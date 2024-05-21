欢迎来到摩登新篇3预览的第一周。我会和你们分享这系列的设计故事、和你们介绍洞察设计团队，并且秀一张酷炫的预览牌。如果这听起来很有趣，那就继续读下去吧。

摩登家族

在我解释这系列是如何制作之前，我想要先和你们介绍洞察设计团队。（摩登新篇 3没有探索设计团队。）正常来说，我会要求洞察设计团队的带领来撰写简介并且介绍团队，但由于Erik Lauer已经离开威世智了，所以这次就是我来写。

点击这里来看摩登新篇3的洞察设计团队 Erik Lauer（带领） Erik Lauer带领的开发和系列设计团队比所有人都要来得多。（他带领或共同带领了以下这些系列：万智牌 2010、万智牌 2011、围攻秘罗地、依尼翠、重返拉尼卡、塞洛斯、鞑契可汗、再战赞迪卡、卡拉德许、依夏兰、多明纳里亚、烽会拉尼卡、艾卓王权、赞迪卡再起、依尼翠：黯夜猎踪、依尼翠：腥红婚誓、多明纳里亚：众志成城、非瑞克西亚：万界归一，以及依夏兰迷窟。）Erik也带领过一些洞察设计团队，但通常都是重印牌系列（万智牌2011、摩登大师2015，和精英大师）。他很有兴趣想尝试带领一个主要是新卡牌设计系列的洞察设计。摩登新篇 3就是他这么做的第一次尝试。你们会在明年看到他的第二次尝试，即代号「究极」的重返鞑契。Erik是个这游戏过去历史的超级粉丝，所以对于能带领第三个摩登新篇系列感到非常地兴奋。 Aaron Forsythe Aaron是万智牌设计的副总以及我的老板。他带领了第一个摩登新篇的系列设计，然后和Erik一样也是个万智牌历史的超级粉丝。Aaron因为工作的关系没有办法常常参与设计团队，所以他对于能参与那些设计团队是非常挑剔的。我常常会称呼摩登新篇系列为「衰败设计」，因为你能使用所有的机制以及一个非常高的复杂度。这类型的系列刚好就是Aaron所擅长的。（Aaron也和我一同处理了时间漩涡。） Ethan Fleischer Ethan和我正是在R&D黑客松中提出摩登新篇这点子的两个人。Ethan带领了那次的黑客松设计团队，以及摩登新篇和摩登新篇2的洞察设计团队，所以他也是这第三次设计的理想人选。Ethan非常喜爱万智牌的故事，同时也很享受摩登新篇所给予在这游戏的历史中所能使用任何创意要素的各种自由。 Michael Majors Michael是摩登新篇3的系列设计带领，所以他想参与洞察设计团队来理解这系列架构和这里的思考过程。Michael是R&D中最擅长打造限制赛环境的人之一。Michael在洞察设计中花了不少时间来确保系列设计有遵循前一个团队的愿景。

一个摩登的故事

我先让大家回想起一个摩登新篇的系列到底意味着什么开始吧。当我们在多年前制作时间漩涡环境时，我们碰到了一个之前完全没看过的现象。时间漩涡环境在组织对局中的表现非常好，但是在销售方面却很差。在那之前，认证赛事和销售是紧密不可分的：当其中之一表现好的时候，另一边也不会太差。时间漩涡环境显示出有一群我们昵称为「隐形人」的牌手，即不会出现在主要市场调查、比较没玩那么久，以及比较不喜欢太复杂机制的牌手。他们个别花的钱虽然比不上老牌手，但却占了牌手的大多数。这个教训，加上我们在洛温环境所犯下的一些错误，导致我们创造出新世界秩序的东西，目的就是要简化标准系列。

快转多年到我们的第一次黑客松。R&D黑客松是个许多R&D成员在一周的时间里先暂停手上其他计划来做些新想法的脑力激荡时刻。第一次的黑客松是要找出新的补充型产品。我和Ethan都发现了较复杂的轮抽环境也是有受众的，毕竟那些游玩时间漩涡环境比赛的牌手都很喜欢它。我们是否能做出一个补充系列来给这群受众呢？

