這是一場謀殺案！好吧，實際上是…一些謀殺案。

歡迎來到卡洛夫莊園謀殺案的謎團。偵探們，帶上你的放大鏡—這個遊戲有點不對勁！ 什麼遊戲？當然是魔法風雲會！這一切都將從你們本地的售前賽開始。

售前賽是什麼呢？

售前賽不管在哪裡都是我最喜歡的魔法風雲會活動，最適合新手及定期參加比賽的老手。它也是新系列上市的慶典，卡洛夫莊園謀殺案的售前賽活動將會從2月2日開始。

首先，如果你想知道該怎麼玩魔法風雲會，我建議你可以先參考下面這些資料：

除此之外，如果你想找到一個可以參加活動的店家，我建議你使用我們好用的店家搜尋器。只要填入你的所在地，它就會為你展示你附近所有的店家。一旦選定了地點，別忘了先跟他們聯絡了解關於事先報名的細節。售前賽一向很熱門，別忘了先確定為自己保留一個位子！

如果你喜歡透過影片學習，Good Morning Magic上也有一部你可以參考的影片：

但是什麼讓售前賽變得這麼有趣？你又可以在比賽中期盼些什麼？就讓我們來看一看！

找尋線索

沒有什麼能比手握新系列熱騰騰的牌張相比，而那正是你在售前賽中所能獲得的體驗。所有人的起跑點都是一樣的：在售前賽之前沒有任何人擁有這些牌，而那正是你第一次可以調查這個系列並了解他們之間該如何一同運作的機會。

你明顯可以感受到售前賽現場的熱度。玩家在打開補充包時所散發出的輕鬆及樂趣、開到酷東西時的歡呼，以及第一次找到帥氣組合時的興奮。

售前賽其中一個最棒的事，就是它提供了你第一次參加活動時最佳的環境。就算你是完全的新手，店裡的玩家也會支持並幫助你展開一場絕妙的體驗。不管是新手或是老手都是一樣—所有人都是為了售前賽而來！這是一個全新的系列，玩家彼此間討論著風味和故事（如果你還沒看過其中的內容，你可以在這裡找到！），而任何人都是為了美好的時光而來的。

所以你需要從家裡帶什麼東西嗎？什麼都不用！參加售前賽時所進行的賽制被稱為現開賽—那十分直觀：從售前組合中打開六包卡洛夫莊園謀殺案的常規補充包（加上你會從組合中獲得的贈卡），並利用這些內容構築一副套牌。那將全部會是新系列及你所能從補充包裡獲得的東西。按照喜歡的方式，你可以先從普通牌到稀有牌檢視一遍所有的東西，並利用這些東西來構築出一副套牌。（你可以從卡洛夫莊園謀殺案牌圖集中事先了解所有的卡牌。）

那麼這實際上是怎麼運作的呢？讓我們一步一步往下看。

建構謎團

當我們做好準備開始售前賽的時候，你會拿到一個卡洛夫莊園謀殺案的售前組合。

卡洛夫莊園謀殺案售前組合

雖然裡面還有很多其他的東西，像是可以計算生命的計數器和一些包含了資訊和小竅門的內容，但最重要的還是那六包常規補充包：

卡洛夫莊園謀殺案常規補充包

在繼續下去之前，有件事你必須要先知道：你還會在卡洛夫莊園謀殺案售前組合裡獲得下面只能從售前組合裡獲得的傳奇生物三張中的其中一張：

Melek, Reforged Researcher（售前組合贈卡） Tomik, Wielder of Law（售前組合贈卡） Voja, Jaws of the Conclave（售前組合贈卡）

這些贈卡是額外的紅利，也可以在標準賽中使用—你可以用他們來參加店裡的比賽，或是啟發你構築一副指揮官的套牌。不過，這些贈卡將不能在售前賽中使用。.

套組裡還會有一張帶有金印的稀有或秘稀閃卡—你可以在比賽中使用，別忘了把它們抽出來—接著打開所有補充包，現在你已經準備好構築你的套牌了！

但我該從哪裡開始？

首先，你要先知道要做些什麼。在現開賽裡你只需要40張牌，而不是60張或100張；你還可以從店家獲取任意數量你想要使用的額外基本地。

一個很好的經驗法則是使用17張地。所以說到底，你只需要尋找並使用你所開到的牌當中的23張牌就好了。這就是你的目標：決定要使用哪23張牌。

這樣聽起來簡單了一點，那麼你該如何選擇這些牌呢？

首先先把你的牌張按照顏色分好—把所有的牌分成八堆：每個顏色一堆、一堆多色、一堆單色，還有一堆是地牌。在這個過程當中，你將有機會可以檢視牌張並看看裡面是否有哪些引起了你的興趣。

你將會希望把選擇縮小到兩個顏色。有時候可以「混進」第三色，以兩色為基底然後放進一些另一個顏色的強牌或是額外費用是第三色的牌，但我仍會把重點放在兩個顏色上。你可以以任何喜歡的方式選擇—或許你只是喜歡這兩個顏色也行—但還有三件事你也需要留意：

這些顏色裡是否有你很想使用的強力稀有牌

很多的去除牌（可以消滅或是對付你對手生物的牌）

穿透能力（很多現開賽的對局都是透過會飛的生物或是很難阻擋的牌來獲勝的）

如果你熟悉過去的拉尼卡系列，考慮到卡洛夫莊園謀殺案是發生在拉尼卡上的系列，你可能會預期這個系列裡會有強力的多色牌。值得一提的是，這個系列並非傳統上會讓你選擇公會的拉尼卡系列。但即便如此，依然有十張帶有偽裝機制的普通雙色牌—這代表你有比平常多一點點的理由可以混進第三色，不過我依然建議可以的話還是留在兩色上就好。

