如果你是一個隨時關注新東西的魔法風雲會玩家（既然你正在看這篇文章，我相信你是的），你很有可能會在這週末前往本地的店家參加幻滅時刻的售前現開賽。（如果「售前現開賽」這個詞對你沒什麼意義，那你絕對要看看我寫的售前現開賽指南 並用店家搜尋器搜尋身邊的售前現開賽！）這是我最喜歡的魔法風雲會比賽，沒有任何東西跟售前現開賽一樣有趣。

你坐了下來，拿到一個看起來很不錯的盒子。一旦店家下達了口號（或甚至是揮舞著一面旗子－聽起來真的挺不錯的）示意大家可以開始後，你將會急忙地打開盒子，恨不得早一步把那些牌從閃閃發光的牢籠裡解救出來。

那當你打開每個補充包時第一件會做的事是什麼？

如果你像其他許許多多的魔法風雲會玩家一樣，你將會先從最後面開始看稀有牌！

這是我們從一開始撕包時就會做的事。大家都想知道：「我到底開到了什麼好東西？」

但這不只是把這些牌放進你最喜歡的標準賽套牌那麼簡單，你實際上將需要用這些牌來構築一副套牌。那如果你開到一張很棒的稀有牌卻不宜使用該怎麼辦？

今天就讓我們來聊聊這個話題。

為你的視野增添色彩

當你在看輪抽強者、前Limited Resources主持人，以及威世智內部現開聯盟大魔王Ryan Spain打開他的牌池時，你發現會做一些跟大部分人都不一樣的事。

Ryan會以面朝下的方式打開他的補充包，刻意地把稀有牌（依然是以面朝下的方式）拿出來疊成一疊放在旁邊。

接著他會照顏色區分並評估哪個顏色看起來最強。直到開始鎖定某些顏色後，才會把稀有牌翻過來瞧瞧看它們給他帶來了哪些選擇。

為什麼Ryan要這樣做？

因為稀有牌的吸引力實在太大 . . .且有時具有致命的吸引力。

假設在你在第一包幻滅時刻就看到稀有牌是毒蠍神。

那看起來很不錯！你瞧它有多強！使用這張牌不好嗎？

然後，當你在打開剩下的補充包以及分牌時，腦中將持續不停地思考毒蠍神。它想要你使用它，瞧瞧它有多好！在你打開所有補充包之際，你內心已經傾向了那兩個顏色。

問題來了：使用這兩個顏色的其中任何一個可能都是不正確的。但由於你在一開始就已經戴上了毒蠍神的有色眼鏡，你會試圖使用它並在比應該的更早之前就開始避開其他的顏色—這過程中很可能對你的套牌造成傷害。

Ryan在這裡使用了不同的策略。

他想在不被那些瘋狂的稀有炸彈牌影響下去思考他該使用哪些顏色。為什麼？

因為在限制賽當中，一副套牌遠不僅僅只是一張牌。首先，你需要至少40張牌，而其中大概23張是非地牌。其次，你的套牌需要有些可以整體運作的藍圖－而非因為你想使用某張特定的稀有牌而被迫進行的計劃。

我見過太多太多玩家在限制賽的牌池中避開了某個顏色中一些很棒的普通跟非普通牌，只為了另一個顏色中一張很強的稀有牌跟一些一般的其他牌。這個決定通常是錯誤的。

要知道重點在於Ryan依然會把他的稀有牌納入考慮。他並非只是盲目地構築套牌，並在最後翻開那些稀有牌看到兩張終耀巨龍（又一次 Ryan？真的嗎？）時聳聳肩並完全忽略。他試圖先獨立於稀有牌外評估他的牌池，來讓他的偏好（如果有的話）與顏色強度有所連結，而那將對評估強度來說會有較好的效果。

你在限制賽的目標通常是讓整副套牌盡可能地強，而非只是最大化幾個方面的強度，而最後拉低套牌的平均強度。

「通常」

所以，哪些是屬於「通常」的情況？是的，就像魔法風雲會裡的大部份事情一樣，事情總有例外。

你絕對不想讓稀有牌把你推離有強度又有深度的顏色。如果你只因為藍色開到一張很強的稀有牌及一些四費叫3/3，就無視白色有很多強力去除咒語跟生物而避開它的話，路就開始走偏了。

但如果你並沒有那些真的很好的顏色呢？

現開賽這個賽制與其他賽制不同，你通常非常倚賴你所開到的東西。在構築賽時你帶來自己的套牌， 輪抽時則是從整個桌上選擇你要的東西，但現開賽的六個補充包就是你所擁有的一切－不管是好是壞。

有時會有一個很棒的牌池，那很不錯；但大多數構築現開賽套牌的理論都是建立在反面上：如果牌池不強時你該怎麼贏？

而那就是朝著稀有牌的方向構築可以是合適行為的時候。

假設在打開了牌池並進行了評估後，你認為它的強度沒有那麼強。這個牌池可以構築一副略遜於平均的雙色套牌。它將足以對付類似強度的套牌，但在對上大多數開到強牌池的玩家時將無縛雞之力。

那代表就是該冒險的時候了。

如果正參加一場大賽，你的目標應該是獲勝，為了達成目標將得要踏過其他的勝者。一個可以擊敗比你好的套牌的方法是最大化你的強力稀有牌，並利用幾張特別的強牌來在未被處理時擊敗對手。

假設你開到了之前提過的終耀巨龍。

整體來說，你認為最好的選擇是構築一副白藍套牌。大多數的紅牌都不強，但你同樣也覺得整副套牌強度並不足夠，也沒有夠強的個別牌張。

在這個情況下，或許換到紅色來放終耀巨龍就是值得的。就算這會讓你的套牌平均強度降低，但如果本來就已經不強，你就會需要額外的補強來幫助你獲勝。（在這個特別的例子下，我或許會多使用一些循環牌來讓自己有多一點的機會可以抽到它。）

為了這個目標，你得要對自己誠實。如果你告訴自己你的那副實際上高於平均的套牌是低於平均只為放進終耀巨龍的話，這麼做就不再有意義。這並非永遠正確的決定，但卻是在特殊情況下可以使用的戰略。

混色加進稀有牌

另一個很重要要考慮的點：你永遠都可以試著混色放進稀有牌。

尤其是在現開賽中。一般來說這個賽制較慢也有較多時間可以讓你去找到需要的顏色，這時混色是合理的。如果你開到一張毒蠍神而缺少黑色的牌，也可以放一些沼澤來把毒蠍神加進套牌裡。

你不應該每次都如此做；這絕對要依你的牌張跟套牌而定。但這是個在構築時要銘記在心的選項，尤其是你開到不錯的調色牌時。

想知道更多嗎？我曾在之前的文章「混色」中談過混色的問題。你可以參考看看何時應該（或不應該）混色。

稀有的建議

我花了幾年的時間才開始不在構築限制賽套牌時先看開到了什麼稀有牌－所以希望這篇文章也可以讓你們開始改掉這個習慣！希望這能給你們帶來幫助，並提供一些在本週末售前現開賽上的一些方向

有任何問題或想法嗎？我都很想知道！你永遠都可以在推特或Tumblr上找到我，或用英文寄信到beyondbasicsmagic@gmail.com給我。

希望你們有個絕妙的售前現開賽，我們下週見！享受幻滅時刻的每一個瞬間吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight