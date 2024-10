在斑隆洛,蒼茂谷的動物居民和睦相處。儘管災獸可能威脅著要他們的時空帶來毀滅,他們仍然能夠通過緊密相連的朋友和家人社區開創出屬於自己的家園。憑藉一種名為紡咒的獨特魔法,斑隆洛從多重宇宙中脫穎而出,成為所有生物和平之家的象徵。

儘管斑隆洛的核心在於社群,仍有一些人崛起為傳奇。這些英雄(或反派)已成為蒼茂谷的象徵,他們的名字和故事為居住在多重宇宙這個田園角落的所有居民所熟知。

如果你對斑隆洛的故事和瑪貝爾保衛家人的冒險有興趣,你可以在DailyMTG 上欣賞這個故事。如果你還想了解更多斑隆洛本身的歷史,斑隆洛鵬洛客指南將會是你探索這個全新時空的最好的方式。

對於那些剛來到這個時空的人,我們邀請您更多地了解斑隆洛的動物居民。願您的故事充滿力量,您的心靈更為強大!

故事角色

Mabel, Heir to Cragflame

Mabel, Heir to Cragflame

作為一位麵包師、英雄及(最自豪的)母親,瑪貝爾與她的丈夫克萊姆以及他們三個可愛的孩子:蘿莎琳、福吉和皮普一起住在美丘鎮。她年少時充滿野性,本性頑皮,總是闖禍,天黑後也不回家。隨著年齡的增長,她發現照顧家人已經足夠讓她滿足於當下的冒險。她本滿足於過平靜的生活,但當Helga來到她的村莊,告訴她Maha的肆虐時,蒼茂谷中的威脅變得無法忽視。為了家人、朋友和家園的安危,她毅然決定踏上冒險之旅。她拿起了傳家寶劍Cragflame,組建了一支英雄隊伍,試圖找出擾亂災獸的原因,以及她能做些什麼來解決這個問題。儘管她勇敢無畏,但她心中仍然懷疑自己是否有能力拯救家園,不確定自己是否能達到她祖先莉莉的豐功偉績。

Glarb, Calamity's Augur

Glarb, Calamity's Augur

格拉博是溫和統治Fountainport城市的魔法師王,從他的寶座上俯瞰這座多層次的城市。他並非一開始就是如今的策謀者,曾經他是一位占卜學的導師,指導那些渴望學習預兆的人。他經營著一所偉大的學校,為那些想要迎接季節變遷並引領蒼茂谷走向繁榮的人提供指導。格拉博不僅以他的學識而聞名,還因他對賦予蒼茂谷生命的週期和季節的深切關注而受到尊敬。然而,災獸爪牙摧毀蒼茂谷的幻象卻在他夢中縈繞多個季節。為了不讓家園淪陷於他所預見的災難,他與傭兵Cruelclaw策劃了一個陰謀,偷走了一隻災獸的蛋,打算親自撫養它並將其塑造成他的意志。他堅信,無論帶來何種後果,都無法與他夢境中看到的毀滅相提並論。

Helga, Skittish Seer

Helga, Skittish Seer

曾是格拉博的學生,也是頑固的悲觀主義者,Helga在一個幾乎完全由蛙民組成的村莊長大。在那裡,未來的道路是明確的:占卜是唯一的出路。她的村莊不遺餘力地教導她,但她並不像其他同伴那樣擅長這門技藝。相反,她在蝌蚪時期常常靜坐於池塘邊,對波紋進行深思。他們最終把她送走,希望格拉博那更為嚴格、經驗證明有效的教導能夠激發她的潛力—但她在那裡的情況更糟糕。格拉博不容忍任何懈怠,更不容許心不在焉的學生。他的教學方法和態度讓她不知所措,而隨著他的預言夢境逐漸侵蝕他的心智,情況變得更加糟糕,因此她選擇離開。她本希望找到內心的平靜,但最終卻在Maha的威脅中陷入恐懼。在她與瑪貝爾一起踏上冒險,為蒼茂谷恢復和平之後,她發現自己被一群能幫助她成長的親密朋友包圍著。

The Infamous Cruelclaw

The Infamous Cruelclaw

Cruelclaw曾經是許多角色:有時是情人,大部分時間是無賴,至於是否兩者兼具,則取決於你處於這段關係的哪一方。沒有人比Cruelclaw更懂得享樂,而享樂的代價往往不低。無論他需要什麼,金錢、關係還是權力,他都會隨心所欲地奪取,為了保住自己的地位,他什麼都願意做。最初,他以小混混的身份謀生,從被遺棄的浣熊民家中偷竊傳家寶。隨著時間推移,Cruelclaw開始接手更大、更惡毒的委託。他以從不拒絕任何任務、不曾輸過一場戰鬥而聞名—儘管他從未打過一場公平的戰鬥。他最近一次的冒險無疑將載入史冊:奉格拉博之命,偷走了Maha的蛋。偷竊只是其中一步,回去則是另一回事。不過Cruelclaw認為,把未來交到蒼茂谷最有名的占卜師手中,應該算是一個安全的賭注。

Gev, Scaled Scorch

Gev, Scaled Scorch

Gev從未有過什麼好名聲。從小在家鄉村莊長大,他一直想成為一名藝術家,並且至今仍自稱是藝術家。但他的創作工具不是畫布和畫筆,而是刀刃和態度。他曾經在漫漫長夜裡四處遊走,尋找屍體掠奪財物。但自從遇到魁梧的Hugs並將他引入這行業後,一切都變了。兩人形影不離,不僅是僱傭兵,還是伴侶。在寒冷的夜晚裡,一個獾民的擁抱無論是在篝火旁還是星空下,都是最快暖身的方法。隨著歲月流逝,Gev在Hugs的善良影響下變得柔和了許多,但如果有人傷害了他的伴侶,Gev一定會讓他們領教他的匕首。

Hugs, Grisly Guardian

Hugs, Grisly Guardian

強壯且心地善良的獾民Hugs對危險並不陌生。在樹根迷宮中孤獨成長的他,除了最終成為他食物的昆蟲外,幾乎沒有朋友。當蜥民Gev在一次冒險中偶然發現了他,他們迅速成為了好友,儘管當時Hugs不會說話,也還沒有名字。他們一起冒險多年,取得豐厚的戰利品,並用它們大擺筵席。在一次早期的冒險中,Hugs獨自抵禦了一隻災獸—一頭麋鹿,當時Gev正帶領一座小鎮的居民逃往安全之處。當鎮民們返回時,Hugs雖然受了傷,但依然堅強地站立著。小鎮的孩子們圍繞在他身邊,手牽手,給了他一個擁抱。當Hugs跪下回應這個動作時,Gev知道他該怎麼稱呼這位朋友了。當他加入瑪貝爾的隊伍時,Hugs這個名字已經在蒼茂谷的孩子們中廣為人知。

Zoraline, Cosmos Caller

Zoraline, Cosmos Caller

Zoraline來自蝠民中最古老的家族之一,家族血脈可以精確追溯到蒼茂谷的莉莉那一代。她也是Three Tree City最大教堂中第二順位的首席神職人員繼承者,但就算是她有足夠的精力清醒時,也絕不會主動告訴你這些。那些高傲的儀式和夜晚在城市中迴盪的嘹亮頌歌,從未打動過她那想要探索和研究夜空的心。因此,有一天,她僅僅留下一張字條,便展開雙翼自行離開。她並沒有飛得很遠,便在美丘鎮停留,打算休息一晚(或七晚)。要說服她加入瑪貝爾一起拯救蒼茂谷並不難,但促使她踏上冒險之路的不僅僅是出於善心。如果這意味著能夠逃過幾場冗長的佈道,並獲得一些冒險的實踐課程,她樂意放棄更多的禮拜。

Finneas, Ace Archer

Finneas, Ace Archer

在美丘鎮,Finneas以神射手之名聞名,雖然這名聲並未傳得更遠。他是個在大家庭中被寵壞的孩子,在家鄉的安全環境中迅速成長。最初,射箭只是為了消磨時間,但當他的母親看到他幾乎射中靶心時,便為他安排了各種各樣的射箭課程。從那時起,Finneas一直知道自己必將成為明星弓箭手,否則就會辜負母親的期望。而他絕不會讓她失望。他立志加入兔民組成的Pawpatch護衛隊,這是一支專門保護蒼茂谷免受威脅的隊伍,但他的心中卻渴望在家人的注視之外展開冒險。當瑪貝爾請求幫助時,他知道自己的弓會派上用場,雖然當時他並不清楚這趟冒險將會多麼艱難。他肩負著極大的期望,但母親說他已經準備好迎接這個世界。

Maha, Its Feathers Night

Maha, Its Feathers Night

「我們稱之為長夜季節,其巨大的翅膀帶來黑暗,遮蔽了天空中的太陽,隨之而來的是我們能夠看到頭頂上的星座,以及每個曾經的夜空。在我們祖先的時代,人們說它的利爪劃破空氣,創造了一片永恆的黑暗。最近的一次肆虐似乎與它失蹤的蛋有關。看來,即便是災獸也能表現出父母的愛。」

—Wick, the whorled mind

Eluge, the Shoreless Sea

Eluge, the Shoreless Sea

「Eluge的到來預示著深水季節的降臨。對於我們大多數蒼茂谷的居民來說,以往我們總能看穿水面的盡頭。然而,當Eluge那深淵般的巨口衝破池塘時,波浪似乎無窮無盡,每次尾巴的拍擊都像是強烈的潮流,威脅著要將根系從土壤中撕扯開來。最近Eluge從未像現在這樣出現在Long River的下游。必定是上游的某些事物將它驅趕至此,而能夠將如此強大的災獸逼向上游的力量,可能會威脅到整個蒼茂谷。」

—Alania, Divergent Storm

Dragonhawk, Fate's Tempest

Dragonhawk, Fate's Tempest

「在蒼茂谷中,沒有任何詞彙能形容這個新的災獸。它甚至可能根本不是災獸。它帶來風暴,但與蒼茂谷的風暴完全不同。它在天空中無序地撕裂而過,沒有任何規律或目的。轉瞬之間,它出現,隨後在雷鳴聲中消失。它來自荊棘之地之外,還是更遙遠的某處?在我的旅途中,我曾聽說過一個充滿巨型火焰猛獸的時空,那裡是由牙齒和利爪統治的國度。也許這個災獸正是從那裡來的,當它進入預兆路時發生了變異。現在反而我對這個生物本身的擔憂更少於它身後的風暴。」

—Bello, bard of the Brambles

其他

Ygra, Eater of All

Ygra, Eater of All

「Ygra總是飢餓難耐。我們稱它的來臨為鹽之季節,這時我們的田地和朋友都被化作鹽柱。當Ygra吞噬一切時,它依然飢餓,口乾舌燥,滿是瘡痍。沒有生物,甚至連災獸,都無法僅靠鹽存活。如果它的痛苦源頭不是我所熱愛並努力保護的家園,或許它還值得一絲憐憫。」

—Baylen, the haymaker

Baylen, the Haymaker

Baylen, the Haymaker

Baylen是一名兼職農夫及戰士,他們擁有將自身與武器注入原始力量的獨特能力,領導著乾草原村莊的防禦。不久之前,Baylen還住在繁忙的Three Tree City,與蜥民一同學習他們火熱的戰鬥方式,後來逃到了鄉間的乾草原。儘管他們只想耕田,遠離名聲,但很快便被偵察到並成為Pawpatch精英新兵。隨著災獸的騷動日益頻繁,他們被邀請加入Pawpatch護衛隊,幫助保護蒼茂谷。在一次騷動演變成真正的威脅時,Baylen抓起他們可靠的鐮刀,將原始魔法注入其中,成功擊退了災獸。Baylen拒絕讓乾草原村莊毫無防備,最終選擇離開Pawpatch護衛隊,留在當地幫助居民學會自我防衛。

Clement, the Worrywort

Clement, the Worrywort

Clement以蒼茂谷最安全的冒險者之名聲享有盛譽。這位擁有深厚元素控制能力的大師,隱藏在他那迷人又略帶憂心的外表之下。與他同行時,你可以放心,旅程將有完美的天氣、極少的危險,以及令人滿意的獎勵。對於大多數蒼茂谷的動物民來說,這有些失去了冒險的意義。但當危險真的來臨時,你會知道Clement隨時準備好食物、指引和強力攻擊。而且,據說他烤的種子麵包是蒼茂谷最好的之一,只不過你得克服那層黏滑的外皮。他說這對消化有益,但他的隊友們說這很難消化。

Camellia, the Seedmiser

Camellia, the Seedmiser

有一位松鼠民,她的名字令蒼茂谷的每位麵包師和農夫聞之色變。Camellia幾乎壟斷了蒼茂谷的種子供應,將大部分種子囤積起來,直到初雪或饑荒的跡象出現。她的出發點是好的,儘管她的手段對大多數人來說過於極端。自從她在豐收的季節將種子裝滿儲藏庫以來,蒼茂谷從未面臨過食物短缺。她比任何人都清楚自然的殘酷和饑荒的煎熬,因為她是在資源稀少、社區更為稀少的Brambles長大的。管理蒼茂谷需要嚴格的紀律,若沒有她,蒼茂谷可能很快就不再有豐收的季節了。

Alania, Divergent Storm

Alania, Divergent Storm

Alania是一位神秘且強大的水獺民,擁有無盡的好奇心和只需一瞥便能複製魔法的天賦。她遊歷整個蒼茂谷,踏足其他動物民不敢涉足的地方,只為尋找那個問題的答案——「為什麼?」 Alania在選擇作為法師加入冒險隊伍時非常挑剔,偏好獨特的經歷,而非無趣的財寶或榮譽承諾。這種態度,再加上她的天賦,無意間讓Alania收獲了一些自封的學徒,不論她是否願意,這些學徒總是熱切地加入她所參與的任何冒險隊伍。Alania深知,她的好奇心終有一天會將她置於危險之中,但任何威脅都無法阻止她和她的“學徒們”探尋斑隆洛及其外界的奧秘。直到她單獨面對一條腐口毒蛇,複製並利用它的能力反擊時,她才意識到,她應該問的問題是「為什麼不呢?」

Muerra, Trash Tactician

Muerra, Trash Tactician

「敵人能犯的最糟糕的錯誤就是以為自己能比Muerra更聰明。她是忠誠浣熊民小隊的領袖。她的戰士們相信,生存僅次於勝利,而在Muerra的領導下,他們有信心能夠同時做到這兩點。他們遊走並保護著刮皮區,這片通往樹根迷宮的區域,與掠奪者戰鬥以取樂,並用救助天真的旅人來換取物資。Muerra對刮皮區了如指掌,利用巧妙的戰術來欺騙、繳械、出其不意和迷惑她的敵人。她最著名的故事之一便是如何利用光魔法讓一隻陽脊山貓自相殘殺。」

Kastral, the Windcrested

Kastral, the Windcrested

Kastral是一名精英小隊的領袖,致力於幫助迷路的人。然而,她也因為在Plumecreed旅程中失蹤七個季節,並在自己葬禮後突然歸來而聞名,這一驚喜讓所有人—包括她自己—都大吃一驚。Kastral透露,在旅程中,一場巨大的雷暴突然出現,將她遠遠吹離原路,並讓她的翅膀折斷,迷失方向。她回憶起自己如何得到了從未見過的陌生人的幫助,以及如何逃離從未聽說過的災獸。儘管她的朋友和家人對她還活著感到無比喜悅,但這位曾經隨和的Kastral歸來後已然變化——她比其他Windcrested更敏捷,且對風的感知比以往更加敏銳。人們一直猜測,是否正是Plumecreed旅程成就了Windcrested,並推測Kastral的能力源於她經歷了一段比動物民所能想像的更為險惡的旅程。Kastral並不在意這些猜測,認為自己的力量源自於不幸,她堅信,沒有人應該像她曾經那樣感到絕望和迷失。

