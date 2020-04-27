上周，我们开始分享依克黎：巨兽时空里个别牌张的设计故事。上周还没讲完，这周我还有更多要告诉你们的。

明师循环

在决定创造一个怪兽时空时一开始就知道的，是想要创造怪兽和世界里一些人类的联系。怪兽与人类的同盟是在怪兽电影中一个很重要的比喻，也被我们用来作为时空的原始素材。最大的问题在于要如何捕捉当中的感觉？是的，对我们来说制作大怪兽很容易—万智牌已经很擅长这点—但要创造一段在怪兽和渺小人类间的关系将格外微妙。

明师循环的出现正是为了试图捕捉这个风味。我们问自己的问题是人类要如何帮助怪兽？这系列里有关键字指示物的元素，如果人类可以提供怪兽关键字指示物呢？在对局设计的版本里我们把他们为「训练者」，因为他们可以帮助怪兽学习新东西—这也是另一个怪兽电影的比喻。为了强调这个风味，明师全部都是人类，且只能在非人类上放指示物。我相信这是我们在系列里第一次使用「非人类」。

下一步是创造一个明师和怪兽间的连结。我们制作了一个能为带有适当关键字的目标生物冠上第二个异能的方式（也就是明师给那只生物的关键字）。明师的异能可以用在任何有该关键字的生物上，但进战场效应可以至少保证有一个目标。原始的版本里循环里每个生物的异能都是不一样的，除了绿色的—如果我没记错的话，绿色的异能就是放上 +1/+1 指示物。

系列设计保留了循环但做了两个改变。其一，他们不再让每个生物有不同的效应，而全部都使用 +1/+1 指示物。这是最有效率的异能，且把他们全部统一能让整个循环感觉更一致。其二，他们把异能从影响「目标生物」改为影响所有你具有该异能的生物。这在让整个循环更强的同时，并更加鼓励了关键字指示物（及使用天生带有那些异能的生物）。

紫铜军黜人卢卡

卢卡是故事里的主要角色，也是系列里新的鹏洛客。卢卡是一名持绊人，代表他是其中一个可以和怪兽连结的人类。虽然我们曾制作过很多能跟大生物互动的绿色鹏洛客，却从来没有做过红色的。这是卢卡在设计上的指导原则，最大的问题是要如何让他用感觉红色的方式和大生物连结？

我相信大绝招设计起来是最简单的。红色感觉会做什么？直击伤害。我们要怎么把那和大生物连结？依照他们的攻击力。这是一个 R&D 称为「咬」（对应的是会双向造成伤害的互斗）。我们已经把咬的异能移到了绿色，且红色有许多方式可以造成直接伤害，而绿色确实可以使用一个专注在绿色的版本。话虽如此，红色依然得到了这个异能，所以一个让所有你的生物咬对手的大绝招感觉挺适合卢卡的。

下一个是中间的异能。多年以前，我们决定要把「型态转变」的异能从蓝色移到红色（那指的是把战场上的一只生物变成从牌库顶来的另一只生物）。想法是让你会知道结果的生物变身保留在蓝色里，而红色将会得到结果是随机时的异能—考虑到红色混乱的那一面。为了利用大生物的主题，卢卡中间的异能是型态转变的异能，只是在费用是往上，代表当你使用异能的时候，新的生物会比你放逐的那个拥有更高的法术力费用。这鼓励了你在一副有大生物的套牌里使用卢卡。

最有争议的是卢卡的第一个异能。我们想要一些是红色但能利用生物主题的东西，这个异能最早的版本是一个一般的「冲动抽牌」效应，让你放逐牌库顶牌并在该回合可以使用—只是限定只在生物牌上。问题在于那个版本鼓励你使用低费的生物，因为你不希望错过可以施放他们的时机。一个会让你使用大生物的版本需要这个效应有更长的期间。

这让系列设计团队带着现在这个只要卢卡一直在战场上，生物就可以被施放的版本找上了颜色议会。这经过了很多的讨论，但最后决定是我们愿意尝试往外推一点。关键在于我们想要一些压力来鼓励你尽早使用这些牌，而实际上当卢卡离场后你也不再能使用它们也看似满足这个条件，所以我们决定试试看。我不知道我们是否会制作更多像这样的牌，这很大一部分将取决时这次实验的结果。

传说循环

如我在预览文章中所说的，依克黎是一个带有闩色内容的怪兽系列，而非一个有怪兽内容的闩色系列。这代表我们想要把闩色主题以某个方式很好地整合，并和系列其他部分有很好的互动。传说循环在执行这个概念上是一个很好的例子。每个传说都被设计为可以单色使用，但使用闩色将会有一个很棒的升级。这个系列的挑战是找到两个级别的效应，你希望基础效应足够好到让玩家愿意使用，而升级版本也够吸引人来鼓励混色。我们透过几个方法完成了这件事。

斯达兹传说在三色版本中让你有更多掌控权，而依卢那传说则反过来给你第二个异能—一个和第一个异能非常协同的异能。涅司罗传说在三色的版本里移除了目标的限制给你更多选择。瓦卓克传说在升级版本里提供了目标生物一个额外的效应。布洛寇传说则是改变了会受到咒语影响的东西。每张牌都以不同的方式处理了升级，但个个都用了一个让咒语感觉被加强的方式。由于这发生在系列设计的时候，我并未参加这个循环的设计，但我对用不同的工具完成这件事感到很惊艳。

古道娜尔施

娜尔施是最后一个正式进到这个系列的鹏洛客（薇薇安和卢卡在故事里扮演很重要的角色）．而过程是这样的：这个系列有一个小的闩色主题，而闩色的鹏洛客非常少（在这里「非常少」我指的是只有一个—重获新生的萨坎是绿色、蓝色和红色），我们决定要制作一个闩色鹏洛客。由于我们已经有了重获新生的萨坎，使得这张鹏洛客必须要是其他的一个闩色：红白黑、白黑绿、蓝红白或黑绿蓝。技巧是找到一个角色已经存在于其中两个颜色中，但放入第三个颜色也不会感觉不合理。

就以红白黑举例来说，红白的鹏洛客有哪些？阿耶尼、华特莉和娜希丽都在红白出现过，但只有娜希丽现在依然是红白。我们可以把她加上黑色吗？或许。哪些是白黑的鹏洛客？卡娅和索霖。如果把这两个其中一个加上红色是否合理？可能不行。哪些是黑白的鹏洛客？ 安戈斯、达雷迪和萨坎都有黑红的鹏洛客牌，有人认为欧尼希兹和提勃本质上也算是黑红的角色，有哪一个可以加上白色吗？安戈斯或许可以，但我们有很大的疑虑。在探索完选项之后，我们把娜希丽和安戈斯列为可能 。

我们为白黑绿做了同样的事，并认为凯利斯、贾路、索霖和瓦丝卡是有机会的。蓝黑白里有机会的有娜尔施、拉尔、莎希莉和双胞胎（萝婉和威尔）。黑绿蓝里有安梭苛、奇奥拉、妮莎和瓯柯。如果你开始把现在在标准赛里的角色拿掉（不算入火花之战），这移除了安梭苛、凯利斯、贾路、卡娅、瓯柯、拉尔、索霖、瓦丝卡、萝婉和威尔。如此一来留下的有安戈斯、奇奥拉、娜希丽、娜尔施、妮莎和莎希莉。大多数要加上第三个颜色都有些勉强—除了一个以外。或许娜尔施在之前的鹏洛客牌上是白蓝或着纯蓝，但她的传奇生物是蓝红白。在检视了全部的选项之后，显然娜尔施是我们最好的选择。

剩下的就只有我们要为她制作一个很酷的的蓝红白鹏洛客版本。娜尔施一直都有在意「非生物咒语」的主题，那成了我们的起点。她的第一个异能被设计为帮助你施放非生物咒语。蓝色和红色都有一点创造法术力的东西（通常蓝色是无色而红色是暂时性的），而白色提供了加血。第一个异能在颜色派上有一点超出，但把它推往咒语的这个方向（蓝色和红色专门的领域）有些帮助。第二个异能利用了她对知识的渴求以及军事的专业，结合了蓝色的掠夺及红色的直击伤害。她的大绝招结合了施放非生物咒语和直伤。这张牌比起白色跟偏向红蓝，但由于蓝红白是一个非常咒语导向的闩色，这张牌让三个颜色感觉有整体性。如我常说的，制作三色牌有些微妙，因为要加上所有三个颜色的元素并不容易，所以我们很努力地尝试去确保整体我们想要三个颜色合在一起的感觉。我认为娜尔施的表现很不错。

欧佐晶岩

在 1998 年的时候，我做了这张牌：

一开始是为了一个标准赛系列设计的，但我被告知把指示物从一个类别转为另一个类别并非黑框牌的规则能很好处理的东西。在几年之后原版的秘罗地里，我制作了这张牌：

藉由把一个指示物依照你所选择的目标转换成两种指示物当中的一种，我们解决了之前碰到的问题。现在会重新提到这一点，是因为欧佐晶岩一开始就是因为Aaron Forsythe 告诉 Dave Humpherys 这个系列里应该要有一张Giant Fan 而来的。Aaron 了解到有很多不同种类的指示物是依克黎里一个很独特的特性，如果能让你移动那些指示物一定会很有趣。

我相信这张牌经过了几次的来回改动，从起动式异能改成了两个触发式的异能。现在的版本确保了你的关键字指示物绝不会被浪费。如果一个生物死去时带有它们，你可以保留并移到其他地方。和 Giant Fan比起来，好处在于你不需要为这个异能支付法术力，缺点则是灵活性稍微低一些。

通牒循环

如在设计文章中所解释的，我们在洞察设计里制作了一个存在于弧色（一个颜色和它的两个邻色）但不存在于闩色（一个颜色和它的两个对色）的循环清单。这个循环是当中分数最高的，闩色中玩家最需要 的就是第一次出现在阿拉若断片当中的通牒。