我们在那次的黑客松中所制定的原理就是，一个摩登新篇系列并不是要创造新机制，而是要利用过去的所有机制、利用这个提高的复杂度来做出一些我们正常情况下无法创造出来的设计，像是混搭旧机制以及微调旧的卡牌和主题。这让我们大大地倾向怀旧感，让我们能制作出让老牌手更兴奋的卡牌。在洞察设计时，我们之后会决定让这系列能在摩登赛中使用。

当Erik被指派为摩登新篇3的洞察设计带领时，他就和Aaron询问了我在上面所提到的所有条件。

这系列需要限制只能使用现有的机制吗？ 一个高复杂度系列可以做到的事情之一就是它允许高复杂度机制的创造。我们没有其他任何地方可以这么做。我们是否应该利用这次的机会呢？这点被驳回了，因为这么做会导致系列的其他东西偏向简单来维持适当的整体复杂度。这对Aaron来说会和牌手的期望互相冲突。

这系列必须要怀旧吗？我们可以建立一个使用旧机制的设计，但却感觉像是个比较完整的时空，而不是个从多重宇宙中东抓一个西抓一个的混合物。探索我们能用旧机制做的新东西，然后以它们为中心建构一个世界是否合理呢？Aaron觉得新时空比较适合标准系列，而东凑西凑的混合物则是可以最大化团队所能制作的设计。Aaron想要保留怀旧感。

这系列需要能在摩登赛中使用吗？ 摩登新篇被加入摩登是因为我们想要找个可以使用这些卡牌的比赛环境，而摩登赛制的强度对于我们想要制作的设计也是没有问题的。新的系列是否要朝另一个方向走呢？也许可以在另一个赛制，比如说先驱中使用？Aaron想要让新系列也能和前两个一样。另外，这个产品叫做摩登新篇，所以光这点就创造出它是能在摩登赛中使用的期望了。

在最后，在探讨预设架构的各种差异之后，Erik和Aaron决定保持原状。摩登新篇2是当时销售量最好的系列（ 魔戒：中洲传说™ 已经超越它了）多少也影响了这个决定。如果它没坏掉的话…

Erik为档案创造卡牌所做的第一件事情就是为每个曾经出现过的机制设计一张新牌。并不是所有的机制在最后都会被推出，但这个练习让Erik可以理解不同机制的各种潜能。这也帮助Erik能重新定位每种机制的设计空间。

除了这些之外，Erik也从各种数据源（包含万智牌线上版）中检视了摩登赛制中有那些套牌。他的焦点并不是放在一线套牌，而是那些二线甚至三线的套牌上。哪些套牌比较接近一线呢？与其让最强的套牌更好，Erik希望这个系列可以强化二线和三线套牌的主题。他的目标是要让摩登赛制变得更有趣，而不是更强力。

这次探索的结果让Erik领悟到有个机制工具（双面牌）和其他的机制主题（能量、无色和奥扎奇）可以在这系列中扮演更重要的角色。

双面牌

双面牌是在威世智做的另一个交换式卡牌游戏Duel Masters中第一次出现的。我们在多年前设计了Duel Masters来敲门日本市场（那边的集换式卡牌游戏非常受欢迎），而我们也会在之后把它带回美国。我们原本估计这游戏只会活个三到五年，但完全没想到Duel Masters在2022庆祝了它的二十周年。我们曾经两度试图把这游戏带回美国，但这两次都不怎么成功。

Duel Masters的双面牌一开始不会放在你的套牌里，而是在一个叫做超次元区域的地方。在游戏开始时可以在这个区域放最多八张牌，然后在特定的情况下可以从这个区域施放这些牌。牌手可以选择施放任何一面，而这两面都有自己的法术力费用。如果牌手选择施放前面，那在特定的情况下也可以把它转为背面。Duel Masters这些年来利用了双面牌做了许多东西，其中也有个像是融合的机制。

当我们在制作最初的依尼翠设计时（之前设计只分为设计和开发），我让团队脑力激荡是否有方法可以展现狼人。狼人在当时只有三个，而它们既不强力在风味上也完全没有记忆点，所以我认为在机制上捕捉狼人是这系列成功的关键。设计团队的成员之一Tom LaPille才刚处理过Duel Masters，所以他很清楚双面牌的存在。我们的讨论有提到想要展示两种状态（人类和狼人），所以Tom提出了这个使用双面牌的想法来给这些状态自己的卡牌面。

和Duel Masters的使用方法不同的是，我们给双面牌初始的设计会先使用正面，然后在达成条件之后则是可以变成背面。在一些像是狼人的卡牌上，我们甚至能把它们变回正面。我们之后会把这种双面牌称呼为转化双面牌。为了统一狼人，我们想出了一个系统，让这些狼人可以在同样的情况下从人类变成狼人（不施放任何咒语—变为比较安静的夜晚），然后用另一个不同的情况把狼人变回人类（同一个牌手在同一个回合施放两个咒语—变为活动比较多的白日）。

我得承认我一开始是保持怀疑态度的，但是在设计前期我们会尝试各种东西，因为就和双面牌这个例子一样，感觉可疑的东西在最后玩起来是有可能非常棒的。设计团队很快就决定我们想要使用双面牌，但我们必须得先说服R&D的其他人才行。首先，我们得确保它们是印得出来的。Duel Masters没这方面的问题，但是万智牌的规模大很多，所以我们得确保可以达到万智牌的需求。

下一个要处理的大问题就是要解决它们是如何运作的。它们有两面，那它们可以放进套牌里吗？Duel Masters选择不把它们放进套牌里，而是放在一个不同的区域中。我们原本的解决方法是在套牌中放一个单面的卡牌，然后在你施放它的时候你就可以去拿出双面的永久物了。虽然它不完全是个衍生物，但这个双面牌在运作上是很相似的。这个计划失败了，因为我们发现印刷机器只有九成的机率能保证这两张牌会出现在同一个补充包里，而当时的其他印刷机器甚至连这点都做不到。我们之后获得大多数牌手都会使用牌套的数据，所以我们就将双面牌直接放进套牌里，然后做出列表牌给那些没使用（非透明）牌套的牌手。

有趣的是，双面牌最大的阻碍反而是内部的反弹。有一部分的R&D强烈地觉得没有万智牌的牌背有点太超过了。幸运地是，我获得了R&D上层的支持，所以双面牌就成功地推出了。有趣的是，由于一开始的内部担忧实在太多了，所以我们决定只在依尼翠和黑影笼罩中使用它们，然后在依尼翠环境的最后一个系列艾维欣重临中则是完全没使用。虽然它的机制大半是新的，但还是有保留一些东西。不过，艾维欣重临最大的抱怨之一就是它没有任何的双面牌。

阿瓦布镇长 血脉维系者

我们在 PAX West相关的派对上第一次公开了它们。我们打开幕帘展示一张巨大的卡牌。我们然后旋转了卡牌来展现它转化的过程，但这想法太大胆了所以很多人并没有这么联想—他们以为我们只是在展示另外一张牌。我甚至带了一张实体的卡牌，让我可以解释双面牌并且秀给其他人看。（「你看，前后两面都是牌喔。」）双面牌在我们宣布它们的时候引起了非常多的争议，但是在产品推出之后它们变得挺受欢迎的，受欢迎到我们开始寻找能使用它们的其他地方。

维林逸才杰斯 异端治疗师莉莲娜

第一次的机会就是万智牌：起源。我们在述说守护者前五位成员（基定、杰斯、莉莲娜、茜卓和妮莎）的起源故事，而设计团队则是想到一个酷炫的点子，即展现这些角色在变成鹏洛客之前的传奇生物版本，以及他们第一次点燃火花的时刻。从技术上来说，这些双面牌并没有转化而是放逐然后以背面回到战场上。这会是第一次某个系列以数量非常有限的方式使用双面牌（另外稀有度也比较高），这表示大多数的补充包都不会有双面牌。相比之下，最初的依尼翠环境有个双面牌的字段，所以每一个补充包里面都会有一张。

0237a_MTGMH3_MainDFC: Ajani, Nacatl Pariah

这些双面鹏洛客非常地受欢迎，我们也因此收到许多再设计出他们的要求。Aaron很清楚牌手的这个欲望，所以要求Erik放一组新的双面鹏洛客循环到摩登新篇3里。

大天使艾维欣 破碎之刃姬瑟拉

渐逝之光布鲁娜 梦魇异音布瑟拉

双面牌会在依尼翠暗影归来，使用的是一样的转化双面牌。异月传奇会利用双面牌引进融合这个机制。我曾在Unglued中的 B.F.M. 这张卡牌上使用过类似的机制，即把两张牌结合变为一个永久物。 双面牌的技术正是让这些东西能在正常规则中运作的关键。