Vren, the Relentless

Vren, the Relentless

Vren在死亡與垂死之間頗有名氣。他喜歡緊隨災獸的蹤跡,希望能找到最好的物資進行回收。如果找不到可以回收的東西,他就自己製造。在沼澤中,一個小傷口就足以致命,不是因為感染,就是因為Vren的刀子。他招募了一支足以填滿一個小兔民村莊的幫派,並且只要是他的命令,他們幾乎什麼都會做,除了去送死——為此他得特別客氣地請求。不過,Vren的行為並不總是惡意的。當災獸來襲且需要驅逐而不是逃跑時,人們會看到他設置攤位,向有需要的人出售武器和盔甲,而且價格非常實惠。他認為,回收商品的利潤幾乎是百分之百,所以無論如何他都能賺一筆。

Lumra, Bellow of the Woods

Lumra, Bellow of the Woods

「人們說,凡是聽到盧瑪拉怒吼的人都已注定迷失。森林吞沒了她聲音所及之處,樹木在幾秒內從無到有迅速生長。樹冠密集無法穿透,樹幹高聳入雲,無法攀登。陽光無法透過糾結的荊棘叢生,旅人們也找不到出口。我在她的迷宮裡徘徊了數週,路過被夷平的村莊和迷失的靈魂。有時,盧瑪拉雷鳴般的腳步聲震動了灌木叢,我便選擇朝相反的方向行進。我能逃出真是一個奇蹟,其他人都迷失在這片森林裡走向了死亡。我想我算是幸運的吧!」

—Flubs, the fool

Wick, the Whorled Mind

Wick, the Whorled Mind

在沼澤地的海螺村長大的年輕小狼Wick,是這個充滿靈能者的社群中的天才。他與他的蝸牛夥伴怪幻蝸形影不離,他們之間的靈能聯繫如此深厚,以至於他們能預知彼此的想法。隨後,一場瘟疫席捲了海螺村的蝸牛,Wick也未能倖免。他開始被旋渦和眼睛的幻象所困擾,無法入眠。他夜夜醒著,書寫著經文。直到幾年後,他的偏執轉變為啟蒙。Wick在他與蝸牛的聯繫中找到了安慰,並試圖將這種聯繫傳播開來。他離開了村莊,帶著一些志同道合的靈能者,開始傳教,招募信徒,在地下鑿出螺旋狀的迷宮通道,供他和他的信徒隱居。每位新成員都要經歷與Wick當初一樣的嚴苛入會儀式,通過與一隻被授予神聖地位的蝸牛建立聯繫,來換取終極真理。他們崇敬蝸牛的每個部分——敬拜牠們,食用牠們的肉體,將剩下的部分轉化為魔法——然後新的聯繫再次被建立。隨著聯繫的形成,這個循環在永無止境的螺旋中不斷重演。

Kitsa, Otterball Elite

Kitsa, Otterball Elite

Kitsa一生都是運動員,時常在激浪和斷骨之間徘徊,以至於她的父母笑稱她的血液已被水取代。Kitsa的朋友們都知道,與其敲她家的門,不如先潛入水中找她。當她不在為下一場otterball比賽訓練或犀利回應對手時,Kitsa會收集珍珠並幫助蒼茂谷的居民找回丟失的遺物。由於她的慈善行為和出眾的水中技藝,將她稱為蒼茂谷中最知名的人物之一也不為過。其他otterball運動員都發誓,Kitsa的鬍鬚是她最具威脅的武器。無論如何,她的鼻子總能敏銳地察覺到他們的所有戰略。他們甚至制定了針對Kitsa的戰術,盡可能地封鎖她並混淆她的視線,但Kitsa覺得這很有趣。為什麼不把這些精力用在提升實力上呢?

