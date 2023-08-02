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Card Image Gallery / Commander Masters

指挥官大师牌图集合

指挥官大师的上市日期是2023年8月4日。如想了解这些牌张和本系列中所有特殊处理的具体获取方式，请阅读收集指挥官大师这篇文章。

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白色 (143)
蓝色 (124)
黑色 (120)
红色 (125)
绿色 (144)
多彩 (103)
无色 (47)
神器 (125)
地 (136)

指挥官大师的上市日期是2023年8月4日。如想了解这些牌张和本系列中所有特殊处理的具体获取方式，请阅读收集指挥官大师这篇文章。

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