我們以鵬洛客指南的第三部分做為這趟斑隆洛時空探索之旅的結尾！記得前往第一部分與第二部分查看更多關於這個時空及其動物民居民的細節。

蝠民

人們經常認為蝠民是古怪神秘的夜間守護者。迷信、仁慈，且擁有猛烈的防衛意識，蝠民對忠誠、傳統與秩序的感受特別強烈。蝠民社群通常由僵化的角色來定義，正如他們依賴月亮與星辰那可預測的確定性，利用夜空的星圖來引導他們的選擇以及驅動他們的魔法。在最好的情況下，他們是可靠忠誠的保護者，並與他們的同胞關係緊密。在最糟的情況下，蝠民相當遲鈍，並過份嚴格地遵守階級制度與秩序。

性格

蝠民社群由僵化的角色與清楚定義的階級所構成。較大社群的領導者身兼魔法師、精神領袖，與武術老手。個別的蝠民經常都是獨行俠；人們會發現他們獨自飛出巡邏或安靜地自修。作爲夜行性生物，他們鮮少與蒼茂谷的其他居民互動，而且他們經常被視為冷漠又神秘。有些蝠民自詡為命中註定的保護者，而有許多蝠民更是狂熱地守護蒼茂谷，將他們的角色內化為大型動物民社群中微妙安全平衡的守護者。

通常蝠民會關心大規模的平衡問題，用宇宙的規模來思考。算命與占星是熱門的蝠民嗜好，而且他們依照星辰展示的理想狀態來過生活。這通常延續了他們那冷淡疏離的怪癖，而且他們難以進行世俗交談以及與其他動物民產生連結。即使在蝠民社群的結構中，依然有更多性格古怪的成員，那些偏好冒險或捨棄其預定路線的成員；這些蝠民經常被稱為漂流星，並且被較大的蝠民社群以著迷與挫敗參半的眼光看待。

夜間 守護者

在其他動物入睡時，蝠民是蒼茂谷的夜間守護者。蝠民的其中一種核心信念就是了解萬物皆有平衡—黑夜不能沒有白晝，光明不能沒有陰影，或生命不能沒有死亡。因為蝠民獨自承擔了夜間安全與看守的職責，他們經常要求日間動物民的生命力來驅動他們的保護。他們收集這些能量的方法可能相當粗暴，但他們的服務與奉獻卻不容質疑。

月之頌歌

在每一輪四個月相（新月、盈月、滿月、殘月）的最後階段，整座蒼茂谷的蝠民會舉辦一場名為月之頌歌的慶典。蝠民利用月之頌歌來分享他們的信仰並傳達對於生死與光影循環的崇敬。由社群中最受人敬重且最強大的成員領導，月之頌歌有三分之一是派對，三分之二是祈福儀式。其他許多於相同月相期間出生的蒼茂谷居民也加入蝠民歡慶儀式的行列。與會群眾的運勢都被分析，而在當前月相期間出生的孩童都被給予星圖，他們的父母也被給予幫助撫養他們的指南。

慶典的尾聲是一場紀念過世動物民的觀天儀式，許多家族能在此眺望蒼穹並為近期過世的親人指定星星，或尋找他們先祖的星辰。

蝠民在蒼茂谷的角色

蝠民是蒼茂谷的夜間守護者，也是整座蒼茂谷的慶典與儀式規劃者。他們的主要工作之一就是利用他們的公共組織與資源建立大規模的計畫。除了規劃者，蝠民也是僧侶和樂師，欣然地接下夜間輪值工作。

身為夜間守護者以及強大魔法的施行者，蝠民總是被一種神秘氛圍所包圍；蒼茂谷經常流傳關於他們的古怪謠言與故事。其他種族的年輕人會講述駭人聽聞的故事，但很快就被社群長老們制止。

蝠民不常加入冒險團體，不過他們對於保護蒼茂谷居民的渴望會驅使他們參與危險的任務。一旦他們加入，蝠民會毫不猶豫地擔任一個隊伍可能需要的任何角色，從全副武裝的戰士到能以魔法左右戰局的邪術師。

關係

具有僵化的社會結構以及對秩序的堅持，蝠民通常會與更加無拘無束且自動自發的水獺民起爭執。同樣身為舞空師，他們往往與鳥民相處良好，擁有相似的蒼茂谷鳥瞰視野並且喜愛結構與過程。

紡咒術

蝠民魔法跟他們崇拜的星辰與夜空有關，導致他們通聯寰宇之力所施放的魔法將會撼動整個世界。蝠民施法的一部分是歌唱，在他們吟誦的同時造成聽覺損傷。蝠民也是次要卜算師，不過他們關心的是遙遠的未來，這對許多動物民來說不太重要。

結構與居住地

蝠民的家是具有光滑俯衝造型的精細結構，裝飾著懸星與繁複尖塔。他們從蒼穹獲取靈感，創造出模擬月相且內部裝飾著星盤的宏偉整體建築。

水獺民

水獺民是愛玩鬧、追求刺激的賭徒與storm chasers。水獺民 群居且擅於社交，他們對刺激的喜好驅使他們從事魯莽玩命的冒險，而其他動物民將之視為粗心又草率。在最好的情況下，水獺民大膽、快活且勇於冒險。在最糟的情況下，水獺民粗心、草率，並且容易置他人於險境。

性格

水獺民愛玩鬧、聰明，並且富有好奇心—一切對他們來說都是一種遊戲。朝極端發展，他們是刻意追捕並挑釁災獸以獲取其閃電的storm-chasers。偏好一種活在當下的心態，他們經常不考慮自身行為的長期後果。水獺民不太心懷怨恨。如果你做出補償，他們將會拋開你對他們犯的大錯並重新當你的好友。否則，他們將永遠懷抱著微不足道的恨意。

身為深根柢固的水居者，他們建造有趣的船屋在河流與池塘裡悠遊。一個水獺民能夠輕易地一輩子都沒踏上堅硬的地面過。他們不佔有領地，但卻自詡為河流老手與專家。他們的其中一個遊戲就是相互盤問河流習性或挑戰彼此利用水流或地貌來進行競賽與遊戲。

Otterball

水獺民最受歡迎的競賽以及他們的文化消遣被稱為Otterball，這是一種持續進行的比賽，其規則未知且範圍不停變動，這令非水獺民感到極為困惑。每個人只知道它主要在水上進行，而且在某種程度上與災獸有關—但關於計分、懲罰，以及犯規動作的細節對非水獺民而言仍是個謎。

Storm Chasers

從年輕時起，水獺民就為了好玩而開始追逐風暴。這抱括盡可能近距離地跟隨災獸直到過於危險的程度。偉大的水獺民storm chasers曾經從風暴災獸身上拔下毛髮，而且幾乎所有水獺都至少追逐過燃焰狼獾災獸以奪取燼火。水獺民把一隻災獸的元素魔法關在貝殼、珍珠與玻璃球裡。這個過程稱為收蛤。他們特別喜愛來自風暴鷹的閃電—它看似在他們的Otterball競賽中具有特殊意義。他們熟知水性，能夠扭轉彎曲河水來干擾、蒙蔽或混淆其他人。

水獺民在蒼茂谷的角色

當外出探險時，水獺民是非凡的施咒者。天生追尋險境，水獺民通常是第一個遇見災獸以及最後一個在讓牠分心後尋求他人幫助的人。

身為蒼茂谷最棒的漁夫與潛水員，水獺民經常幫助其他物種取回被沖至池塘底部的物品。頻繁地被其他動物民聘請為河流領航員，他們非常了解蒼茂谷的河川。水獺民也會向其他動物民提供運輸服務，畢竟對那些無法飛行的人來說，河流也是最快的旅行方式之一。水獺民雜技演員通常是節慶或慶典中最受歡迎的部分，用他們流暢的特技動作以及令人眼花撩亂的水與閃電表演讓其他動物們感到震撼不已。

關係

他們與兔民最處得來，他們既悠閒又好客。諷刺的是，他們跟蛙民處得最差，他們總是輕易地被蛙民視為不敬與樂觀的行徑惹惱，而水獺民則認為蛙民相當無趣。

紡咒術

水獺追逐風暴且喜愛閃電。他們的嗜好是將魔法捕獲於瓶子和小飾品中保存。有時他們會研究它，而在其他時刻他們將會把它用於一場Otterball競賽作為偷襲手段。

結構與居住地

水獺民群居於被稱作屋筏—被繫在一起的船屋組合中。只要感覺對了，水獺民會定期離群獨居在自己的船屋內，不過之後會再回到屋筏加入大型族群。每季一次，每一組屋筏會進行「繩繫」，屋筏裡的每個人在此聚會並將他們的船屋繫在一起，然後他們分享新聞，交易，補充補給品，舉行季節競賽等等。相互連繫的船屋也形成一個安全的中央區域供他們的幼兒嬉鬧玩耍。

