、被放逐或因故离开战场，则你可以将它放回统帅区。「指挥官税」（即你从统帅区第二次施放指挥官开始逐次追加的两点法术力费用）也会对你的身世个别生效。

有些牌（通常是身世本身），会提及「指挥官生物」。除非某个身世结界指挥官同时也是生物，否则这些字眼并不包括此身世。不过对其他情况而言，如果某张牌提及「你的指挥官」，则就是指传奇生物或是传奇身世结界。所以类似于指挥官信标（虽然本系列中未包含此牌，但依然很多人会用）这类牌能拿到传奇生物或传奇身世。任何检查你是否操控你指挥官的效应，在你操控一个或两个指挥官时都视为满足条件。诸如指挥塔（本系列中包含此牌！）这类牌张能加你指挥官标识色组合中任一颜色的法术力。

先制

任何身经百战的冒险家都会告诉你，在龙与地下城中，掷骰先攻，夺取先制非常关键。在指挥官传奇：争战博德之门中也同样如此。在万智牌术语中，先制是牌手在游戏中能获得的一种称号（类似在其他系列中出现的君主）。游戏一开始时没有牌手握有先制，而牌手有以下三种方式来掌握先制。最直接的方式便是利用白羽山冒险家这类牌张。

第二种掌握先制的方式是攻击当前握有先制的牌手。如果由你操控的生物对该牌手造成战斗伤害，则你握有先制。不过先制到手之后，就要想办法守住它！其他牌手也定会迅速应对，以期夺走你的先制。

第三种掌握先制的方式，是让当前握有先制的牌手离开游戏。当此情况发生时，轮到该回合的牌手会掌握先制。如果握有先制的牌手在自己的回合离开游戏，或与主动牌手同时离开游戏，则依照回合顺序下一位轮到的牌手会握有先制。

一旦有牌手握有先制后，在这盘游戏接下来的时段就只会有一位牌手拥有先制此称号。于有牌手掌握先制时，当前握有先制的牌手（如有）会失去先制。

那我们为什么要争夺先制呢？因为握有先制会有三大好处：首先，每当牌手掌握先制时，其会深入地底城（地底城是全新的地城牌，请参见下文的「地城」部分）。就算该牌手此时已握有先制，也会发生此事。其次，握有先制的该、牌手会在其维持开始时再次深入地底城。最后，本系列中有几张牌会因你握有先制而变得更强。

地下城

地城，顾名思义，是龙与地下城体验的一个重要部分。地城牌最初于龙与地下城：被遗忘国度战记系列中跟着「深入地城」此关键字异能一起登场。这一牌张类别在本系列中随同地底城这张全新地城牌复出。

跟之前的地城牌一样，地底城在游戏开始时位于游戏外，并会在统帅区中停留一段时间。牌手只能利用全新的关键字动作「深入地底城」（此为深入地城的特殊版本）来进入地底城。牌手会在其掌握先制时深入地底城，且如果在其维持开始时仍握有先制的话，也会在此时深入地底城。（请参见上文的「先制」部分）。

就大部分机制而言，深入地底城跟深入地城的运作方式并无二致。如果某牌手深入地底城时已经身处某个地城中，则其会进入该地城的下一个房间（就算该地城不是地底城也是如此）。但是，如果当某牌手深入地底城时不在地城中，则该牌手不能自由选择要将哪张地城牌放进统帅区中。而是必须将地底城此地城牌放入统帅区。剩余的流程就跟先前一样。该牌手将进度标记放置于地底城最顶上的第一个房间中，然后该房间的异能触发。

如果你利用出自被遗忘国度战记系列中的牌来深入地城，你就不能选择开始地底城此地城。不过如果你已经在地底城此地城中，则你就会将你的标记移到地底城的下一个房间上。由于你不可能同时身处两个地方（纯粹就是物理上不可行），因此仍限制每位牌手每次只能在统帅区中有一张地城牌。举例来说，你可以在地底城中，也可以在凡戴尔的失落矿坑中，但不能同时在这两者之中。你要先完成一个地城之后，才能开始下一个。