Beza, the Bounding Spring

Beza, the Bounding Spring

「我們稱這個季節為春之季節,但說實話,大多數人都直接叫Beza的名字!它受人愛戴到人們為它舉行盛宴來表示敬意。Beza並不是唯一能將灰燼與死亡轉化為新生命的災獸,但它無疑是最大的。也許我們有些過於希望它是我們的朋友,但事實上,它從未追逐過任何人。事實上,我們還見過它擊退其他災獸。我清楚地記得,我母親曾經講述她年輕時爬上樹,當Beza經過時跳到它背上的故事。顯然,它足夠和平,我母親才能活著講述這個故事。再加上它不敗的戰鬥記錄,說實話,我認為這些盛宴是當之無愧的。」

—Bumbleflower小姐

Bria, Riptide Rogue

Bria, Riptide Rogue

臭名昭著的小偷與無賴,Bria已經困擾Fountainport的善良動物民好幾個季節了。有一次,她爬上城市的頂端,並在王座廳上方懸掛了一面旗幟,上面寫著「由格拉博贊助的免費食物!」 消息迅速傳開,大批動物民蜂擁而至,要求享用美味佳肴,結果卻被格拉博和他的衛隊驅散。當商人們回到他們的商店和攤位時,許多物品早已被偷走,只剩下幾枚貝殼作為Bria的標誌性「名片」。Bria利用她的水法在空中創造道路和水流,避開擁擠的街道,盜取貴重物品。她尤其以躲避兔民警長Byrke及其支持者為傲,並將Byrke視為自己的對手兼朋友—儘管這種情感顯然是單方面的。

Byrke, Long Ear of the Law

Byrke, Long Ear of the Law

Byrke長期在Fountainport的街道和小巷巡邏,作為一名遵紀守法的公民和為偉大的格拉博效力的勤勉警長,他始終忠於職責。他認為,每次逮捕那些惡棍後,在釋放前給他們一番冗長且嚴厲的訓誡是他的責任。事實證明,這是一種極其有效的威懾手段,因為那些人一旦改過自新,便決心不再聽到他的訓誡了。有一次,警長成功抓捕了一個塗鴉團夥,他們專門在碼頭附近的派店外寫下惡意批評的字句,內容大多關於使用的大黃根品質,以及其是否有更好的用途。然而,自從Bria出現在Fountainport後,Byrke已經好幾個季節沒睡過一個安穩覺了。雖然她總能逃脫,但Byrke總是緊追其後,僅差一根鬍鬚的距離。

Flubs, the Fool

Flubs, the Fool

蒼茂谷中的一些人謠傳Flubs是世上最幸運的生物。作為一個天生的冒險者,Flubs隨風而行,憑藉直覺和對冒險的渴望指引他的腳步。然而,儘管他無所顧忌地四處徘徊,他似乎從未遭遇過後果。他曾多次在低頭聞花時躲過飛箭,甚至在睡夢中從火災中安然走出。他是唯一一個成功逃出不斷變幻的盧瑪拉森林的動物民。學者們推測,他可能受到了某種未知的幸運魔法的眷顧。自從預兆路開啟以來,Flubs開始探索他的時空之外,關於他幸運的傳聞也隨之傳開。通過一連串從一條預兆路跌入另一條預兆路的意外事故,他甚至聚集了一小群追隨者。如今,這群追隨者已經發展成為一個神秘的多重宇宙組織,而Flubs恰恰位於這個難以置信的中心。

指揮官

Ms. Bumbleflower

Ms. Bumbleflower

優雅、親切且慷慨的Bumbleflower小姐是Three Tree City最受歡迎的旅館的主人,她以一鍋「永不停歇的燉湯」而聞名。這個極其巨大的鍋子總是擺在壁爐上,旅館的客人可以隨意取用或添加任何食材。Bumbleflower小姐經常忙於整理旅館,或在買菜途中與人攀談,即使是最頑固或最喧鬧的客人也不敢冒犯她,或許是因為她的善良本性,或是因為他們害怕得罪整個鎮上的人。