松鼠民

松鼠民是蒼茂谷大地與土壤那傲慢又病態的監管人。冷漠、獨居，而且特別不愛社交，松鼠民只在必要時才跟其他人合作。他們以多種形式來保護與滋養蒼茂谷的土地，從埋葬災獸遺骨，飼養食碎屑生物，到復原耕作土壤。他們囤積大量食物以免最糟的情況發生。在最好的情況下，松鼠民是實際又勤奮的土地監管人。在最糟的情況下，松鼠民既冷漠、粗魯又輕蔑。

性格

因為他們埋葬災獸的角色以及獨特的時尚感與魔法習慣，松鼠民會給人一種著迷於死亡且病態的印象。比起跟其他動物民交流，松鼠民經常花更多時間與其周圍的大地互動，更偏好大自然的陪伴。他們普遍孤僻的本性也表示他們主要關心自身而非廣大社群的存活與延續，並傾向不依賴他人的協助。

許多松鼠民認為他們在蒼茂谷的角色屬於監管人與培育師。崇敬死亡，大部分松鼠民認為它是蒼茂谷諸多循環裡的一個重要部分，畢竟萬物都將誕生，而且萬物也會死去。他們經常為了浪費珍貴資源或忽視蒼茂谷自然循環的複雜度而看不起其他動物民，並且他們頻繁地評判其他動物民對於死亡的恐懼或厭惡。

密儲

為了災獸引起的急遽季節變化而保存食物，松鼠民認為這是他們對蒼茂谷其他動物民的責任。在許多不同的儲藏所內，他們保存了與其他動物民交易而來的食物，並經常醃製它們—浸酸、乾燥與鹽漬都是常見的方法—以及需要保存許多季節的食物。一般食物包括醃魚、泡菜、果乾、果醬、筍瓜、堅果，還有種子。松鼠甚至會把食物儲存於災獸遺骨旁，希望能在食物中注入這些可怕自然之力的力量。

災獸死靈術

松鼠民相信災獸困住了本應於大自然中流動的能量，因此這股能量應當返回其源頭。透過收集並依照儀式埋葬整座蒼茂谷的災獸殘骸便可完成這件事。少數松鼠民施行一種更爲直接的死靈術形式，直接操縱殘留於災獸遺骸裡的力量並利用它來操控與活化遺骨。這個力量是一份小心守護的秘密，只教給少許挑選過的人。

松鼠民在蒼茂谷的角色

松鼠民鮮少與蒼茂谷的大型社群互動， 偏好自給自足以及花時間和大自然相處。他們較可能與其他動物民而非較大的社群形成個體關係。

松鼠民對於死亡的可怕關注已導致蒼茂谷內充斥著關於松鼠民的多種流言，而許多動物民也傾向對松鼠民敬而遠之。舉例來說，年輕家鼠會進行試膽挑戰去敲一位松鼠民的前門，然後迅速跑走。不過大部分動物民都得仰賴松鼠民的存糧，這對該區域的健康而言至關重要。

松鼠民也是令人敬畏的戰士。擁有能召喚大地之力的魔法以及讓他們進行無聲匿蹤攻擊的武學技巧，如果能夠說服他們加入，他們就是探險隊與巡邏隊的珍貴成員。松鼠民經常加入探險團體以蒐集並帶回寶貴的災獸遺骨，並將它們埋葬於蒼茂谷各處。

關係

松鼠民傾向與蒼茂谷的農夫維持格外親近的關係，例如兔民，好利用他們滋養土壤的技術換取豐盛的食物。他們都服務於食物製作光譜的兩端，擁有一份松鼠民樂於維繫的互惠關係。許多松鼠民不喜歡鳥民，將他們的英雄主義視為空洞的表演技巧，並認為他們的助人渴望是危險地天真。

紡咒術

松鼠民擁有復甦亡者與操縱骨骸的能力。對其他動物民施用這類魔法是禁忌，但昆蟲與災獸卻是尋常的目標。對於那些不太使用死靈術的松鼠民來說，他們的魔法依然能轉化土地並讓它聽從他們的意志。

結構與居住地

松鼠民的家是散布於灌木叢和沼澤的樁柱與腐木上的大型孤立結構物。許多松鼠民村落建造於災獸遺骨周圍，可作為讓單薄分支依附的基地。

家鼠民

蒼茂谷的家鼠民通常勇敢、急切又善心，有時到了天真爛漫的程度。他們以英勇行徑聞名，而且通常出現在尋找榮譽與珍寶的探險隊中。家鼠民經常抱持著一種深刻的家族自豪感，而這驅使他們不只爭取個人—也包括了家族的榮耀。家鼠民不躲避危險；他們願意立即採取行動，卻經常沒考慮到風險，並相信英勇行為值得遭遇任何危險。在最好的情況下，家鼠民勇敢、忠誠且積極進取。在最糟的情況下，家鼠民既天真又不負責任，一頭就跳入險境中。