欲了解更多有关「深入地城」此关键字动作及先前印制的地城牌，请参阅被遗忘国度战记机制文章。

龙

啊…对了。

龙，同样顾名思义，也是龙与地下城体验中的一个重要部分，因此本系列中也含有大量的龙。虽然我们不打算再开一次这玩笑，但好像哪份合约里提到过我们必须介绍龙与地下城。这可能是，也可能不是[autocard mvid="479448"]Stet[/autocard]的错。

与…门？

够了，这也太牵强了。不能因为系列的名字里面有就…等等，这好像真的是个机制？那好吧，那我们就来说一说！

门是一种复出的地类别。它本身没有任何规则含义，但某些门（包括本系列中的一些）的异能会关心你操控了哪些门，或是你操控的其他门数量。

繁影

繁影这一复出机制让生物能够同时向所有对手发动进攻。每当一个由你操控且具繁影异能的生物攻击时，每有一个防御牌手以外的对手，你便可以派出一个为该生物复制品的衍生物，用来攻击该对手或由该对手操控的鹏洛客。有了繁影异能，你便能同时攻击所有人，或是只攻击其中某些人（如果你有特别政治考量的话）。由于每个衍生物你都「可以」选择是否要派出，因此你能不为某些对手派出衍生物。攻击鹏洛客同样也会触发繁影异能，因为鹏洛客的操控者是防御牌手。

这些衍生物所复制的，就只有具繁影异能的生物上所印制的东西而已。如果提尔的战斗天使上面贴附有灵气或武具，则它们不会被复制。+1/+1指示物或任何更改其力量、防御力或异能的非复制效应也是如此。在战斗结束时，这些衍生物便被放逐。它们不会进入坟墓场，所以那些每当一个生物死去时会触发的异能也不会触发。

另一个要点是，这些衍生物是以「正进行攻击」的状态横置进入战场。这意味着它们从未被宣告为攻击者。如果你有任何会在每当生物攻击时便触发的异能，则这些异能不会触发。换言之，繁影不会触发其本身。

历险

最后（但并非不重要），我们还有一个最适合D&D的复出机制～历险者牌。

沃洛会记下怪物图鉴不是生物牌。其实，指挥官传奇：争战博德之门是第一个在非生物永久物上印制了历险的系列。除此之外，历险者牌和历险自它们在艾卓王权系列中首登场后并无太多变动。

于你使用具有历险的牌时，你选择是要施放永久物咒语还是历险咒语。永久物咒语有通常的文字框，位于右侧；而历险咒语则在左侧有属于它自己的文字框，还有历险自己的名称、类别和法术力费用。如果你将它当作永久物来施放，则于其结算时便会如常进战场。

将它当作历险来施放的过程也差不多。它会作为历险咒语进入堆叠，且能够正常回应，甚至被反击。如果它结算，你会依照其上叙述的指示行事，但于其结算时，你不是将它置入你的坟墓场，而是改为将它放逐。现在你的牌就在历险中！你问我「一本书要怎么历险」？也许是在背包里随着传奇说书人闯荡世界，也许是置于恐怖海盗船长舱房床边跟他一起扬帆四海。也许，只是也许，它发现自己内里全是七彩历险。

总之，当你想让自己的牌张完成历险时，它能安全返回。如果某张牌因你将它当作历险来施放而被放逐，则你可以从放逐区施放该永久物咒语！但你只有历险咒语结算，且该牌仍在放逐区中时才能如此。如果该咒语被反击，你就没这么走运了。

当历险者牌在战场上时，就可以完全忽略掉历险及那半边的所有文字。当这张牌在你手上、你坟墓场、你牌库，甚至放逐区中时，它就只有永久物的特征，而没有历险的特征。

踏上历险！

无论是亲身参加售前赛，或是呼朋引伴在家中同乐，你都有机会一睹指挥官传奇：争战博德之门系列中的强力牌张、趣味机制、巧妙关联，以及D&D玩家的满盈回忆。那你还在等什么呢？集结成团，准备历险吧！