除此之外，另一個要檢視的要素是好的牌張協同及多色牌。卡洛夫莊園謀殺案裡的每個雙色色組都有一個主題，了解那些主題可以幫助你選擇要使用哪些顏色。在每盒常規補充包裡都有更詳細的內容，但為了方便你參考它們大概是這樣的：

偵探：使用快速中程的策略來解決對手的案件。利用偵探類別的紅利壓倒對手的防守，並在遊戲後期犧牲線索來填補手牌。

線索控制：利用防禦型的咒語來拉長對局戰線並產生線索，接著把額外的魔法力換成牌張優勢，利用所產生的大量價值擊倒對手。

懷疑快攻：被懷疑的生物具有威懾且不能進行阻擋。持續用你可疑的角色進行攻擊，你的對手將無法阻止他們。

大仔偽裝：把前期投入於魔法力加速並佈置面朝下的盤面，接著把大仔一個一個翻出來擊倒對手。

擴張偽裝：以面朝下的生物淹沒盤面，並累積當他們翻回正面時令人驚喜的紅利。

小型偽裝：面朝下的生物將會鼓舞你的策略，獎勵使用力量2或以下的生物，接著再加大他們以成為不得忽視的攻擊者。

神器犧牲：派出線索衍生物並犧牲它的策略以獲得超過對手的大量牌張優勢，接著用有穿透力的振翼機攻擊來一步步削減對手的防禦直至末路。

破墳：使用搜證機制並復生死者，來支持在當有生物離開墳墓場時能獲得額外價值長期戰的對局策略。

協戰：這個經典的拉尼卡策略為積極的紅白生物套牌增加的額外的力度，提供在當你使用三個或以上生物攻擊時額外的紅利。

搜證：快速填充墳墓場並利用搜證來強化你的咒語，同時累積每次當你這麼做時都會帶給你紅利的永久物。

在選定好顏色之後，接著就該考慮你的魔法力曲線。這能幫助你確保對局中的每一回合你都有可以施放的生物。如果所有放進套牌裡的東西都需要六點魔法力，你在使用生物上就會大幅落後；但如果所有東西都只需要兩點魔法力，那到了遊戲後期你就會被對手遠遠甩在後面。

你可以這麼確定魔法力曲線。首先，把所有的生物照著魔法力值從左到右排列—先全部是需要一點魔法力的生物，再來是兩點，以此類推。非生物的牌只有在你計畫一旦有了這麼多魔法力就要馬上使用的情況下才放進來—舉例來說，你可能會想在第二回合使用武具，那它就可以被視為兩費，但你可能不會想在第二回合就使用去除咒語。

一般來說在限制賽裡—這只是當作參考—我會建議大家使用的類似這樣：

1 點魔法力：0–2張

2 點魔法力：4–6張

3 點魔法力：3–5張

4 點魔法力：2–4張

5 點魔法力：1–3張

6+ 點魔法力：0–2張

在卡洛夫莊園謀殺案 裡，你還有一點要銘記在心的，那就是偽裝機制。這讓你以三點魔法力叫2/2的方式面朝下使用生物，代表你可以稍微調整一下你的曲線：由於這個機制的存在，你會有比平常更多三費的東西。我會建議你把任何你通常會以偽裝機制使用的生物一開始先放在曲線上三費的位置—舉例來說，你通常會先把Coveted Falcon面朝下使用。當你在構築曲線時別忘了這點。

當你決定好以上的東西後，接著把非生物咒語加進去。你通常會想使用去除咒語來對付對手的生物。除此之外，有一些可以加大生物的瞬間或抽牌咒語也可以對對局有很大的幫助。但你可以視時機依照你認為對套牌最好的方式做調整。

這樣就完成了！當你完成上述工作後，應該會有一副40張的套牌。你可以使用大於40張，但我強烈建議你不要這麼做：超過40張後你放進去的每一張牌都只是降低你抽到你套牌裡最好那張牌的機率。

這就是你構築一副現開賽套牌的方式，但你會碰到哪些機制？讓我們一一來看看。

卡洛夫莊園謀殺案裡的機制

Defenestrated Phantasm Agrus Kos, Spirit of Justice Axebane Ferox

卡洛夫莊園謀殺案裡有些新的機制，像是偽裝和搜證，或作為新結界副類別所出現的案件，而且還不只這些！要了解所有的機制和他們該如何運作的細節，你可以參考這篇卡洛夫莊園謀殺案 機制的文章.

解開那個謎團吧！

卡洛夫莊園謀殺案的售前賽馬上就要開始，2月2日–8日。聯絡你身邊的本地店家、看看牌圖集，準備好去解開這個謎團吧！

噢，還有一件事—你也可以預購補充包盒並在售前賽當天領取。所以如果你想在家解開這個謎團，也可以為自己準備一些卡洛夫莊園謀殺案—別忘了先跟你的本地店家聯絡以為你保留好一盒！

我希望這能對你們的售前賽旅程有所幫助。一如往常，如果你有任何問題，你可以隨時在Twitter、Instagram、TikTok 或YouTube上找我—我總是希望能聽到玩家們的想法。

好好享受這個系列吧！

Gavin

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