性格

家鼠民通常是行動導向而且比起思考者更傾向為實行者，因此他們經常尋求行動與探險。家鼠民不太進行廣泛的計畫；他們看起來相當衝動並具有讓自己陷入險境的本事。不過，大部分家鼠民都意志堅定且樂觀，他們甚至能在最險惡的情況下找到勝利之路。

他們那渴望助人的心經常驅使他們為了保護蒼茂谷而戰—透過加入探險隊以及主導蒼茂谷的軍事防禦。身為社交生物與訓練良好的鬥士，家鼠民經常擔任領導職位。

深深地投入更廣闊的動物民社群，他們鮮少猶豫為別人服務。許多家鼠民渴望証明自己為英雄。受到榮譽和刺激吸引，他們試圖效法過去備受尊崇的鬥士們。這可能包括抵擋災獸襲擊或尋找一位老水獺最愛的蛤蠣。比危險更不重要的就是不期望報酬的行為。

小英雄

英雄氣概對家鼠民來說是最偉大的美德之一。許多動物民一開始或許會低估一個家鼠民的技能與力量，但在他們的嬌小體型中卻藏了一個極為堅定的鬥士，而質疑者很快就知道要尊敬他們的能力。這份名聲不是來自天生的能力，而是來自努力奮鬥。家鼠民能夠經歷許多考驗，從冒險登上英雄崖頂峰到潛入樹根迷宮底部尋找災獸巢穴。每一場考驗都會強化他們的身心以在同儕之間證明他們的勇氣。此外，家鼠民會研究增強其速度與力氣的魔法咒語，好讓他們可以利用體型優勢在毫無戒心的敵人周圍疾馳。

人數眾多

家鼠民具有構成其社群基礎的大型家族，通常由最年長的成員領導，一個家庭裡就有好幾個世代。伴隨著相互連結的大家庭，家鼠民經常擁有許多姑嬸叔伯和堂表親，而且他們認識—或至少熟悉—大部份家鼠民。

家鼠民的社群決議一般由家族長老聚會所決定。這些人也是蒼茂谷其餘家鼠民的主要代表。家鼠民社群相互合作，利用他們的人數來克服單一家鼠民無法解決的共有難題。

家鼠民在蒼茂谷的角色

高度社群導向，家鼠民經常與其他種族一起合作。他們常常是冒險隊成員，執行大型社群計畫，以及守護蒼茂谷。

雖然思想敏捷但有時相當衝動，家鼠民在一場危機中非常有幫助，但卻通常不是長程規劃的首選。雖然他們非常注重公共利益，但有些家鼠民卻傾向把勇氣與英雄主義置於自身幸福之上，獨自承擔重大挑戰而不尋求幫助，並相信只要他們夠努力嘗試就能拯救每一個人。家鼠民非常自豪於他們幫助蒼茂谷大型社群的能力，並急切地抓住任何為了資源或罕見材料而勇闖荊棘林的機會。

關係

他們勉強可以跟水獺民相處；儘管都同樣喜愛冒險，家鼠民經常將水獺的遊戲視為無意義且浪費—時間與能量可以被更好地用來幫助他人。較為衝動的行動派家鼠民則對蛙民抱持著崇高的敬意，珍視他們的深思熟慮與季節性預言。

紡咒術

家鼠民通常是施法專家，能夠利用咒語來增強他們的速度與力氣。他們的紡咒術會以模糊不清和斷斷續續的移動呈現，讓他們的敵人意外發現擊敗他們的竟是單一家鼠民而非多個。

結構與居住地

家鼠民的住所是由草葉編織而成的多層結構體。儘管是為了多個家庭而設計，其內部依然小巧舒適且具有巢一般的感覺。裡面有蒲草製成的蓬鬆床鋪以及能看見各方向景色的圓窗。

蛙民

悲觀且實際，蛙民是與大自然調和的卜算師，藉此來預測災獸行動以及隨之而來的蒼茂谷季節變換。因此，蒼茂谷的動物民都極為尊敬他們，不過同樣的特質也讓他們更傾向於悲觀主義與可怕的末日宣言。

