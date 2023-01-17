非瑞克西亞：萬界歸一中的情況不太妙，也可以說好極了，端看你對「非瑞克西亞征服多重宇宙」此事的觀感如何。新非瑞克西亞蓬勃發展，雖然此界魔判官之間對未來道路還有些許爭執，也有部分鵬洛客前來破壞，還有秘羅人殘黨流落其間，想要再度奪回時空，但終點卻是明朗異常：萬界歸一。然而，有了新機制，系列才會完化。讓我們來看看這些新機制吧。

下毒

你沒看到非瑞克西亞在召喚嗎？這類生物本身就應該帶有明顯的警示標識。它們非常危險，倘若落入其毒手，就有可能令你中毒而死～無論你的總生命還有多健康。下毒是全新的關鍵字異能，見於本系列部分非瑞人生物之上，包括下面這位可怖的野獵神聖武士。

每次具下毒異能的生物對任一玩家造成戰鬥傷害時，該玩家會得到若干中毒指示物，其數量等同於該生物的下毒值。即是緊接著「下毒」此關鍵字後出現的數字。這類生物是在對玩家造成傷害的同時送上中毒指示物，因此對方會遭到多方面的打擊。雖然玩家在得到十個或更多中毒指示物之後就會輸，但在下一部分中，我們便會知道讓對手中毒的好處其實能來得更早。

生物的下毒值與其力量之間並無關聯。如果某個具下毒6的生物向任一對手造成了1點戰鬥傷害，對方也會得到六個中毒指示物。要是造成15點戰鬥傷害呢？也還是六個中毒指示物。如果該生物是對其他生物或鵬洛客造成傷害，下毒便沒有效果。

腐化

長久以外，利用中毒指示物擊敗對手這種另類致勝手段，一直是許多玩家的追求所在。但除了少數幾張牌之外，中毒指示物帶來的回報不是一擊見效，就是一無所有。如果你無法給對手送上第十個中毒指示物，則他前面得到的九個便了無意義。腐化這一新的異能提示，清楚標明了哪些異能會在有對手具有三個或更多中毒指示物的時候，令牌張變得更強。

某些腐化異能（例如樹種核心的最後一個異能）屬於起動式異能。如果你有已腐化的對手，則你便能起動該異能；如果你沒有這類對手的話，你便不能起動。還有一些腐化異能（例如斯勒夫的巢穴之最後一個異能）屬於靜止式異能，只要有對手具有三個或更多中毒指示物，這類異能的效應便會生效。在多人遊戲中，你只需要一位對手具有三個或更多中毒指示物即可，無需所有人都滿足此條件。

你還會找到具腐化異能的瞬間和巫術。其中有部分異能，在咒語結算時你有已腐化對手的情況下，便會產生額外效應。而還有部分異能則會影響咒語的費用或其能夠指定的目標。腐化異能形式多樣，散佈中毒指示物而讓你得到的回報每張牌也各不相同～不過有一點始終不變：樂趣非凡。

秘羅萬歲！

秘羅人還沒有認輸。「秘羅萬歲！」是見於部分武具牌上的全新觸發式異能，能令武具進戰場時就能帶著使用者完全（不是完化）顯威。

跟其他武具一樣，這類武具進戰場時並未裝備。如果在觸發式異能結算前，它就已因故離開戰場，則你雖然仍會派出反抗軍衍生生物，但他們只能赤手空拳上陣。具「秘羅萬歲！」異能之武具的運作方式，與其他武具並無二致。你可以利用佩帶異能將此類武具貼附到其他由你操控的生物上。

爍油指示物

儘管爍油指示物不屬於關鍵字異能，本身也沒有特殊的規則含義，但它們在非瑞克西亞的大業中確實是不可或缺的一環。有些牌（例如窪巴司的鍛冶爐）會在自己上面放置爍油指示物，然後利用這些指示物產生其他效應。

有些牌會在乎由你操控的永久物中，有多少個上面有爍油指示物。還有些牌能讓爍油指示物四處移動。萬物很快便會變得滑溜起來。

增殖

增殖是本系列的特色復出關鍵字動作，這恐怕一點都不意外：畢竟已經有了爍油指示物、中毒指示物，那這些豈不是多多益善？每當你要增殖時，你會選擇任意數量其上已有指示物的玩家或永久物。對每位玩家或每個永久物上的每種指示物而言，你都會為其增加一個。

舉例來說，如果你操控一個其上有+1/+1指示物和一個爍油指示物的生物，且你在增殖時選擇了該生物，則它最後上面會有兩個+1/+1指示物和兩個爍油指示物。如果你和對手各操控了一個鵬洛客，你可以選擇你自己的鵬洛客好讓它新得一個忠誠指示物，同時不選擇對手的鵬洛客（這樣它便什麼都得不到）。如果你操控某個其上有一個+1/+1指示物和一個暈眩指示物（這類指示物你可能不想多要）的生物，則你就只有如下選擇：為其上每種指示物各加一個，或什麼都不加。

萬界歸一的牌張

當多重宇宙的命運懸而未決時，你會跟隨哪一方參戰？非瑞克西亞：萬界歸一於2月10日上市，你可以前往當地遊戲店預購，造訪亞馬遜線上購買，或前往其他魔法風雲會販售店購買。