伊替莫成长仪式 烈龙尼可波拉斯

我们下次使用双面牌的时机则是依夏兰环境。这两个系列都有探险的主题，而我们则是喜欢能转化为强力地牌的卡牌。我们就是在这时候决定双面牌应该是落叶机制，这表示任何想要使用它的系列都可以这么做。双面牌在生产和物流方面还是需要一些额外的费用，所以我们得小心不过度使用它们，但它们具有非常巨大的设计空间然后又非常受欢迎，因此也会吸引我们一直使用它们。2019核心系列会再度测试极限，因为里面只有一张双面的尼可波拉斯鹏洛客牌。

赞迪卡再起会引进使用双面牌的全新方式。我们有注意到Duel Masters是如何使用双面牌的，所以我们决定可以试试另一种不同的机制模式。与其让牌手施放卡牌的一面然后转化它，这里有另一种让你可以施放或使用其中一面的不同版本，但却没有办法能转化它。我们称呼这个版本为模块双面牌。这些基本上就是连体牌，不过这些可以是永久物，并且能使用更多的规则叙述然后有两种插画。

巴勒格复苏 怒火神托拉夫 火花学者萝婉

这里的设计空间多到我决定接下来一年内的三个主要系列都要有自己的版本。赞迪卡再起有背面为地的模块双面牌，刚好符合赞迪卡系列的地主题；凯德海姆使用模式双面牌来代表这时空上的神。每张牌的正面都是具有副类别为神的传奇生物，然后背面则是一个和该神有关的永久物。斯翠海文：魔法学校的变化比较多一点。它有一些是正面为永久物、然后背面为瞬间或法术的牌以符合这系列「在乎瞬间和法术」的主题。它也有些卡牌代表每个学院的两个校长（一面一个），以及一张代表在此时空念书的萝婉和威尔的模式双面鹏洛客牌。

模式双面地牌收到极大的欢迎，同时也是Erik个人最喜欢的设计，所以当他利用每个机制设计卡牌时，他也做了些模式双面地牌的设计。摩登新篇和摩登新篇2无法使用双面牌，所以这就成为摩登新篇3第一次可以做的东西了。除了双面鹏洛客的循环之外，其余的双面牌设计都是地的模式双面牌，而这也包含了我今天的预览牌：

点击这里来看Disciple of Freyalise // Garden of Freyalise 0250a_MTGMH3_MainDFC: Disciple of Freyalise

偶俑拼接师 破镜奇谭 力量渴求徒红蜘蛛

依尼翠：黯夜猎踪和依尼翠：腥红婚誓使用的是转化双面牌，毕竟这是造访依尼翠系列的传统。神河霓朝纪则是结合了双面牌和传纪，这样在每个故事结束时你都能获得一个相关的生物。在兄弟之战补充包里出现的变形金钢牌则是使用了一个叫做难以置信的新机制的双面牌，而这也是我们第一次把转化双面牌的技术和模式双面牌技术结合。牌手可以施放两面的任何一面，然后也有方法在战场上互相转化来捕捉变形金钢的风味。

进军依克黎 奉献祭刃 0189a_MTGLCI_Main: Huatli, Poet of Unity

邪军压境除了使用转化双面牌来表现战争中被非瑞化的生物之外，也引进了一种新的卡牌类别：具有围攻这个副类别的战役（都是双面牌），以及第一个可以产出双面衍生物的新机制。依夏兰迷窟会带回能变成地的转化双面牌，并且引进一个叫做化炼的新机制（这机制利用转化双面牌来展现使用一种物质来创造一个全新的东西）。它同时也有第一个能转化成传纪的生物：合众诗人华特莉。

我很高兴摩登新篇 3能使用到双面牌（这不是大多数补充系列能使用的东西），而我也希望这也能为摩登新篇的方程式带来一些新的契机。

我今天时间就这么多了。我会在下周谈到能量、无色和奥扎奇的主题，并且述说十种轮抽的原型。如同以往，我很想听听你们对于今天的专栏或是摩登新篇3的想法。你们可以写email给我，或是透过我的社交媒体账号（X、Blogatog、Instagram，或是TikTok）来与我联络。

请在下周回来看第二部。

直到下次，希望你们能使用到万智牌卡牌的前后两面（可能的话）。