與他們周遭的自然世界調和，蛙民也是知識淵博的元素師，他們的好奇心驅使他們一輩子學習並發掘更多知識。在最好的狀況下，蛙民設想周到且非常了解他們週遭的世界。在最糟的情況下，蛙民過於聽天由命且不願與其他人合作。

性格

大部分蛙民對人生抱持著悲觀與宿命論的看法。即使是那些非卜算師的蛙民仍內化了頻繁出現的蒼茂谷末日宣言。他們有許多人都覺得即將出現一個無可避免又逃不了的可怕未來。他們的灰暗觀點經常表示他們會批判其他動物民，認為他們既天真又愚蠢，並重視以務實和實用的方法來面對這個世界，更勝於理想化的方法。他們會因為許多動物民的熱情和樂觀動力而感到疲憊與惱火。

蛙民往往相信他們那戲劇性且誇大的必然末日傳說，或在結果未明時直接預期最糟的情況。當他們感覺到危險逼近時，蛙民會變得認真又勤奮，確保他們擁有撐到明日的資源。

農林業與搜糧

蛙民與他們居住的大地維持著一種獨特的共生關係，他們偏好緩慢形塑植物生長的方向並維持一種複雜的生態系，而不是利用傳統的耕種方法。蛙民不栽種作物，而是改變他們周遭的環境以鼓勵特定植物群生長。這可能表示把梯田狀的土地挖掘成一座山丘，然後用水淹沒它們以在潮濕的環境中種植蔓越莓或稻米，或是為了不讓脆弱的植物枯萎而建造一座屋頂來遮擋陽光。

卜算與災難

蛙民有一種獨特的卜算文化，他們利用這份技能來協助操縱災獸並減輕牠們可能引起的毀滅。他們的技能由不同方式磨練而成，包括發展一份對自然世界的需求與平衡的強烈直覺性理解，以及分析之前的災獸路徑以預期即將到來的遷徙模式。以不同等級的獨特性幫他們預測未來的魔法咒語也能輔助這份知識。

在基本層面上，蛙民卜算師能夠預見未來的概況，但卻無法預測其變化。專業卜算師能在幾秒鐘或甚至幾分鐘之前預先看見動靜，使他們成為擁有與其他動物民種族不同技能組的可靠伙伴。蛙民卜算師會計劃搬遷整個村落，在河上築壩，或派出探險家吸引災獸的注意以避免大規模的損害。

蛙民在蒼茂谷的角色

蛙民在動物民之間備受尊敬而且經常有人尋求他們的建議、預測與知識。探險家會在踏上旅途之前跟一位蛙民卜算師交談，而騎士可能在與災獸交戰前進行預測諮商。最有天份的占卜師會使用他們的技能來預測災獸的行動，以及隨之而來的季節變化，這對蒼茂谷所有人的日常生活與生存來說格外珍貴。

動物民普遍尊敬蛙民的知識及其跟大自然與周遭世界的調和。許多蛙民會諮詢關於該區域農業與生態的問題。例如，他們可能會接到關於農作物生病的原因或在特殊地點蓋屋的衝擊等諮詢。

儘管他們天生拘謹內斂，但蛙民不會迴避領導職位，並對於他們的技能與知識擁有堅定的自信。他們有時會掌管大型社群計畫，無論是否有人要求他們這麼做。

關係

大部分蛙民敬重浣熊民，他們對周遭的大自然與世界都具有相似的讚賞。蛙民經常不贊同家鼠民，並對他們瀰漫的樂觀主義感到沮喪，他們視此為危險與天真，難以理解這份不考慮自身安危便投身險境的渴望。

紡咒術

蛙民的魔法都繞著水打轉，而他們總是把這東西以某種方式帶在身邊。拋擲水滴或引起波浪都是常見的咒語。許多蛙民也能利用他們的水魔法與卜算魔法將他們的四肢投射至未來，製造通道用來自遠處的一連串打擊突襲敵人。

結構與居住地

蛙民擁有許多聚集於水面邊緣的圓形房屋。聚集的房屋形成更大的社群單位，具有為了特定目的而非特定家族設計的建築。

其他動物民

除了蒼茂谷中最顯著的動物民種類，還有更多動物民從斑隆洛各處旅行至此，只花了一天或終其一生沉浸在這片輝煌之中。從鼬鼠民、鼴鼠民，還有更多，蒼茂谷的動物民已準備歡迎他們來訪並締結新盟友。雖然他們人數不多，但他們交友廣闊。

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