为了要制作新的通牒，你得先要回顾并检视旧的通牒。通牒的定义有哪些？基本上有三点：

它的费用必须要是 MMNNNOO ，N 是中间的颜色而 M 和 O 是另外两个颜色。 它必须要是法术。 它必须要是一个大型且很华丽的效应。

在这之外基本上没有规范，除了效应得要大概地感觉在这三个颜色当中合理。因为我们想要一个单一效应而非多个小型效应的组合（除了一张牌之外），而并没有方式能去捕捉每个颜色的感觉。整体需要感觉像是所有颜色的结合。我很诚实地说这很微妙，而这也是为什么通牒那么难设计的原因。

毁坏通牒的基底是牌色，那三个颜色是大规模毁灭的颜色。哪个是我们所能想到最顶级的大规模毁灭效应？如果是消灭你对手所有的东西呢？这三个颜色感觉可以做到，且感觉起来挺华丽的。我们最后没有让它消灭对手的地牌，以让他们保留些许能反击的梦想。

创生通牒的基底是蓝色，单纯抽牌感觉并不够帅气。要怎么能把抽牌变得更有趣？如果可以把所有你抽到的永久物都放进战场呢？这是绿色和红色可以做到的（即使红色通常只是暂时的），且带来了额外的吸引力。剩下为一个问题就是几张牌。我相信五这个数字是在对局测试了不同数字后决定的。

神秘通牒的基底是黑色，它包含了三个会复活的颜色。（黑色能让任何东西复活，白色通常是让较小的东西复活，而绿色则是会自己回来的生物。）我认为第一个版本是让所有的生物复活，但那是我们曾经做过的效应，且就算是七点法术力依然很强。有什么方法可以调整让它感觉更加独特？如果把每个名字的生物各带一只回来呢？这将会在各个赛制里鼓励一些很有趣的套牌，且在指挥官里更加强大—因为这限制已经是指挥官的预设条件了。

启迪通牒的基底是红色，这一张我们稍微偷了一点懒。所有其他的通牒都是单一的大型效应，启迪通牒有三个效应，分别属于三个颜色。5 点伤害是红色，5 点生命是白色，而五张牌是蓝色。我认为他们尝试了一堆不同的效应，而这个效应的表现最好。

突发通牒的基底是绿色，它有三个最专注在牌库上的效应。（黑色能找出任何东西，蓝色能找咒语而白色找出生物。）我想从牌库里免费施放任意两个咒语有些过强，所以它们加上了你选择三张的小游戏（我想「单色」的限制是为了对局的原因存在，像是我们并不想要你施放两个通牒）并让一个对手选择三个效应中的其中两个。这张牌要求你选择三张不同名的牌，所以你不能找三张同样的效应，因为这样对手就将无法参与。

我们最后得到了五张很华丽的牌，所以我希望大家对闩色通牒超过十年的等待是值得的。

护兽薇薇安

薇薇安是故事里另一个主要的角色，显然她也需要在系列里有一张鹏洛客牌。关于她的设计我们有这些目标：

她一直专注于生物上，我们希望这继续下去。理想的情况里，她应该要跟系列里的生物有良好的配合。 卢卡同样也有一个生物主题，我们想要保持她和卢卡间的不同。 在前期，我们尝试不要把鹏洛客跟系列里的机制主题有太紧密的结合，但后来采取了截然不同的方向。系列里这些独特的机制能让我们设计出一个其他地方无法设计的鹏洛客吗？由于鹏洛客的设计空间已经很狭窄，所以如果可以那我们就应该这么做。

从火花之战开始，鹏洛客能有静止式及触发式的异能，而薇薇安则得到了两个静止式的异能。首先，她可以从牌库顶施放生物。这利用了她的生物主题并帮助获得牌张优势。第二，为了让她完成这个目的，你可以随时检视你的牌库顶牌。她最下面的能力（因为在进战场后就马上可以使用，那并非真正是一个大绝招，）也让她获得牌张优势—不过同样是藉由生物的方式。因为搜寻生物十分强力，法术力费用需要比之前小，这也让她和卢卡有所区别—卢卡是更大—并解决了一些对局设计上的顾虑。

中间的异能利用了系列里的关键字指示物。很多鹏洛客都可以派出衍生生物，但薇薇安得到了一个不常见的灵活性。确实她随时都可以派出3/3 野兽（薇薇安很喜欢野兽），但她可以决定每个衍生生物要拥有三个里面的哪一个关键字异能。在此要回答一个我很确定会被问的问题：有，我们有探索过死触，因为那包含在纯绿可以派出关键字衍生生物的子集合当中，但最后被证明有些过强，所以被从选项当中拿掉。我相信死触后来被延势所取代，也是最后一个出现在关键字指示物上的关键字（它在洞察设计时就不存在）。

依克黎的狮虎

这是今天所有我所要告诉你们关于依克黎的故事，希望你们喜欢。一如往常，我很想知道你们对于今天的专栏、任何我所提到的牌，或是依克黎整体的反馈。你们可以写email 给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumblr、Instagram 和 抖音）与我联系。

下周回来我们一起来看依克黎：巨兽时空 的洞察设计文件。

在那之前，愿你有属于自己的怪兽故事。