Bumbleflower小姐從她的母親—一位退休的海盜—那裡繼承了這間旅館。她的母親創立這家旅館,目的是為動物民提供一個安全的歇腳處。至今,Bumbleflower小姐經常受到她母親朋友們的拜訪,他們不僅向她講述過去的冒險故事,還會幫忙照顧旅館。也許正因為這些強壯且保護她的朋友,Foxglove先生才難以向她求愛——不過Bumbleflower小姐似乎並未察覺他的心意。"

Mr. Foxglove

Mr. Foxglove

迷人、狡黠且勇敢的Foxglove先生經常被蒼茂谷各大公會評選為「最有可能贏得你芳心」的冒險者。他那把迅捷的佩劍只需輕輕一揮便能讓任何敵人繳械投降,而他那閃爍著牙齒的微笑足以讓任何仰慕者心神不寧。他以其豪邁的行事風格和勇敢的冒險聞名,但有一個命運多舛的夜晚,他的運氣差點用盡。在一次冒險歸來的途中,他疲憊不堪,跌跌撞撞地走進了Bumbleflower小姐的旅館。她如往常般迎接了他,當他幾乎無法站立時,幫助他躺在長椅上休息。浪漫主義者們會告訴你,他當時枕在她的膝上,而她悉心照料他的傷口,但Foxglove先生對此矢口否認。儘管如此,他還是經常在奇怪的時刻出現在旅館裡,希望能引起她那略顯遲鈍的注意。他若不是個固執的人,那他就什麼都不是了。

Hazel of the Rootbloom

Hazel of the Rootbloom

在斑隆洛,Cachemaster Hazel的名字只能在低語中提及,作為一種威脅,懸在那些不聽話的孩子們頭頂上。她是蓓菈當納的神秘領袖,這個派別由一群兇殘且隱秘的盧德分子組成,他們試圖以暴力手段將時空重新交還給大自然。Hazel本是來自一個卑微農業公社的普通儲藏工人,但她因社區不可持續的做法和對自然的虐待而勃然大怒,發誓要改變一切。她以激昂的演講和強大的德魯伊魔法聞名,最終在舊領袖神秘去世後,奪取了她社區的控制權。儘管其死因至今仍未明朗,但有些人說,那看起來非常像是受到了曼陀羅毒的影響。

如今,Hazel很少現身,喜歡隱匿於神秘的面紗之中。然而每當她現身,必定伴隨著非凡的魔法壯舉。她仍然密切監控著她社區的食物儲藏,她的魔法能輕易地召喚出豐盛的食物,卻對那些擋在它們前方的人不屑一顧。曾有一次,她馴服了春之災獸,利用其強大的魔法將整個村莊埋葬在如樹般高聳的漿果灌木叢下。傲慢而嚴厲的Hazel以她稍縱即逝的脾氣和冷酷的怒火著稱。但那些熟悉她的人說,她內心其實很柔軟,而且她還是一位了不起的老闆。

The Odd Acorn Gang

The Odd Acorn Gang

當Hazel需要完成某件事時,她會找人幫忙。Odd Acorn Gang由幾位成員組成:魁梧強壯的迷迭香,她用拳頭說話;狡黠機靈的奧勒岡,他忍不住要對朋友惡作劇;以及沉默而時尚的百里香,她的弓箭能迅速解決敵人。然而,這群麻煩製造者雖然一起工作,卻並不代表他們彼此合得來。私下裡,他們幾乎無法忍住不對彼此大打出手。但在工作中,這些精明的行動者是一支不可忽視的力量。偷走了Hazel儲藏的一顆橡果?你可能會在一鍋油上方醒來,後悔不該招惹這位隱藏大師。"

Bello, Bard of the Brambles

Bello, Bard of the Brambles

「環尾吟遊詩人」、「小玩意大師」,最近還有「預兆行者」——這只是Bello在他冒險旅途中獲得的眾多稱號中的一小部分。他走遍了斑隆洛的每一個角落,現在還走得更遠,收集小玩意,勇敢面對各種自然環境,並沉醉於異國美食。Bello從他無數驚險的冒險中獲得了智慧和自信,但他也不否認,陌生的世界帶來了全新的危險。幸運的是,他憑藉著機智和伶牙俐齒,總能僥倖逃脫,並時常順手牽羊,拿走一些紀念品:比如在多明納里亞挖掘出的索藍遺物,依克黎荒野中開採的水晶,或是吉拉波的機械裝置中的鑲嵌齒輪。他會帶著笑容告訴你,他最自豪的成就,是從阿庫姆空境最高點摘下一顆巨石。

儘管冒險對Bello來說永遠充滿誘惑,他仍深愛著自己的家園,並經常回來為著迷的觀眾講述故事。他的元素魔法讓周圍的世界栩栩如生,通過他的收藏品來演繹故事。他總是說,每一件神器都有一個靈魂,而他的魔法能將這些靈魂以元素的形式呈現。有些靈魂溫馴而友好——如爐火的火花、牧場的微風;而另一些則是雪崩的轟鳴或野火的熊熊烈焰。唯一能超越他收藏數量的,就是他遺失的數量。如果某個古怪的小玩意在一個離奇且不合時宜的地方被發現,那很可能是Bello不小心把它留在了那裡。

Wildsear, Scouring Maw

Wildsear, Scouring Maw

「在莉莉的時代,Wildsear曾被稱為烈焰季節。那時的火焰將永遠燃燒,直到莉莉從他們那裡奪走了源種火焰。如今,它只是一個昔日影子,儘管如此,依然強大得足以威脅蒼茂谷的人民。一個生物能夠在如此衰弱和枯竭的狀態下存活這麼久,本身就是它昔日力量和災獸持久力量的證明。這不禁讓我思考:『那股力量去哪了?』它隨莉莉回到了時空?還是像大自然一樣,隨著季節的變化,依舊在某處等待著歸來?」

—Bello, bard of the Brambles

Zinnia, Valley's Voice

Zinnia, Valley's Voice

Zinnia的過去對所有人來說都是個謎。儘管他們外向而又笨拙的性格就像一本打開的書,但沒有人知道Zinnia究竟來自何處。他們曾「墜落」到Three Tree City—字面意義上的墜落—自那以來便用他們的魯特琴為市民們帶來無盡的歡樂。擁有無窮無盡的浪漫歌謠和對冒險的渴望,Zinnia讓任何社交場合都充滿了喜悅和笑聲。雖然從來不知道這位四處漂泊的鸛民會在哪裡出現,但大家總能指望他們帶來一首歌或是伸出援助之翼。

謠言稱Zinnia來自遙遠的貴族之家,屬於一個奢華的鳥民王室,並由精英士兵守衛著。這個謠言在風暴鷹災難降臨後愈發強烈,因為Zinnia在那時展示了他們優雅的飛行和戰鬥能力。以符合Plumecreed老兵的敏捷與果斷,Zinnia帶領了一場壯觀的救援行動,將邊境村莊的動物民安全轉移,並分散了風暴鷹的注意力,最終超越了它。從這場勝利中,Zinnia被充滿愛的稱為「生命主宰」,並被認為在婚禮、迎嬰會等儀式上請Zinnia表演會帶來好運。

Arthur, Marigold Knight

Arthur, Marigold Knight

許多歌曲都歌頌了Arthur的豐功偉績,其中有些甚至由Zinnia親自演唱。誰能忘記他在災獸墳場與一隻陽脊山貓一路追逐,最終毫髮無傷地逃脫?或者當他擊退一群企圖復活一條腐口毒蛇骨骸的邪惡死靈術士?還有他親自給瑪貝爾——那位蒼茂谷的救世主——上一堂劍術課?當然,這些壯舉除了Arthur本人之外,沒有人親眼目睹,而當被問及是否曾與亞瑟見面時,瑪貝爾顯然感到十分有趣。但蒼茂谷的人民無需懷疑亞瑟的英雄事蹟,畢竟他騎著那匹高貴的藤編戰馬時堪稱無畏。

